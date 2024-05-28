https://ukraina.ru/20240528/1055336567.html

ЕС – дело хорошее, но денег не дает. Блинкен поехал в Молдавию спасать Санду

ЕС – дело хорошее, но денег не дает. Блинкен поехал в Молдавию спасать Санду - 28.05.2024 Украина.ру

ЕС – дело хорошее, но денег не дает. Блинкен поехал в Молдавию спасать Санду

Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 мая посетит Кишинев, где встретится с президентом Молдавии Майей Санду и другими местными чиновниками. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на брифинге, посвященном предстоящей поездке Блинкена в Европу

2024-05-28T17:23

2024-05-28T17:23

2024-05-28T17:23

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С руководством Молдавии госсекретарь США намерен обсудить такие темы, как курс страны на евроинтеграцию, поддержка Вашингтоном энергетической независимости Молдавии, поддержка "демократических процессов" в этой стране перед лицом "российских угроз", рассказал чиновник Госдепа.Из Кишинева госсекретарь США отправится в Прагу, где 30 мая примет участие в неформальной министерской встрече НАТО.Министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой назвал визит Блинкена в Кишинев "шагом политической поддержки на чрезвычайно высоком уровне" и доказательством тесных связей его страны с Соединенными Штатами. Попшой рассказал, что в ходе визита госсекретарь США намерен объявить о новом пакете поддержки для Молдавии, но при этом не стал уточнять, что в этот пакет входит, подчеркивая, что об этом объявит сам Блинкен по приезде в страну.Однако со стороны США руководство Молдавии в настоящий момент явно ожидает не только экономической поддержки. Дело в том, что в стране в октябре пройдут президентские выборы, а рейтинг Санду падает. По подсчету социологов, если бы голосование состоялось в ближайшее время, действующий президент получила бы всего лишь 18% голосов.Результаты соцопроса от марта этого года свидетельствуют о том, что антирейтинг действующего президента выше, чем у всех известных молдавских политиков, включая опального олигарха Илана Шора.Отвечая на вопросы по поводу безопасности страны, 69% опрошенных отметило, что нейтральный статус для Молдавии – оптимальное решение. На ЕС полагается 20% опрошенных, а на НАТО – 17%. Эти данные важны с учетом того, что в октябре в Молдавии параллельно с президентскими выборами состоится референдум о вступлении страны в Евросоюз. Если население на референдуме проголосует в пользу евроинтеграции, европейские устремления будут провозглашены стратегической целью и внесены в преамбулу конституции.Энтони Блинкен отправляется в Кишинев, чтобы сохранить у власти в Молдавии Майю Санду, а этим самим и власть Вашингтона над этой страной, рассказал в интервью изданию Украина.ру член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.По его словам, за дежурными фразами о поддержке "демократического пути Молдовы" и "энергонезависимости Кишинева от Москвы" Блинкен, как проводник политики Вашингтона, будет реализовывать достаточно четкие стратегические цели."Главная задача США состоит в том, чтобы окончательно оторвать постсоветскую Молдавию от Москвы и со временем трансформировать ее, по аналогии с Украиной, в очередной проект "Анти-Россия". Лет тридцать назад такие проекты можно было реализовывать относительно легко. Но теперь времена изменились", - отметил политолог.Бардин полагает, что в настоящее время главным препятствием для Вашингтона в осуществлении его планов является молдавский народ. Он напомнил, что за неполных пять месяцев до президентских выборов у правящей партии PAS, контролирующей правительство и парламент и поддерживаемой Вашингтоном и Брюсселем, совсем низкие показатели электоральной поддержки."Слабые позиции и у действующего президента – Майи Санду. Причины объективные. Разрыв постсоветских связей привел к превращению когда-то вполне индустриальной республики в государство с аграрной экономикой", - отметил политолог.Он добавил, что у Молдавии нет собственных энергоносителей, и что стране приходится их покупать за огромные деньги. Сельскохозяйственную продукцию тоже надо куда-то экспортировать, а Вашингтон ставит запрет на развитие экономического взаимодействия с Россией, продолжил Бардин. Евросоюз выгодных кредитов не дает, а финансирует только "гуманитарные" антироссийские проекты, рассказал политолог."Причина низкой электоральной поддержки представителей PAS банальна – денег нет. Соответственно, люди задаются логичным вопросом – если у этих людей нет денег, то зачем за них голосовать во второй раз?", - сказал он.Поэтому молдавские власти идут на определенную хитрость, продолжил Бардин. Вместе с выборами будет проведен не совсем внятный референдум о том, что Молдавия берет четкий курс на интеграцию с Евросоюзом, напомнил он."Якобы в случае положительного ответа всех политиков, которые будут высказывать иные суждения, объявят "вне закона", так как их мнение начнет противоречить результатам плебисцита. Граждане Молдавии тем временем допускают, что ЕС – дело хорошее, но там ведь сейчас денег тоже нет. Время, когда аргумент "скоро будем жить как в Европе", был безапелляционным, бесповоротно прошло. Этот довод уже эффективно не работает. Всё", - подчеркнул эксперт.По словам Бардина, на этом фоне в Молдавии начинает активизироваться оппозиция. По-прежнему сильны социалисты – Игорь Додон и Богдан Цырдя, набирает обороты партия "Возрождение" с Василием Болей."Серьезную активность проявляет партия "Шанс", политическим локомотивом которой стал Илан Шор. Более того, сильные деловые качества демонстрируют и представители Гагаузии – опытная и харизматичная экс-башкан Гагаузии Ирина Влах и действующий башкан – Евгения Гуцул, обладающая яркой политической пассионарностью", - отметил политолог.С другой стороны, у современных представителей PAS нет ничего похожего, подчеркнул Бардин. Майя Санду, Дорин Речан и Игорь Гросу банально вынуждены пытаться остаться у власти и ради этого откровенно прибегают к психологическим и политическим репрессиям против своих оппонентов, отметил эксперт."В общем, в равной предвыборной схватке представители PAS победить на выборах не смогут. Но Молдавия очень нужна сейчас Вашингтону. Очень. Нужна для того, чтобы закрыть западные границы Украины, чтобы не дать гражданам развивать отношения с Россией, чтобы со временем демонтировать политические институты Тирасполя", - рассказал политолог.Поэтому Вашингтон согласует все политические репрессии и электоральные фальсификации, полагает Бардин."Ставка слишком велика. Блинкен будет на месте разбираться, что еще должны сделать США, чтобы переизбрать Майю Санду на второй срок", - сказал собеседник Украина.ру.Что касается энергонезависимости, то этот вопрос поручат решать Румынии, допустил политолог. По этой проекции Бухарест должен будет стать энергетическим донором Кишинева."Реализация всех этих экономических проекций, конечно, спорная, но кто об этом после 20 октября вспомнит? Все это в случае победы Майи Санду потеряет значение", - отметил он.Поэтому главный ориентир Блинкена в Кишиневе – это 20 октября, день выборов президента. И все американские инициативы в Молдавии будут завязаны на эту дату, резюмировал Максим Бардин.Читайте также: Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер"

https://ukraina.ru/20240503/1054842446.html

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Татьяна Стоянович

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