https://ukraina.ru/20240626/1055856345.html

Есть лишь три пути: или в армию, или в тюрьму, или стать инвалидом. Что происходит в Одессе

Есть лишь три пути: или в армию, или в тюрьму, или стать инвалидом. Что происходит в Одессе - 26.06.2024 Украина.ру

Есть лишь три пути: или в армию, или в тюрьму, или стать инвалидом. Что происходит в Одессе

Жители Одессы жалуются, что им тяжело дышать из-за масштабного пожара, вспыхнувшего 24 июня после ракетного удара по Хаджибейскому району. Официально власти говорят, что удар пришелся по складскому помещению с кока-колой и растительным маслом, но почему-то кока-кола несколько дней детонировала и взрывалась.

2024-06-26T13:09

2024-06-26T13:09

2024-06-26T13:09

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Массовая мобилизация и связанная с ней коррупция в Одессе породили такое явление, как ряженые военкомы. На текущей неделе украинские СМИ и пользователи соцсетей из Одессы сообщали, что в городе действует банда фиктивных сотрудников ТЦК и полицейских, которые останавливают мужчин и намеками предлагают им откупиться от повестки. Власти рекомендуют требовать у военкомов документы, но дело в том, что на Украине так и не утвержден образец такого документа.Сами повестки в Одессе тоже стали товаром. Во вторник 25 июня Одесская специализированная прокуратура сообщила о задержании военнослужащего одной из частей. По версии следствия, он продавал незаполненные повестки с гербовой печатью и подписью главы местного ТЦК.Через Одесскую область, как и через Закарпатье, украинские мужчины уже массово бегут от мобилизации. На этой неделе пограничники заявили о задержании сразу сотни неудачливых беглецов из концлагеря "Украина". Первых 47 мужчин везли к границе на четырех автобусах, разложив их по матрасам. Но на подъезде их остановили украинские силовики.Ещё 53 человека даже не успели добраться до точки сбора и были задержаны. Перейти границу мужчины должны были пешком. За это каждый из них заплатил от 5 до 18,5 тысяч долларов. Организатором схемы является один из сотрудников правоохранительных органов Украины.В одном из недавних репортажей изнутри Киевского ТЦК (военкомата) Одессы один из похищенных на улице одесситов рассказывал, что военкомы даже хвастаются хорошо работающей схемой по "обилечиванию терпил" с расценками от 4000$ до 8000$ за документы об отсрочке и выпуск из ТЦК. Сами военкомы преимущественно с западной Украины. Передвигаются они по городу на автобусах компании ДТЭК, любезно предоставленных миллиардером Ринатом Ахметовым."В Одессе вообще большинство чиновников и обычных людей не хотят, чтобы тут была Украина. Поэтому мы тут, чтобы тут была Украина", — рассказал задержанному руководящий сотрудник ТЦК. По словам другого сотрудника ТЦК, попавшему в военкомат есть только три пути: в армию, в тюрьму или стать инвалидом после ранения.Украинский telegram"Шептун", комментируя репортаж из одесского военкомата, приходит к выводу, что в понимании ТЦК Украина нужна, "чтобы страдающие комплексом неполноценности мужички с Западной Украиной приезжали в русскоязычные области и самоутверждались за счет насилия над местным населением". Содержащиеся в военкомате на улице Заньковецкой часто имеют гематомы, следы побоев, так как сотрудники ТЦК избивают их для поддержания атмосферы страха и послушания."Видно, что Зе-команда отстроила Украину XVIII века из принудительно вдалбливаемых школьникам работ Шевченко: с крепостными, бессрочным забриванием в солдаты, бесчинствующими попами", - комментирует "Шептун" репортаж из одесского ТЦК, куда свозят наловленных мужчин.Некоторые из них вскрывают себе вены, но таковых стараются, побыстрее заштопать и послать на передовую, рассказывает автор репортажа из Киевского ТЦК Одессы. По его словам, на медкомиссии у окулиста люди намеренно называют не те буквы, но их все равно признают годными.Многих сразу из ТЦК отправляют погибать на фронт. По словам автора репортажа, только 18 июня 2024 года из Одессы на передок КАМАЗами вывезли 800 бедолаг, вообще не имеющих представления, что делать на войне. Обращались с ними хуже, чем с заключенными, угрожали немедленным расстрелом на месте за любое неосторожное движение или несогласие с военными-конвоирами.Однако не все украинские силовики в Одессе включены в эту схему, некоторые сами пытаются избежать отправки на фронт. На днях на границе были задержаны двое патрульных из Одессы, пытавшихся уйти в Румынию. Накануне полицейским сообщили об отправке на фронт в составе "добровольческого батальона", куда они по доброй воле вступать не желали.Задержали в Одессе на днях и двух сотрудниц миграционной службы за неосторожные крамольные разговоры. "Это территория, которая всегда принадлежала РФ. Всегда. Эту территорию у турок отвоевала Россия", - говорила одна из женщин в частном разговоре, по версии следствия. За эти и подобные слова женщинам грозит восемь лет тюрьмы. "На Украине правда, знание своей истории, любовь к своей земле — опаснейшее преступление", - комментирует это дело телеграм-канал "Типичная Одесса".Мэр Одессы Геннадий Труханов тем временем пугает одесситов грядущим отопительным сезоном, вернее, его отсутствием. Отопительный сезон 2024-2025 может не начаться из-за отсутствия генерации для электроснабжения мощностей, вырабатывающих тепло."К сожалению, мы не смогли, но это не наша вина. И не сможем сделать до отопительного сезона 2024-2025, так как поставки необходимого оборудования доедут к нам только в ноябре-декабре текущего года", - рассказал Труханов на внеочередной сессии горсовета.Сам он на днях получил награду из рук генерала-мясника Юрия Содоля, который через пару дней был уволен с поста командующего Объединенными силами ВСУ. Примечательно, что полученная Трухановым награда "За службу и доблесть" выдается по идее только военнослужащим.Впрочем, уволили генерала Содоля не за разбрасывание боевыми наградами, а за пьянство в Одессе в ресторане "Облака" во время прорыва ВС РФ под Торецком.О том, что происходит в ещё одном причерноморском городе, контролируемом киевским режимом: Света нет, за воду дерутся, люди на пределе. Что происходит в Николаеве

https://ukraina.ru/20240620/1055743468.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, одесса, украина, россия, ринат ахметов, тарас шевченко, геннадий труханов, дтэк, вооруженные силы украины, дмитрий ковалевич, мобилизация