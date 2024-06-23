https://ukraina.ru/20240623/1055777823.html

Алексей Самойлов: ВСУ собирают ударный кулак в Полесье, чтобы США завязли на Украине и забыли про Азию

Алексей Самойлов: ВСУ собирают ударный кулак в Полесье, чтобы США завязли на Украине и забыли про Азию - 23.06.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: ВСУ собирают ударный кулак в Полесье, чтобы США завязли на Украине и забыли про Азию

Страны НАТО не снижают накал антирусской, ненавистнической, враждебной, агрессивной риторики. Тем самым они готовят свое население и, самое главное, политические круги к восприятию войны с Россией как безальтернативной политики Запада.

2024-06-23T07:30

2024-06-23T07:30

2024-06-23T07:30

интервью

украина

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запад

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андрей ермак

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме выразил мнение, что на Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения и поменяет его уже в первой половине следующего года.- Алексей Николаевич, кто заменит Зеленского в кресле руководителя Украины?- У Запада, в первую очередь, у США и у Британии возможность поменять Зеленского есть, и очень большая вероятность, что подготовка идет. Не одна и не две кандидатуры к этому готовятся. Это и глава Офиса президента Ермак, который хотел всех затмить на конференции в Швейцарии. Это, естественно, ушедший в тень бывший главком ВСУ Залужный. Один лезет вперед, а другой затихарился и сидит в тени, учит английский язык, а, скорее всего, проходит курс подготовки какого-то уровня для администрирования политических и гражданских структур.Я думаю, что кто-то есть еще из многоговорящих на экранах, на внутриукраинских эфирах. Из их числа тоже кто-то будет заходить во власть, или его будут предлагать, чтобы создать иллюзию выбора. Но на Украине не осталось людей неподконтрольных Соединенным Штатом Америки либо британским спецслужбам. Ермак — это британский ставленник, Зеленский тоже оттуда. Залужного относят к ставленникам США. Борьба будеn идти между британскими и американскими протеже.Что касается украинского парламента, то из уст нашего президента уже прозвучало, что это единственный источник легитимнjй власти на Украине. Но спикер Рады Стефанчук отреагировал мгновенно, сняв с себя все обязательства, подтвердив, что легитимной власти на Украине нет. В самой Раде де-факто отсутствует хоть какая-то проукраинская сила. Там присутствует некий набор политических структур. Но они все абсолютно идут под одним лозунгом украинского радикального национализма.Так называемая оппозиция, Тимошенко и Порошенко и их фракции, это неонацисты-украинисты, которые своими хозяевами пока отодвинуты от власти. Официальные фракции — это "слуги" народа, американского народа, естественно, и их ярые помощники ПЗМЖ ("Платформа за жизнь и мир").ПЗЖМ это вообще очень странная организация. Это люди, которые разгромили свою собственную партию ОПЗЖ, лидером которой был Виктор Медведчук, и на остатках сформировали нынешнюю фракцию. Я расшифровываю аббревиатуру как "Платформа за мазепинскую жизнь", потому что кроме как предателями их назвать нельзя. Такие как Бойко, Левочкин предали свой электорат юго-востока Украины. Именно благодаря их голосам они стали второй фракцией в Раде после "Слуги народа".И сейчас голосами своих избирателей они легитимизируют узурпацию власти Зеленским и всего киевского режима.- Bloomberg на днях сообщил, что Украина готова к переговорам с Россией по формуле мира, и якобы фронтменом этой инициативы выступает Андрей Ермак. Каковы перспективы этого персонажа в украинской политической элите?- Bloomberg верить – себя не уважать. Он, конечно, еще не спустился до такого уровня желтизны и помоечности, как Bild, но на пути к этому. Начинается жонглирование словами, мыслями и идеями, которые сейчас необходимы для сохранения узурпированной киевским режимом власти. То же самое о мире говорил Порошенко во время переговоров в Минске. Это те же самые алгоритмы. Ермак работает по методичке, которую в свое время полностью освоил Порошенко во время минских договоренностей. Их задача сохранить власть.Ермак это скорее всего британская конструкция. Здесь британцы стараются опередить американцев и продвинуть свою марионетку.- Погранкомитет Белоруссии сообщил, что ВСУ концентрируют в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда различные подразделения с тяжелым вооружением, включая американские „Брэдли“, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки „Гепард“. Какие сценарии готовятся украинским командованием в Полесье?- Под Житомиром могут быть два сценария. Первое – это отвлечение внимания в первую очередь российских вооруженных сил от каких-то действий на территории Украины, и второе – это действительно подготовка провокации на белорусской границе с целью расширения географии и количества участников конфликта.Это уже британская инициатива для закрепления американцев на украинском фронте, чтобы не дать им отвлечься на более важные геополитические и геостратегические районы Красного моря, Персидского залива, Малаккского пролива и Юго-Восточной Азии. В первую очередь четырехугольника – Китай, КНДР, Вьетнам, Япония. Посмотрим, как американцы будут реагировать на результаты визитов нашего президента в КНДР и Вьетнам.Их это очень раздражало и настораживало, особенно поведение Вьетнама, который они окучивают очень давно и пытаются включить в сферу своего влияния. Напряжение обстановки там тоже было бы интересно, потому что управлять и сохранять свой контроль могут только в условиях конфликта.- Получается, что де-факто второй фронт против Украины уже открыт, если ВСУ стягивают туда драгоценные для них "Хаймарсы", которые могли бы быть использованы в Донбассе и под Харьковом, и другую западную технику?- Надо очень внимательно относиться к тому, что говорят, потому что пока мы видели только сообщение. Это не значит, что на земле это действительно происходит. Почему я и назвал первым сценарием создание информационного прикрытия каких-то действий на территории Украины. Там "Хаймарс" действительно мог проехать, показаться на границе и вернуться в пункт постоянной дислокации. Даже при наличии беспилотников туман войны сохраняется.- Белоруссия тем не менее объявила проверку боеготовности своих вооружённых сил.- Белоруссию окружают очень недружественные и провокационно настроенные государства, и Польша, и Литва, и Украина, только со спины ее прикрывает Россия. При такой насыщенности антирусских, антибелорусских настроений, как в прибалтийских странах, в Польше и на Украине, нельзя не исключать любых провокаций. Кроме того, может сработать синдром исполнителя, когда просто сумасшедшие либо вышедшие из-под контроля лица могут осуществить какие-то провокации.Страны НАТО не снижают накал антирусской, ненавистнической, враждебной, агрессивной риторики. Тем самым они готовят свое население и, самое главное, политические круги к восприятию войны с Россией как безальтернативной политики Запада.И северные страны тоже ведут подготовку к военным действиям. Сейчас они очень серьезно прорабатывают вопросы сквозной логистики со стороны Финляндии к нашим границам. Поэтому хочешь мира, готовься к войне. У нас другого не остается.Подробнее о внутренней политике Украины Ермак-узурпатор. Клика Зеленского ищет нового фюрера

https://ukraina.ru/20240621/1055773499.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, андрей ермак, всу, рада, нато, азия, вьетнам, кндр