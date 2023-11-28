Алексей Самойлов: кто он

Алексей Самойлов: Россия не только наступает на ВСУ с трех сторон, но и готовится отразить новую угрозу

События в Израиле создают для нас благоприятный фон. Это отвлекает внимание от СВО. Более того, на фоне бомбардировок Израиля (хотя с точки зрения своих интересов он действует правильно) Украина и Запад больше не смогут нам приписать новые "Бучи". И американцы будут отвлечены на новую войну