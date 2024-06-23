Алексей Самойлов: ВСУ собирают ударный кулак в Полесье, чтобы США завязли на Украине и забыли про Азию
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Николаевич Самойлов интервью
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
Страны НАТО не снижают накал антирусской, ненавистнической, враждебной, агрессивной риторики. Тем самым они готовят свое население и, самое главное, политические круги к восприятию войны с Россией как безальтернативной политики Запада.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме выразил мнение, что на Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения и поменяет его уже в первой половине следующего года.
- Алексей Николаевич, кто заменит Зеленского в кресле руководителя Украины?
- У Запада, в первую очередь, у США и у Британии возможность поменять Зеленского есть, и очень большая вероятность, что подготовка идет. Не одна и не две кандидатуры к этому готовятся. Это и глава Офиса президента Ермак, который хотел всех затмить на конференции в Швейцарии. Это, естественно, ушедший в тень бывший главком ВСУ Залужный. Один лезет вперед, а другой затихарился и сидит в тени, учит английский язык, а, скорее всего, проходит курс подготовки какого-то уровня для администрирования политических и гражданских структур.
Я думаю, что кто-то есть еще из многоговорящих на экранах, на внутриукраинских эфирах. Из их числа тоже кто-то будет заходить во власть, или его будут предлагать, чтобы создать иллюзию выбора. Но на Украине не осталось людей неподконтрольных Соединенным Штатом Америки либо британским спецслужбам. Ермак — это британский ставленник, Зеленский тоже оттуда. Залужного относят к ставленникам США. Борьба будеn идти между британскими и американскими протеже.
Что касается украинского парламента, то из уст нашего президента уже прозвучало, что это единственный источник легитимнjй власти на Украине. Но спикер Рады Стефанчук отреагировал мгновенно, сняв с себя все обязательства, подтвердив, что легитимной власти на Украине нет. В самой Раде де-факто отсутствует хоть какая-то проукраинская сила. Там присутствует некий набор политических структур. Но они все абсолютно идут под одним лозунгом украинского радикального национализма.
ПЗЖМ это вообще очень странная организация. Это люди, которые разгромили свою собственную партию ОПЗЖ, лидером которой был Виктор Медведчук, и на остатках сформировали нынешнюю фракцию. Я расшифровываю аббревиатуру как "Платформа за мазепинскую жизнь", потому что кроме как предателями их назвать нельзя. Такие как Бойко, Левочкин предали свой электорат юго-востока Украины. Именно благодаря их голосам они стали второй фракцией в Раде после "Слуги народа".
И сейчас голосами своих избирателей они легитимизируют узурпацию власти Зеленским и всего киевского режима.
- Bloomberg на днях сообщил, что Украина готова к переговорам с Россией по формуле мира, и якобы фронтменом этой инициативы выступает Андрей Ермак. Каковы перспективы этого персонажа в украинской политической элите?
- Bloomberg верить – себя не уважать. Он, конечно, еще не спустился до такого уровня желтизны и помоечности, как Bild, но на пути к этому. Начинается жонглирование словами, мыслями и идеями, которые сейчас необходимы для сохранения узурпированной киевским режимом власти.
То же самое о мире говорил Порошенко во время переговоров в Минске. Это те же самые алгоритмы. Ермак работает по методичке, которую в свое время полностью освоил Порошенко во время минских договоренностей. Их задача сохранить власть.
Ермак это скорее всего британская конструкция. Здесь британцы стараются опередить американцев и продвинуть свою марионетку.
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- Погранкомитет Белоруссии сообщил, что ВСУ концентрируют в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда различные подразделения с тяжелым вооружением, включая американские „Брэдли“, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки „Гепард“. Какие сценарии готовятся украинским командованием в Полесье?
- Под Житомиром могут быть два сценария. Первое – это отвлечение внимания в первую очередь российских вооруженных сил от каких-то действий на территории Украины, и второе – это действительно подготовка провокации на белорусской границе с целью расширения географии и количества участников конфликта.
Это уже британская инициатива для закрепления американцев на украинском фронте, чтобы не дать им отвлечься на более важные геополитические и геостратегические районы Красного моря, Персидского залива, Малаккского пролива и Юго-Восточной Азии. В первую очередь четырехугольника – Китай, КНДР, Вьетнам, Япония. Посмотрим, как американцы будут реагировать на результаты визитов нашего президента в КНДР и Вьетнам.
Их это очень раздражало и настораживало, особенно поведение Вьетнама, который они окучивают очень давно и пытаются включить в сферу своего влияния. Напряжение обстановки там тоже было бы интересно, потому что управлять и сохранять свой контроль могут только в условиях конфликта.
- Получается, что де-факто второй фронт против Украины уже открыт, если ВСУ стягивают туда драгоценные для них "Хаймарсы", которые могли бы быть использованы в Донбассе и под Харьковом, и другую западную технику?
- Надо очень внимательно относиться к тому, что говорят, потому что пока мы видели только сообщение. Это не значит, что на земле это действительно происходит. Почему я и назвал первым сценарием создание информационного прикрытия каких-то действий на территории Украины. Там "Хаймарс" действительно мог проехать, показаться на границе и вернуться в пункт постоянной дислокации. Даже при наличии беспилотников туман войны сохраняется.
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- Белоруссия тем не менее объявила проверку боеготовности своих вооружённых сил.
- Белоруссию окружают очень недружественные и провокационно настроенные государства, и Польша, и Литва, и Украина, только со спины ее прикрывает Россия. При такой насыщенности антирусских, антибелорусских настроений, как в прибалтийских странах, в Польше и на Украине, нельзя не исключать любых провокаций. Кроме того, может сработать синдром исполнителя, когда просто сумасшедшие либо вышедшие из-под контроля лица могут осуществить какие-то провокации.
Страны НАТО не снижают накал антирусской, ненавистнической, враждебной, агрессивной риторики. Тем самым они готовят свое население и, самое главное, политические круги к восприятию войны с Россией как безальтернативной политики Запада.
И северные страны тоже ведут подготовку к военным действиям. Сейчас они очень серьезно прорабатывают вопросы сквозной логистики со стороны Финляндии к нашим границам. Поэтому хочешь мира, готовься к войне. У нас другого не остается.
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