Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцев - 27.06.2024 Украина.ру
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Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцев
Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцев - 27.06.2024 Украина.ру
Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцев
На Украине обсуждают скандал с кумом главы ОП Андрея Ермака нардепом Николаем Тищенко, отправленным под круглосуточный домашний арест, и думают о состоянии элит — а это состояние внушает крайние опасения.
2024-06-27T05:20
2024-06-27T07:29
эксклюзив
сво
украина
всу
николай тищенко
андрей ермак
скандал
киев
константин бондаренко
соскин
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Напомним, у депутата Рады Николая Тищенко провели обыск, предъявили ему подозрение в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего и посадили под домашний арест.Сам этот факт свидетельствует о том, что внутри правящей команды назрели серьезные противоречия, считает известный украинский политолог Константин Бондаренко."Не так давно я писал о том, что в окружении Зеленского начнут искать балласт, который решат выбросить за борт. Тищенко — это пример такого балласта: он наглый, тупой и самоуверенный. Его не жалко. В советские времена его портрет должен был украшать стенд "Они позорят наш коллектив". Он собрал на себя негатив и теперь будет отправлен в утиль. Андрей Ермак показывает, что он не будет защищать кума — и этим пытается усилить свои политические позиции (и заодно Зеленского)", — напомнил эксперт в своем телеграм-канале.Однако, по мнению Бондаренко, "проблема в том, что уход Тищенко вообще не решает проблему доверия к власти — ни внутри страны, ни среды "партнеров". И то, как Ермак принял решение по своему другу и куму, может подтолкнуть Зеленского к принятию решения по своему ближайшему товарищу".Именно поэтому казус Тищенко не решает проблемы власти, а создает новые угрозы, отметил политолог. И сделал вывод: "Раньше Зеленский всячески демонстрировал, что внутриэлитные договорняки не действуют. Казус Тищенко показал, что договорняки не действуют и внутри нынешней команды".Авторы популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада" сомневаются, что с Тищенко будет что-то серьёзное — "слишком много знает, но закрыть его, чтобы он меньше продуцировал инфоповодов, очерняющих власть, — хорошая идея".Обысками у Тищенко власть просто отвлекает внимание общества от невзгод, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."И то прервался его процесс (в Печерском суде Киева. — Ред.), свет отключился, воздушная тревога… Свет отключили в Киеве, представляете? А как в темноте процесс проводить, в темноте чем-то другим надо заниматься. Но этим тоже никто не занимается, в этом году уже вообще рождение детей прекратится. Кто виноват? Зеленский виноват, а кто же? Зеленский, Ермак, Шмыгаль, Стефанчук конкретно, Арахамия, Корнейчук, Умеров… Ну, Сырский, само собой", — заявил политолог в своем блоге.Он подчеркнул, что прежние команды власти на Украине не доводили дела до войны с Россией, даже Порошенко от прямого противостояния умел уворачиваться. А вот нынешняя команда под руководством шоумена спровоцировала кровавый широкомасштабный конфликт."Логика сегодня существующего режима на Украине — это смерть. Каждый день смерть, кладбища и больницы… отключения света, потеря городов, разрушения, похороны", — описал Соскин ситуацию в стране. Он добавил: "Пенсионеров уже скоро не будет, все вымрут".Но люди терпят, по-прежнему восхищаются Зеленским, удивился политолог. По его словам, в Москве сегодня и под санкциями все нормально, а в Киеве без всяких санкций "все закрыто, все закрыто полностью, скоро вообще света не будет, при свечах жить будут, к лучинам вернутся — XV век будет, даже не XVI"."А народ не врубился ещё, всё равно верит. Ну, давайте, дальше верьте", — обратился к украинцам экс-советник Кучмы.Стоит отметить, что Соскин в оценке сегодняшней ситуации в Киеве несколько перегибает палку. Судя по видео, которые ежедневно обнародуют киевские блогеры, ситуация в столице Украины пока не столь драматична, еще не "все закрыто": магазины работают, общественный транспорт тоже. Хотя свет периодически действительно отключают (на этот случай у магазинов и контор стоят генераторы).Что же дальше? ВСУ, по некоторым данным, готовят новое контрнаступление. Но мало кто сомневается в том, что получится в результате. Да и состоится ли оно? Пока что ВСУ приходится удерживать фронт, испытывая сильное давление со стороны ВС РФ сразу на нескольких участках. Мобилизацию проводят самыми запредельными методами, но военные по-прежнему жалуются на нехватку личного состава. Поэтому возможны разные варианты развития событий."...В окружении Зеленского решили отказаться от политики "пьем кофе на набережной в Ялте". Похоже, сейчас будет подготовка общественного мнения к тому, что ряд территорий мы вынужденно оставим, но не откажемся от них", — предполагает Константин Бондаренко. К такому предположению он пришёл, анализируя статью директора Института национальной памяти Антона Дробовича "Общественный договор вечной войны".Это будет такая вечная полувойна, когда — то есть вечно — не время будет менять лидера (Зеленского). Вот такие изыски.А пока… Множатся трагедии, вызванные законом о мобилизации. Четверо мужчин пытались переплыть Днестр, чтобы скрыться в Молдавии, один из них утонул, троих задержали украинские пограничники, сообщает Госпогранслужба Украины. Сообщается, что возможность уйти в Молдавию им предложили "анонимные дельцы" в интернете, стоимость услуги — 10 тысяч долларов. О том, что придется переплывать Днестр, не предупредили.Когда пограничники обнаружили уклонистов, те бросились в реку в надежде добраться до лодки перевозчика. Но тот резко развернул плавсредство и ушел в Молдавию, живописует ситуацию Госпогранслужба. Трое вернулись на берег, а четвертый продолжил путь и утонул.Тем временем Минобороны Украины поддержало (по другим данным, не поддержало) увеличение с 60 до 150 дней срока обновления данных для военнообязанных (до 14 октября), сообщает УП. Как бы то ни было, отлов людей продолжается.Подробнее на эту тему читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Есть лишь три пути: или в армию, или в тюрьму, или стать инвалидом. Что происходит в Одессе"
https://ukraina.ru/20240626/1055840481.html
https://ukraina.ru/20240625/1055815455.html
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Сергей Зуев
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, николай тищенко, андрей ермак, скандал, киев, константин бондаренко, соскин, мобилизация, политика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, Николай Тищенко, Андрей Ермак, скандал, Киев, Константин Бондаренко, Соскин, мобилизация, политика, эксперты

Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцев

05:20 27.06.2024 (обновлено: 07:29 27.06.2024)
 
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киев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
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На Украине обсуждают скандал с кумом главы ОП Андрея Ермака нардепом Николаем Тищенко, отправленным под круглосуточный домашний арест, и думают о состоянии элит — а это состояние внушает крайние опасения.
Напомним, у депутата Рады Николая Тищенко провели обыск, предъявили ему подозрение в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего и посадили под домашний арест.
Сам этот факт свидетельствует о том, что внутри правящей команды назрели серьезные противоречия, считает известный украинский политолог Константин Бондаренко.
"Не так давно я писал о том, что в окружении Зеленского начнут искать балласт, который решат выбросить за борт. Тищенко — это пример такого балласта: он наглый, тупой и самоуверенный. Его не жалко. В советские времена его портрет должен был украшать стенд "Они позорят наш коллектив". Он собрал на себя негатив и теперь будет отправлен в утиль. Андрей Ермак показывает, что он не будет защищать кума — и этим пытается усилить свои политические позиции (и заодно Зеленского)", — напомнил эксперт в своем телеграм-канале.
Однако, по мнению Бондаренко, "проблема в том, что уход Тищенко вообще не решает проблему доверия к власти — ни внутри страны, ни среды "партнеров". И то, как Ермак принял решение по своему другу и куму, может подтолкнуть Зеленского к принятию решения по своему ближайшему товарищу".
Именно поэтому казус Тищенко не решает проблемы власти, а создает новые угрозы, отметил политолог. И сделал вывод: "Раньше Зеленский всячески демонстрировал, что внутриэлитные договорняки не действуют. Казус Тищенко показал, что договорняки не действуют и внутри нынешней команды".
киев - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Вчера, 06:01
"Севастополю положено". Украинские эксперты кощунственно оправдывают террористические атаки ВСУ В украинском экспертном сообществе обсуждают удары ВСУ по Крыму и оправдывают их, но мало говорят о возможных последствиях. А некоторые политики задумываются над тем, не грозит ли государству полный развал.
Авторы популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада" сомневаются, что с Тищенко будет что-то серьёзное — "слишком много знает, но закрыть его, чтобы он меньше продуцировал инфоповодов, очерняющих власть, — хорошая идея".
Обысками у Тищенко власть просто отвлекает внимание общества от невзгод, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
"И то прервался его процесс (в Печерском суде Киева. — Ред.), свет отключился, воздушная тревога… Свет отключили в Киеве, представляете? А как в темноте процесс проводить, в темноте чем-то другим надо заниматься. Но этим тоже никто не занимается, в этом году уже вообще рождение детей прекратится. Кто виноват? Зеленский виноват, а кто же? Зеленский, Ермак, Шмыгаль, Стефанчук конкретно, Арахамия, Корнейчук, Умеров… Ну, Сырский, само собой", — заявил политолог в своем блоге.
Он подчеркнул, что прежние команды власти на Украине не доводили дела до войны с Россией, даже Порошенко от прямого противостояния умел уворачиваться. А вот нынешняя команда под руководством шоумена спровоцировала кровавый широкомасштабный конфликт.
"Логика сегодня существующего режима на Украине — это смерть. Каждый день смерть, кладбища и больницы… отключения света, потеря городов, разрушения, похороны", — описал Соскин ситуацию в стране. Он добавил: "Пенсионеров уже скоро не будет, все вымрут".
Но люди терпят, по-прежнему восхищаются Зеленским, удивился политолог. По его словам, в Москве сегодня и под санкциями все нормально, а в Киеве без всяких санкций "все закрыто, все закрыто полностью, скоро вообще света не будет, при свечах жить будут, к лучинам вернутся — XV век будет, даже не XVI".
- РИА Новости, 1920, 25.06.2024
25 июня, 05:08
"Украину скоро погасят". Украинские эксперты с беспокойством о причудливой жизни в своей странеНа Украине обсуждают, как избежать конфискаций имущества, и размышляют, что вообще будет с этим имуществом, если война продолжится. Думают и над тем, удастся ли пережить зиму без тепла и света
"А народ не врубился ещё, всё равно верит. Ну, давайте, дальше верьте", — обратился к украинцам экс-советник Кучмы.
Стоит отметить, что Соскин в оценке сегодняшней ситуации в Киеве несколько перегибает палку. Судя по видео, которые ежедневно обнародуют киевские блогеры, ситуация в столице Украины пока не столь драматична, еще не "все закрыто": магазины работают, общественный транспорт тоже. Хотя свет периодически действительно отключают (на этот случай у магазинов и контор стоят генераторы).
Что же дальше? ВСУ, по некоторым данным, готовят новое контрнаступление. Но мало кто сомневается в том, что получится в результате. Да и состоится ли оно? Пока что ВСУ приходится удерживать фронт, испытывая сильное давление со стороны ВС РФ сразу на нескольких участках. Мобилизацию проводят самыми запредельными методами, но военные по-прежнему жалуются на нехватку личного состава. Поэтому возможны разные варианты развития событий.
"...В окружении Зеленского решили отказаться от политики "пьем кофе на набережной в Ялте". Похоже, сейчас будет подготовка общественного мнения к тому, что ряд территорий мы вынужденно оставим, но не откажемся от них", — предполагает Константин Бондаренко. К такому предположению он пришёл, анализируя статью директора Института национальной памяти Антона Дробовича "Общественный договор вечной войны".
Это будет такая вечная полувойна, когда — то есть вечно — не время будет менять лидера (Зеленского). Вот такие изыски.
А пока… Множатся трагедии, вызванные законом о мобилизации. Четверо мужчин пытались переплыть Днестр, чтобы скрыться в Молдавии, один из них утонул, троих задержали украинские пограничники, сообщает Госпогранслужба Украины.
Сообщается, что возможность уйти в Молдавию им предложили "анонимные дельцы" в интернете, стоимость услуги — 10 тысяч долларов. О том, что придется переплывать Днестр, не предупредили.
- РИА Новости, 1920, 24.06.2024
24 июня, 05:30
Патриотам нужны жертвы. Только тогда общество пойдет на мирные переговоры, считают украинские экспертыНа Украине вдруг начали задумываться над тем, так ли полезен патриотизм и не мешает ли он необходимым изменениям, которые позволили бы найти мирное решение конфликта.
Когда пограничники обнаружили уклонистов, те бросились в реку в надежде добраться до лодки перевозчика. Но тот резко развернул плавсредство и ушел в Молдавию, живописует ситуацию Госпогранслужба. Трое вернулись на берег, а четвертый продолжил путь и утонул.
Тем временем Минобороны Украины поддержало (по другим данным, не поддержало) увеличение с 60 до 150 дней срока обновления данных для военнообязанных (до 14 октября), сообщает УП. Как бы то ни было, отлов людей продолжается.
Подробнее на эту тему читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Есть лишь три пути: или в армию, или в тюрьму, или стать инвалидом. Что происходит в Одессе"
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУНиколай ТищенкоАндрей ЕрмакскандалКиевКонстантин БондаренкоСоскинмобилизацияполитикаэксперты
 
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