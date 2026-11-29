https://ukraina.ru/20261129/minoborony-nazvalo-tseli-nochnykh-udarov-most-sklady-i-sukhogruz-1084807698.html

Минобороны назвало цели ночных ударов: мост, склады и сухогруз

Минобороны назвало цели ночных ударов: мост, склады и сухогруз - 29.11.2026 Украина.ру

Минобороны назвало цели ночных ударов: мост, склады и сухогруз

Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по объектам промышленности, транспортной и морской логистики Украины. Среди целей оказались мост через Днепр в оккупированном ВСУ Запорожье, склад беспилотников в Сумской области, логистический центр в Одессе и сухогруз в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России

2026-11-29T09:47

2026-11-29T09:47

2026-11-29T09:49

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В Кременчуге Полтавской области были поражены производственные цеха табачной фабрики JTI Ukraine. По данным ведомства, на этой площадке изготавливали боеприпасы для ВСУ.В Одессе под удар попал логистический центр "Мирс", предназначенный для хранения и распределения военных грузов. Ещё одной целью стал склад беспилотников средней и большой дальности в городе Шостке Сумской области.В оккупированном Киевом Запорожье российские силы атаковали автомобильно-железнодорожный мост Преображенского через Днепр. По информации Минобороны РФ, переправа использовалась для доставки военных грузов на Донбасское направление.Также ведомство сообщило об ударе по сухогрузу в Чёрном море. Судно находилось примерно в 93 километрах юго-западнее Одессы и перевозило грузы двойного назначения в интересах украинских вооружённых формирований.Удары 2026 года оказались наиболее болезненными для врага за все четыре года войны, рассказал в интервью нашему изданию эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин. Почему в Киеве заныли про энергетическое или морское перемирие – подробнее в публикации Война городов: почему Россия бьёт не "растопыренной пятерней" в дзен-канале Украина.ру.

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