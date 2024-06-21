Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец - 21.06.2024 Украина.ру
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Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец
Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец - 21.06.2024 Украина.ру
Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец
Польский политический аналитик считает, что выборы Европейского парламента остаются декоративными, и никаких реальных изменений после них ни в Евросоюзе, ни в отдельных странах-членах ЕС не будет.
2024-06-21T06:38
2024-06-21T06:38
выборы
европа
польша
украина
туск
ярослав качиньский
конрад рэнкас
европарламент
ес
украина.ру
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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, пока что первым результатом недавних выборов Европарламента стал тот факт, что на неформальном саммите ЕС 17 июня не удалось с первого раза утвердить кандидатуры нового руководства Евросоюза. Как вы считаете, удастся ли это сделать на следующей неделе?– Мельницы транснациональной бюрократии работают медленно, и поскольку речь идет в основном о согласовании интересов спонсоров основных фракций (как корпоративных, так и государственных), некоторый компромисс является лишь вопросом времени. Несмотря на кризис, европейского торта хватит на всех, а точнее БЛАГОДАРЯ кризису, его можно будет раздать всем у кормушки.– Большинство европейских СМИ после выборов ЕП как под копирку написали об "успехе ультраправых". Но на самом деле правые фракции "Идентичность и демократия" (ИД) и "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) увеличились незначительно. С вашей точки зрения, можно ли говорить о "правом повороте" в Европе?– Европа действительно поворачивается лицом к так называемым крайне правым, но сами эти "правые" ещё быстрее поворачиваются к безыдейному центру. Это вырождение особенно заметно в случае с "Братьями Италии" Джорджи Мелони и "Национальным объединением" Марин Ле Пен.Первое из этих формирований никогда не было по-настоящему антисистемным, оно с начала и до конца представляло собой "торпеду", вручную управляемую посольством США в Риме. А вот основная французская национальная группировка уже давно отказалась от собственной программы, перестала поддерживать "Европу Родин", смягчила тон по вопросу эмиграции в Европу, а по вопросу войны на Украине или геноцида в Газе заявления лидеров "Национального объединения" не отличаются от политиков истеблишмента.Мы имеем дело с "крашеными лисами" не только во Франции и Италии, но и в Испании (VOX), Нидерландах, Дании, Финляндии и Швеции. В целом "Европейские консерваторы и реформисты" отличаются от нынешнего формата "Идентичности и демократии" лишь тем, что ЕКР больше не претендуют на антисистемность, являясь открытым американским и сионистским агентом, также принимающим климатическую повестку дня и трансгендеров, – конечно, с некоторой долей акцента на нуждах внутреннего электората.Возможно, европейские избиратели действительно думали, что голосуют за перемены и новое качество политики, но система эффективно защищена от таких неожиданностей.– На протяжении десятилетий голосование за депутатов Европейского парламента было событием на периферии большой европейской политики. Изменили ли ситуацию выборы 2024 года, учитывая достаточно высокую явку на них, а также оглушительное поражение партий правящей коалиции в Германии и объявление досрочных парламентских выборов во Франции?– Нет, не изменили. Это по-прежнему декоративные выборы, напоминающие опрос избирателей в отдельных странах ЕС относительно поддержки тех или иных политических сил.Дело в том, что Европейский парламент не имеет каких-либо существенных полномочий и никогда не будет их иметь, поскольку Европейский Союз был сознательно спроектирован и организован как структура, отвергающая даже видимость демократии, управляемая транснациональной бюрократией под диктовку лоббистов и глобальных центров власти.Европейский парламент по-прежнему является пенсионной синекурой для бывших премьер-министров, выдающихся активистов, их любовниц, любовников и спонсоров.– В Польше на выборах Европарламента впервые за 20 лет первое место заняли либералы Дональда Туска, а не консерваторы Ярослава Качиньского. Кроме того, впервые в состав ЕП вошли популисты из "Конфедерации", причём с третьего места. Как это повлияет на внешнюю и внутреннюю политику Польши?– Если бы вы назвали партию Туска "зелёными зебрами", а партию Качиньского – "розовыми моржами", это имело бы больше смысла, чем называть их "либералами" и "консерваторами". Это безыдейные группы интересов, организованные по племенным признакам, а не идеологические партии. Так что давайте не будем использовать такие бессмысленные ярлыки.Если же говорить о результатах выборов в Европарламент в Польше, то они не повлияют на политику Варшавы, она по-прежнему будет проамериканской, прокиевской, с полной реализацией климатической/энергетической повестки и трансгендерностью.Более того, было бы то же самое, даже если бы в Варшаве была у власти "Право и Справедливость" (ПиС) Качиньского, а не "Гражданская коалиция" (ГК) Туска, как сейчас. Эти формирования различаются фразеологией, которую они используют по отношению к своим избирателям, а не политикой, которую они реализуют по иностранному заказу.Несмотря на слабый результат на выборах ЕП партнёров ГК по правящей коалиции, перспектив изменения расстановки сил в Сейме нет, поскольку сейчас там невозможно создать какое-либо другое большинство. Поэтому договорённости сохранятся, вероятно, с постепенным пожиранием "Гражданской коалицией" блока "Третий Путь" и "Левых".– Урсула фон дер Ляйен заявила, что "новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским". А будут ли среди евродепутатов если не пророссийские, то хотя бы настроенные на восстановление конструктивных отношений между ЕС и Россией?– Они были и будут. И их будут так же маргинализировать, как сейчас, так же обвинять в агентурности, а возможно, их просто арестуют за шпионаж и исключат из Европарламента. В этом и будет вся разница с ЕП предыдущего созыва, который – напомню – завершился санкциями против портала "Голос Европы" и охотой на "русских ведьм", причём как среди депутатов Европарламента, так и кандидатов в новый его состав. Если Россия действительно пыталась таким образом добиться того, чтобы её голос был услышан в Европе, то лишь помогла дискредитировать своих последних союзников, и ей будет ещё труднее привлекать новых.Фикции западной либеральной демократии пришёл конец. В нынешней реальности нет места каким-либо разногласиям относительно войны на Украине, геноцида, совершенного сионистами в секторе Газа, предполагаемого изменения климата и реальной трансформации энергетики, гендерной самоидентификации, надзорного капитализма, глобальных корпоративных прибылей или производство денег из грязного воздуха.Единогласие обязательно. Ему должны подчиниться все, включая новоизбранных депутатов Европарламента, – иначе они будут уничтожены как общественные деятели, участники экономического обмена или просто как люди. Конец веселья. "Караул устал".
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Олег Хавич
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96
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1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
выборы, европа, польша, украина, туск, ярослав качиньский, конрад рэнкас, европарламент, ес, украина.ру, интервью
выборы, Европа, Польша, Украина, Туск, Ярослав Качиньский, Конрад Рэнкас, Европарламент, ЕС, Украина.ру, Интервью

Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец

06:38 21.06.2024
 
© Конрад РенкасКонрад Ренкас интервью
Конрад Ренкас интервью
© Конрад Ренкас
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Польский политический аналитик считает, что выборы Европейского парламента остаются декоративными, и никаких реальных изменений после них ни в Евросоюзе, ни в отдельных странах-членах ЕС не будет.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.
– Господин Рэнкас, пока что первым результатом недавних выборов Европарламента стал тот факт, что на неформальном саммите ЕС 17 июня не удалось с первого раза утвердить кандидатуры нового руководства Евросоюза. Как вы считаете, удастся ли это сделать на следующей неделе?
– Мельницы транснациональной бюрократии работают медленно, и поскольку речь идет в основном о согласовании интересов спонсоров основных фракций (как корпоративных, так и государственных), некоторый компромисс является лишь вопросом времени. Несмотря на кризис, европейского торта хватит на всех, а точнее БЛАГОДАРЯ кризису, его можно будет раздать всем у кормушки.
– Большинство европейских СМИ после выборов ЕП как под копирку написали об "успехе ультраправых". Но на самом деле правые фракции "Идентичность и демократия" (ИД) и "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) увеличились незначительно. С вашей точки зрения, можно ли говорить о "правом повороте" в Европе?
– Европа действительно поворачивается лицом к так называемым крайне правым, но сами эти "правые" ещё быстрее поворачиваются к безыдейному центру. Это вырождение особенно заметно в случае с "Братьями Италии" Джорджи Мелони и "Национальным объединением" Марин Ле Пен.
Первое из этих формирований никогда не было по-настоящему антисистемным, оно с начала и до конца представляло собой "торпеду", вручную управляемую посольством США в Риме. А вот основная французская национальная группировка уже давно отказалась от собственной программы, перестала поддерживать "Европу Родин", смягчила тон по вопросу эмиграции в Европу, а по вопросу войны на Украине или геноцида в Газе заявления лидеров "Национального объединения" не отличаются от политиков истеблишмента.
Мы имеем дело с "крашеными лисами" не только во Франции и Италии, но и в Испании (VOX), Нидерландах, Дании, Финляндии и Швеции. В целом "Европейские консерваторы и реформисты" отличаются от нынешнего формата "Идентичности и демократии" лишь тем, что ЕКР больше не претендуют на антисистемность, являясь открытым американским и сионистским агентом, также принимающим климатическую повестку дня и трансгендеров, – конечно, с некоторой долей акцента на нуждах внутреннего электората.
Возможно, европейские избиратели действительно думали, что голосуют за перемены и новое качество политики, но система эффективно защищена от таких неожиданностей.
– На протяжении десятилетий голосование за депутатов Европейского парламента было событием на периферии большой европейской политики. Изменили ли ситуацию выборы 2024 года, учитывая достаточно высокую явку на них, а также оглушительное поражение партий правящей коалиции в Германии и объявление досрочных парламентских выборов во Франции?
– Нет, не изменили. Это по-прежнему декоративные выборы, напоминающие опрос избирателей в отдельных странах ЕС относительно поддержки тех или иных политических сил.
Дело в том, что Европейский парламент не имеет каких-либо существенных полномочий и никогда не будет их иметь, поскольку Европейский Союз был сознательно спроектирован и организован как структура, отвергающая даже видимость демократии, управляемая транснациональной бюрократией под диктовку лоббистов и глобальных центров власти.
Европейский парламент по-прежнему является пенсионной синекурой для бывших премьер-министров, выдающихся активистов, их любовниц, любовников и спонсоров.
– В Польше на выборах Европарламента впервые за 20 лет первое место заняли либералы Дональда Туска, а не консерваторы Ярослава Качиньского. Кроме того, впервые в состав ЕП вошли популисты из "Конфедерации", причём с третьего места. Как это повлияет на внешнюю и внутреннюю политику Польши?
– Если бы вы назвали партию Туска "зелёными зебрами", а партию Качиньского – "розовыми моржами", это имело бы больше смысла, чем называть их "либералами" и "консерваторами". Это безыдейные группы интересов, организованные по племенным признакам, а не идеологические партии. Так что давайте не будем использовать такие бессмысленные ярлыки.
Если же говорить о результатах выборов в Европарламент в Польше, то они не повлияют на политику Варшавы, она по-прежнему будет проамериканской, прокиевской, с полной реализацией климатической/энергетической повестки и трансгендерностью.
Более того, было бы то же самое, даже если бы в Варшаве была у власти "Право и Справедливость" (ПиС) Качиньского, а не "Гражданская коалиция" (ГК) Туска, как сейчас. Эти формирования различаются фразеологией, которую они используют по отношению к своим избирателям, а не политикой, которую они реализуют по иностранному заказу.
Несмотря на слабый результат на выборах ЕП партнёров ГК по правящей коалиции, перспектив изменения расстановки сил в Сейме нет, поскольку сейчас там невозможно создать какое-либо другое большинство. Поэтому договорённости сохранятся, вероятно, с постепенным пожиранием "Гражданской коалицией" блока "Третий Путь" и "Левых".
Урсула фон дер Ляйен заявила, что "новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским". А будут ли среди евродепутатов если не пророссийские, то хотя бы настроенные на восстановление конструктивных отношений между ЕС и Россией?
– Они были и будут. И их будут так же маргинализировать, как сейчас, так же обвинять в агентурности, а возможно, их просто арестуют за шпионаж и исключат из Европарламента. В этом и будет вся разница с ЕП предыдущего созыва, который – напомню – завершился санкциями против портала "Голос Европы" и охотой на "русских ведьм", причём как среди депутатов Европарламента, так и кандидатов в новый его состав. Если Россия действительно пыталась таким образом добиться того, чтобы её голос был услышан в Европе, то лишь помогла дискредитировать своих последних союзников, и ей будет ещё труднее привлекать новых.
Фикции западной либеральной демократии пришёл конец. В нынешней реальности нет места каким-либо разногласиям относительно войны на Украине, геноцида, совершенного сионистами в секторе Газа, предполагаемого изменения климата и реальной трансформации энергетики, гендерной самоидентификации, надзорного капитализма, глобальных корпоративных прибылей или производство денег из грязного воздуха.
Единогласие обязательно. Ему должны подчиниться все, включая новоизбранных депутатов Европарламента, – иначе они будут уничтожены как общественные деятели, участники экономического обмена или просто как люди. Конец веселья. "Караул устал".
 
выборыЕвропаПольшаУкраинаТускЯрослав КачиньскийКонрад РэнкасЕвропарламентЕСУкраина.руИнтервью
 
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