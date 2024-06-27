https://ukraina.ru/20240627/1055862055.html

Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцев

Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцев - 27.06.2024 Украина.ру

Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцев

На Украине обсуждают скандал с кумом главы ОП Андрея Ермака нардепом Николаем Тищенко, отправленным под круглосуточный домашний арест, и думают о состоянии элит — а это состояние внушает крайние опасения.

2024-06-27T05:20

2024-06-27T05:20

2024-06-27T07:29

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соскин

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Напомним, у депутата Рады Николая Тищенко провели обыск, предъявили ему подозрение в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего и посадили под домашний арест.Сам этот факт свидетельствует о том, что внутри правящей команды назрели серьезные противоречия, считает известный украинский политолог Константин Бондаренко."Не так давно я писал о том, что в окружении Зеленского начнут искать балласт, который решат выбросить за борт. Тищенко — это пример такого балласта: он наглый, тупой и самоуверенный. Его не жалко. В советские времена его портрет должен был украшать стенд "Они позорят наш коллектив". Он собрал на себя негатив и теперь будет отправлен в утиль. Андрей Ермак показывает, что он не будет защищать кума — и этим пытается усилить свои политические позиции (и заодно Зеленского)", — напомнил эксперт в своем телеграм-канале.Однако, по мнению Бондаренко, "проблема в том, что уход Тищенко вообще не решает проблему доверия к власти — ни внутри страны, ни среды "партнеров". И то, как Ермак принял решение по своему другу и куму, может подтолкнуть Зеленского к принятию решения по своему ближайшему товарищу".Именно поэтому казус Тищенко не решает проблемы власти, а создает новые угрозы, отметил политолог. И сделал вывод: "Раньше Зеленский всячески демонстрировал, что внутриэлитные договорняки не действуют. Казус Тищенко показал, что договорняки не действуют и внутри нынешней команды".Авторы популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада" сомневаются, что с Тищенко будет что-то серьёзное — "слишком много знает, но закрыть его, чтобы он меньше продуцировал инфоповодов, очерняющих власть, — хорошая идея".Обысками у Тищенко власть просто отвлекает внимание общества от невзгод, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."И то прервался его процесс (в Печерском суде Киева. — Ред.), свет отключился, воздушная тревога… Свет отключили в Киеве, представляете? А как в темноте процесс проводить, в темноте чем-то другим надо заниматься. Но этим тоже никто не занимается, в этом году уже вообще рождение детей прекратится. Кто виноват? Зеленский виноват, а кто же? Зеленский, Ермак, Шмыгаль, Стефанчук конкретно, Арахамия, Корнейчук, Умеров… Ну, Сырский, само собой", — заявил политолог в своем блоге.Он подчеркнул, что прежние команды власти на Украине не доводили дела до войны с Россией, даже Порошенко от прямого противостояния умел уворачиваться. А вот нынешняя команда под руководством шоумена спровоцировала кровавый широкомасштабный конфликт."Логика сегодня существующего режима на Украине — это смерть. Каждый день смерть, кладбища и больницы… отключения света, потеря городов, разрушения, похороны", — описал Соскин ситуацию в стране. Он добавил: "Пенсионеров уже скоро не будет, все вымрут".Но люди терпят, по-прежнему восхищаются Зеленским, удивился политолог. По его словам, в Москве сегодня и под санкциями все нормально, а в Киеве без всяких санкций "все закрыто, все закрыто полностью, скоро вообще света не будет, при свечах жить будут, к лучинам вернутся — XV век будет, даже не XVI"."А народ не врубился ещё, всё равно верит. Ну, давайте, дальше верьте", — обратился к украинцам экс-советник Кучмы.Стоит отметить, что Соскин в оценке сегодняшней ситуации в Киеве несколько перегибает палку. Судя по видео, которые ежедневно обнародуют киевские блогеры, ситуация в столице Украины пока не столь драматична, еще не "все закрыто": магазины работают, общественный транспорт тоже. Хотя свет периодически действительно отключают (на этот случай у магазинов и контор стоят генераторы).Что же дальше? ВСУ, по некоторым данным, готовят новое контрнаступление. Но мало кто сомневается в том, что получится в результате. Да и состоится ли оно? Пока что ВСУ приходится удерживать фронт, испытывая сильное давление со стороны ВС РФ сразу на нескольких участках. Мобилизацию проводят самыми запредельными методами, но военные по-прежнему жалуются на нехватку личного состава. Поэтому возможны разные варианты развития событий."...В окружении Зеленского решили отказаться от политики "пьем кофе на набережной в Ялте". Похоже, сейчас будет подготовка общественного мнения к тому, что ряд территорий мы вынужденно оставим, но не откажемся от них", — предполагает Константин Бондаренко. К такому предположению он пришёл, анализируя статью директора Института национальной памяти Антона Дробовича "Общественный договор вечной войны".Это будет такая вечная полувойна, когда — то есть вечно — не время будет менять лидера (Зеленского). Вот такие изыски.А пока… Множатся трагедии, вызванные законом о мобилизации. Четверо мужчин пытались переплыть Днестр, чтобы скрыться в Молдавии, один из них утонул, троих задержали украинские пограничники, сообщает Госпогранслужба Украины. Сообщается, что возможность уйти в Молдавию им предложили "анонимные дельцы" в интернете, стоимость услуги — 10 тысяч долларов. О том, что придется переплывать Днестр, не предупредили.Когда пограничники обнаружили уклонистов, те бросились в реку в надежде добраться до лодки перевозчика. Но тот резко развернул плавсредство и ушел в Молдавию, живописует ситуацию Госпогранслужба. Трое вернулись на берег, а четвертый продолжил путь и утонул.Тем временем Минобороны Украины поддержало (по другим данным, не поддержало) увеличение с 60 до 150 дней срока обновления данных для военнообязанных (до 14 октября), сообщает УП. Как бы то ни было, отлов людей продолжается.Подробнее на эту тему читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Есть лишь три пути: или в армию, или в тюрьму, или стать инвалидом. Что происходит в Одессе"

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, николай тищенко, андрей ермак, скандал, киев, константин бондаренко, соскин, мобилизация, политика, эксперты