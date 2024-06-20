https://ukraina.ru/20240620/1055751161.html

Ермак-узурпатор. Клика Зеленского ищет нового фюрера

Ермак-узурпатор. Клика Зеленского ищет нового фюрера - 20.06.2024 Украина.ру

Ермак-узурпатор. Клика Зеленского ищет нового фюрера

Агентство Bloomberg вчера, 19 июня 2024 года, сообщило, что Украина готова к переговорам с Россией о формуле мире по итогам СВО. По данным агентства, об этом заявил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак

2024-06-20T16:14

2024-06-20T16:14

2024-06-20T16:16

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Ермак допустил, что Украина может пригласить представителя России на следующую встречу с международными партнерами, направленную на выработку формулы будущих мирных переговоров. В продолжение саммита мира, который состоялся 15-16 июня текущего года в Швейцарии, куда Россию не пригласили.Учитывая это обстоятельство, Ермак охарактеризовал международный швейцарский сходняк как "успешный", но признал: чтобы успех был еще более впечатляющим и результативным, следующий саммит должен быть более представительным. То есть с участием России, с чем Украина готова согласиться. Потому что настроена "реалистично" и открыта для участия других стран, а подготовленным сходняком общий документ может стать отличным средством воздействия на Москву. "Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России", — сказал Ермак.В сложившейся ситуации не очень трудно догадаться о том, что, во-первых, подтверждается правда о предназначении саммита мира в Швейцарии и его возможного продолжения. То есть то, что саммит должен был:а) легитимировать Владимира Зеленского на посту президента, так полномочия его на этом посту истекли 21 мая сего года, и сегодня он в простонародье и непредвзятых политических кругах справедливо именуется "просрочкой". Тот факт, что итоговую декларацию саммита вместе с Зеленским как бы подписывали лидеры и представители других государств, подняло и авторитет президента-просрочки;б) хотя бы наполовину сымитировать поддержку Украины по излюбленному в Киеве принципу "Весь мир с нами". Так называемый Глобальный Юг в едином порыве Украину не поддержал, а страны, ориентированные на БРИКС, так и вообще состроили козью морду и итоговый документ проигнорировали, но все равно массовка вышла знатной. И к странам коллективного Запада присоединились несколько десятков государств со всего мира. А полуобман – это еще и, как известно, полуправда;в) подготовить некий документ или план, который можно будет впредь использовать как рычаг давления на Россию. Причем не просто хотелку Запада, а как бы плод коллективного разума планеты, жаждущей мира. Ермак так и сказал, что результаты рабочих групп, сформированных в Швейцарии, могут стать частью совместного мирного плана, который, как ожидается, поддержат большинство стран на второй встрече. Так, что его выкатят перед Россией как альтернативу мирным предложениям Владимира Путина, которые он озвучил накануне саммита, обнулив его в смысловом отношении.Во-вторых, стало понятно, что такой как бы "коллективный мирный план" из Швейцарии, который будут окончательно доработан ко второму саммита мира, -- это и есть так называемый "план Б" Запада на случай окончания СВО и войны с Россией. Если не удастся победить Россию в СВО и нанести ей стратегическое поражение, то ее нужно пригласить на саммит мира №2 и там общими усилиями, подключив в идеале Китай и прочие страны БРИКС и Глобального Юга, склонить к невыгодным ей мирным переговорам.Это позволит закончить войну некими новыми соглашениями о мире/перемирии а-ля "Мннск-3". Чтобы можно было опять ничего не выполнять, но за страницами документа более тщательно и системно готовить сохранившуюся Украину к войне, в недалеком будущем опять натравив её на Москву.Западный "План Б" – это получение Западом же и Украиной передышки в подготовке к новой войне. И тут ни убавить, ни прибавить. Ну разве что поверить, что Запад искренне хочет мира, но это даже не смешно…В-третьих, чтобы склонить Россию к переговорам, ей нужно представить тех, с кем на Украине она может вести переговоры. И это однозначно не Зеленский. Ну хотя бы потому, что он – крайне токсичный персонаж, который, к тому, сам себе запретил встречаться с Путиным и свой запрет отменять не собирается.Вот тут-то и подсуетились с поиском таких людей. И на Западе, и Ермак на Украине. Например, американский профессор Джон Миршаймер в интервью экс-судье верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано одним из последних признал, что Украина должна немедленно начинать переговоры с Россией по формуле Путина. Иначе следующие путинские условия будут для Киева еще страшнее и неприемлемее. "Лучшим решением для Украины будет начать переговоры сейчас, и, во-первых, принять факт потери тех четырех областей (новых регионов, вошедших в состав России - Авт.), а во-вторых, объявить о том, что она не собирается присоединяться к НАТО. … Они (украинцы. – Авт.) в большой беде, и им следует заключать сделку прямо сейчас. Если всерьез задуматься, что предложенная Путиным сделка вовсе не является плохой", сказал он.Ну а на Украине заговорили о том, что Зеленский болен, и что здоровье его ухудшается, сопровождаясь обмороками (не от передоза запрещенными препаратами). Причем так, что он вскоре не сможет выполнять свои обязанности. И о том, что Зеленский активно ищет себе преемника, на роль которого уже однозначно самовыдвинулся глава ОПУ Ермак, полностью подчинивший себе Зеленского и взявший его в оборот.Именно об этом свидетельствуют многомесячные кулуарные разговоры о том, что на Украине скоро сменят премьер-министра. И что вместо нынешнего Дениса Шмыгаля на эту должность уже выбран Ермак.И конечно же, об этом говорит и то, что разговоры о самом актуальном сегодня – о приглашении России на саммит мира №2, о мирных переговорах говорит не Зеленский, по Конституции отвечающий за внешнюю политику, а глава его канцелярии, никак не формализованный украинским законодательством.Причем об этом Ермак заговорил еще 15 июня, когда в первый день саммита мира в Швейцарии сообщил, что Украина будет искать возможности передать России наработки по выработанному там "мирному плану". И уже тогда Ермак приоткрыл завесу над тайными планами Запада: "Мы думаем, что это может произойти на втором саммите".Сейчас об этом "плане Б" говорят уже открыто, а Ермак является только фронтменом этой озвучки от имени Украины. Причем тот факт, что на саммите в Швейцарии Ермак играл бОльшую роль, чем Зеленский, который только фейсом торговал, а все решения обсуждал его завканцелярией, заметили и констатировали многие.И если это правда, что коллективный Запад уже решил менять Зеленского и заменять его фигурой Ермака, а не экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, то актуальной становится еще одна важная проблема – кто бы ни сменил Зеленского, он будет незаконным правителем, то есть узурпатором, захватившим власть. С точки зрения и Конституции, и Уголовного кодекса.Законы и Конституция Украины гласят: единственным законным преемником, исполняющим обязанности президента, может быть только спикер Верховной Рады (статья 112 Конституции Украины) Руслан Стефанчук. Но сделать таким законным преемником Ермака нет никакой возможности, так как он не является депутатом парламента, а доизбрать его можно будет, только отменив военное положение и проведя довыборы. Сегодня же военное положение, согласно статье 19 Закона Украины №389-VIII "О правовом режиме военного положения", запрещает проведение любых выборов и – тем более – менять Конституцию.Если нужно будет это сделать, а Запад согласится на такую затратную по времени многоходовку, то парламент может, конечно, отменить военное положение и назначить довыборы Ермака в Раду. Но это длительный и рискованный путь, который поставит вопрос о выборах президента, на которые Зеленский может пойти и однозначно их проиграет; Ермак же однозначно их не выиграет. А не станет Ермак президентом, то может не стать и новым парламентарием и, тем более, спикером парламента.Значит, актуальный путь Ермака во власть – только узурпация. Но даже узурпация возможна несколькими путями:- он может осуществить банальный госпереворот и захватить всю полноту власти. Но есть большие сомнения, что у Ермака есть такие силы и такая поддержка. Как на Западе, так и внутри Украины;- для начала его могут сделать премьер-министром, а потом провести через парламент новое решение, согласно которому внешней политикой вообще или конкретно переговорами с Россией о мире будет ведать не спикер Рады, а глава правительства. Но, повторюсь, по Конституции внешней политикой в стране ведает глава государства, а значит повышение внешнеполитических полномочий премьера незаконно;- создать на Украине некий новый, не предусмотренный Конституцией, орган управления страной в условиях войны и военного положения. Например, Комитет национального спасения или Совет народного согласия, избрать его главой Ермака и передать ему всю полноту власти. В том числе, и право вести переговоры о войне и мире.Такой путь вполне возможен, так как это будет уже новая Украина, а появление нового государства всегда идет с нарушением формального законодательства государства старого, с узурпацией власти. Но все равно есть одна закавыка -- с полномочиями нового органа и Ермака во главе него должны согласиться Запада и – это самое главное! – Россия.Готов ли Ермак к узурпации власти? По мнению многих, он ее, власть, уже фактически узурпировал, став "любимой женой Зеленского" и все решая за него, уже просроченного и выполняющего только представительские функции попрошайки и побирушки, которой выдают деньги и оружие. И сегодня речь идет о формализации или хотя бы видимости ее в глазах мирового сообщества, приличий ради.Согласен ли с этим Зеленский? Ну, во-первых, его никто и не спрашивает. Во-вторых, если Ермак гарантирует ему безопасность и возможность свалить из страны с наворованным к уже припасенному в офшорах, то он и не на такое согласится. Жить-то хочется, а любой не настолько формализованный госпереворот может закончиться для Зеленского повешением на фонаре или на каштане на Крещатике. Нацики это ему уже обещали, но и без них желающих поквитаться с клоуном будут очень и очень много.Запад же может посильно поучаствовать во всех этих пертурбациях, чтобы застолбить себе место в управлении будущей Украиной и не утратить нынешние позиции в этом деле.И остается один вопрос: а зачем это России, чей президент уже сказал, что сегодня на Украине вести переговоры не с кем? Ведь если киевские власти будут незаконными, то их решения или подписи под любыми документами могут быть объявлены такими же -- не имеющими никакой силы. Согласитесь, это очень хороший вопрос. Особенно на фоне того, что в СВО Россия медленно, но все равно уверенно побеждает. Ждем-с.Ещё о вариантах дальнейшей карьеры Ермака: "Премьер Ермак". Пойдёт ли Украина по пути Грузии?

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20221129/1041318238.html

https://ukraina.ru/20240424/1054693296.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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