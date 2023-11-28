Алексей Самойлов: кто он - 28.11.2023 Украина.ру
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Алексей Самойлов: кто он
Алексей Самойлов: кто он - 28.11.2023 Украина.ру
Алексей Самойлов: кто он
Профессор, политолог, бывший проректор Международного Славянского университета (Харьков). Член экспертной группы по Украине при РИСИ (Российском институте стратегических исследований). Заместитель председателя союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
2023-11-28T15:35
2023-11-28T15:35
новости
алексей самойлов
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Алексей Николаевич Самойлов проживал на Украине до 2015 года. В июне 2014-го был арестован за свои взгляды сотрудниками службы безопасности Украины и содержался около 6 месяцев во внутренней тюрьме СБУ. Был подвергнут многочисленным допросам, пыткам и избиениям.Накануне Нового 2015 года был выдан российской стороне в порядке обмена военнопленными между Киевом и ДНР. Проживает с семьей в России, часто выступает в СМИ с анализом ситуации на Украине и в зоне СВО.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, алексей самойлов
Новости, Алексей Самойлов

Алексей Самойлов: кто он

15:35 28.11.2023
 
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Самойлов
Алексей Самойлов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
Читать в
Профессор, политолог, бывший проректор Международного Славянского университета (Харьков). Член экспертной группы по Украине при РИСИ (Российском институте стратегических исследований). Заместитель председателя союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Алексей Николаевич Самойлов проживал на Украине до 2015 года.
В июне 2014-го был арестован за свои взгляды сотрудниками службы безопасности Украины и содержался около 6 месяцев во внутренней тюрьме СБУ. Был подвергнут многочисленным допросам, пыткам и избиениям.
Накануне Нового 2015 года был выдан российской стороне в порядке обмена военнопленными между Киевом и ДНР.
Проживает с семьей в России, часто выступает в СМИ с анализом ситуации на Украине и в зоне СВО.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
11 октября, 13:42
Алексей Самойлов: Россия не только наступает на ВСУ с трех сторон, но и готовится отразить новую угрозу События в Израиле создают для нас благоприятный фон. Это отвлекает внимание от СВО. Более того, на фоне бомбардировок Израиля (хотя с точки зрения своих интересов он действует правильно) Украина и Запад больше не смогут нам приписать новые "Бучи". И американцы будут отвлечены на новую войну
 
НовостиАлексей Самойлов
 
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