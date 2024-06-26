"Пенсионная синекура": эксперт из Польши о том, что из себя представляет Европарламент - 26.06.2024 Украина.ру
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"Пенсионная синекура": эксперт из Польши о том, что из себя представляет Европарламент
"Пенсионная синекура": эксперт из Польши о том, что из себя представляет Европарламент - 26.06.2024 Украина.ру
"Пенсионная синекура": эксперт из Польши о том, что из себя представляет Европарламент
Выборы в Европейский парламент носят декоративный характер. Об этом политический аналитик из Польши Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру
2024-06-26T06:00
2024-06-26T06:00
новости
европа
европарламент
конрад рэнкас
ес
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Выборы в Европарламент - по-прежнему декоративные, напоминающие опрос избирателей в отдельных странах ЕС относительно поддержки тех или иных политических сил, рассказал эксперт.Европейский парламент по-прежнему является "пенсионной синекурой для бывших премьер-министров, выдающихся активистов, их любовниц, любовников и спонсоров", резюмировал собеседник издания.О том, ждать ли кардинальных перемен в Европе после выборов в Европарламент - в материале издания Украина.ру Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец.
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новости, европа, европарламент, конрад рэнкас, ес, выборы
Новости, Европа, Европарламент, Конрад Рэнкас, ЕС, выборы

"Пенсионная синекура": эксперт из Польши о том, что из себя представляет Европарламент

06:00 26.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропарламент
Европарламент - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Выборы в Европейский парламент носят декоративный характер. Об этом политический аналитик из Польши Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру
Выборы в Европарламент - по-прежнему декоративные, напоминающие опрос избирателей в отдельных странах ЕС относительно поддержки тех или иных политических сил, рассказал эксперт.
"Дело в том, что Европейский парламент не имеет каких-либо существенных полномочий и никогда не будет их иметь, поскольку Европейский союз был сознательно спроектирован и организован как структура, отвергающая даже видимость демократии, управляемая транснациональной бюрократией под диктовку лоббистов и глобальных центров власти", - заявил Рэнкас.
Европейский парламент по-прежнему является "пенсионной синекурой для бывших премьер-министров, выдающихся активистов, их любовниц, любовников и спонсоров", резюмировал собеседник издания.
О том, ждать ли кардинальных перемен в Европе после выборов в Европарламент - в материале издания Украина.ру Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец.
 
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