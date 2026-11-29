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Поразить в правах женщин: Корчинский* выступил с новым предложением

Поразить в правах женщин: Корчинский* выступил с новым предложением - 29.11.2026 Украина.ру

Поразить в правах женщин: Корчинский* выступил с новым предложением

Лидер украинских националистов Дмитрий Корчинский предложил поразить в правах не воевавших женщин

2026-11-29T10:42

2026-11-29T10:42

2026-11-29T10:42

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Радикал отметил, что именно воевавшие женщины должны иметь право принимать участие в государственном управлении."Я за то, чтобы всё-таки женщина оставалась прекрасной дамой, а, скажем, не бетонщицей второго разряда. И, конечно же, женщина-комбатант — а у нас много женщин-комбатантов, абсолютно волшебных женщин, которыми нельзя не восхищаться, — имеет право принимать участие в управлении государством и имеет право на любые наивысшие государственные должности", — подчеркнул Корчинский.А вот остальных женщин, как и не служивших мужчин, националист предложил лишить такого права."Всё-таки большинство женщин, которые не воевали, по моему мнению, должны были бы быть ограничены в правах. И мужчины, которые также никогда не воевали", — заявил Корчинский.Примечательно, что его жену Оксану вряд ли можно назвать девой-воительницей. Она — волонтёр и занимается медицинской помощью военным. В 2026 году в СМИ её цитировали в связи со смертью одного из украинских военнослужащих. Тогда Корчинская заявила, что медики не оказали мужчине надлежащую помощь.В 2025 году Корчинская "засветилась" в СМИ, предложив запретить использование на фронте опиоидного препарата "Налбуфин"."Военные врачи, которые пришли из гражданских больниц и их перевели из маленьких госпиталей в воинские части, начали у волонтеров просить передать "Налбуфин" на фронт. Я была в шоке, потому что мы поднимали много раз скандал по этому искусственному опиату. Министр обороны Степан Полторак в 2017 году приказал изъять этот препарат из всех аптечек. Очень долго это ещё было в Нацгвардии, и мы заставили их изъять только в 2024 году этот препарат, потому что он вызывает зависимость. У нас есть беда с ранеными военными", — негодовала Корчинская.Она подчёркивала, что это рецептурный препарат, и он не должен быть в свободном доступе.В 2018 году украинские СМИ обвиняли Корчинскую в коррупции и в том, что она наживается на гуманитарной помощи военным, находящимся в зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе.При этом, судя по всему, сама она в боевых действиях участия не принимала и вряд ли её можно назвать женщиной-комбатантом. Таким образом, по логике своего мужа, она так же должна быть поражена в правах, как и львиная доля украинских женщин.Также известно, что и сын националиста не принимает участия в боевых действиях. Благодаря связям отца он определён в "личную охрану" националиста.* — внесён в список экстремистов и террористов.

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дзен украина.ру, главные новости, корчинский, донбасс, нацгвардия