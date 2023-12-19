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Шарль Мишель, биография

Шарль Мишель, биография - 19.12.2023 Украина.ру

Шарль Мишель, биография

Председатель Европейского совета

2023-12-19T09:39

2023-12-19T09:39

2023-12-19T09:39

биография

шарль мишель

бельгия

премьер-министр

ес

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Детство и образованиеШарль Ив Жан Гизлен Мишель родился 21 декабря 1975 года в городе Намюр в Бельгии.Его отец – Луи Мишель – известный политик, член Либеральной реформистской партии, был сначала мэром коммуны Жодуани, с 1999 по 2004 год – министром иностранных дел Бельгии, а в 2004-2009 годах - комиссаром ЕС по гуманитарным вопросам и членом Европейского парламента.Благодаря отцу, Шарль с детства был приобщен к политике, расклеивал плакаты в поддержку папы-мэра, раздавал листовки. А в 16 лет стал членом организации "Молодые реформаторы-либералы Жодуани". Шарль даже был президентом этого движения в течение 7 лет – с 1992 по 1999 год.Учился Мишель в Брюссельском франкоязычном свободном университете на юридическом факультете, который окончил в 1998 году. Также он получил диплом адвоката в Амстердамском университете.КарьераВ возрасте 18 лет Шарль стал советником в провинции Валлонский Брабант. А через 5 лет в 1999 году прошел в Палату представителей – парламент Бельгии. На следующий год Шарль занимает пост министра МВД региона Валлония, став самым молодым политиком на такой должности.Тогда же Мишель избирается в городской совет Вавра, в 2004 году становится советником по градостроительству и пресс-секретарем Реформаторского движения. А еще через два года, в 2006 году, Шарль занимает пост мэра Вавра аж на 12 лет – до 2018 года.В результате парламентских выборов в 2007 году Мишель переизбирается в Палату представителей от Валлонского Брабанта, а потом и в 2010 году. Параллельно с постом мэра, 21 декабря 2007 года Шарль занимает должность еще и министра развития и сотрудничества.В феврале 2011 года Мишель возглавил политическое либеральное объединение "Mouvement Réformateur".По итогам федеральных выборов осенью 2014 года Шарля избрали главой Кабинета министров, который сформировала правоцентристская коалиция бельгийского парламента.После парламентских выборов 2014 года не удалось сформировать новое правительство, поэтому король Бельгии Филипп 27 июня поручил это Мишелю и главе партии "Христианские демократы и фламандцы" Крису Питерсу. В итоге 7 октября было создано правоцентристское коалиционное правительство из представителей таких партий, как "Новый фламандский альянс", "Христианские демократы и фламандцы", "Открытые фламандские либералы и демократы" и "Реформаторское движение". А премьер-министром стал Шарль, 11 октября официально вошедший в должность.После неудачного Всемирного пакта по миграции и разразившегося из-за него правительственного кризиса в Больгии Мишель заявил в декабре 2018 года, что подает в отставку. Но оставался премьер-министром до формирования нового правительства после парламентских выборов 26 мая 2019 года.Без работы он оставался недолго: уже 2 июля 2019 года лидеры 28 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе выбрали Шарля президентом Европейского совета. Официально он вступил в должность 1 декабря 2019 года сроком на 5 лет.Отношения и детиМишель с 2008 года находится в гражданском браке с Амели Дербаудренгьен. Она тоже родилась 21 декабря, но в 1982 году. Амели с 2011 по 2014 год была советником министра Оливье Шастеля по вопросам бюджета. Пара воспитывает двух дочек: Жанну 2016 года рождения и Люси 2019 года рождения.У Шарля есть также внебрачный сын Максимильен от Анник Ноэль.Интересные факты:1. Весной 2021 года Мишель оказался в центре политического скандала под названием "Софагейт". Тогда он с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен участвовал в Турции в переговорах с президентом Эрдоганом и главой МИДа Чавушоглу. На этой встрече Шарль сел в кресло рядом с Эрдоганом, а Урсуле предложил место на диване напротив. Получается, что он выбрал более привилегированное положение, хотя в Еврокомиссии с фон дер Ляйен имеет равнозначный статус. Тогда Мишеля обвинили в сексизме и даже требовали его отставки.2. Шарль владеет французским, английским и бельгийским языками.

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биография, шарль мишель, бельгия, премьер-министр, ес