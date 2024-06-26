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"Пенсионная синекура": эксперт из Польши о том, что из себя представляет Европарламент

"Пенсионная синекура": эксперт из Польши о том, что из себя представляет Европарламент - 26.06.2024 Украина.ру

"Пенсионная синекура": эксперт из Польши о том, что из себя представляет Европарламент

Выборы в Европейский парламент носят декоративный характер. Об этом политический аналитик из Польши Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру

2024-06-26T06:00

2024-06-26T06:00

2024-06-26T06:00

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Выборы в Европарламент - по-прежнему декоративные, напоминающие опрос избирателей в отдельных странах ЕС относительно поддержки тех или иных политических сил, рассказал эксперт.Европейский парламент по-прежнему является "пенсионной синекурой для бывших премьер-министров, выдающихся активистов, их любовниц, любовников и спонсоров", резюмировал собеседник издания.О том, ждать ли кардинальных перемен в Европе после выборов в Европарламент - в материале издания Украина.ру Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец.

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новости, европа, европарламент, конрад рэнкас, ес, выборы