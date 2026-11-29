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Полупроводники вместо ядерного оружия: теперь сверхдержавам просто невыгодно воевать друг с другом

Полупроводники вместо ядерного оружия: теперь сверхдержавам просто невыгодно воевать друг с другом - 29.11.2026 Украина.ру

Полупроводники вместо ядерного оружия: теперь сверхдержавам просто невыгодно воевать друг с другом

Одна из главных мировых тем ноября — личные и деловые проблемы Дженсена Хуанга, главы крупнейшего в мире создателя чипов для ИИ-вычислений, корпорации Nvidia.

2026-11-29T09:30

2026-11-29T09:30

2026-11-29T09:30

эксклюзив

китай

сша

пекин

дональд трамп

марко рубио

ии (искусственный интеллект)

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Сначала Хуанга обвинили в романе на стороне, при этом его любовницу американские спецслужбы подозревали в сотрудничестве с китайской разведкой. Вскоре Хуанг был вынужден покинуть должность генерального директора Nvidia, акции компании (и весь американский рынок акций) значительно просели.Но через 11 дней, не без поддержки правительства США и лично Дональда Трампа, Хуанг вернулся к руководству Nvidia, а рынок частично отыграл падение.Для стороннего наблюдателя эта цепочка событий выглядит странно и нелогично. Часть политиков США сливает в СМИ неподтвержденные данные о шпионаже в пользу Китая, компрометирующие Хуанга, и добивается его отставки. Параллельно этому президент США защищает главу Nvidia и добивается его восстановления в должности.Чтобы распутать этот клубок противоречий, нужно восстановить полную картину событий.Фактически в США сформировались две фракции, которые по-разному смотрят на торговлю с Китаем в чувствительных сферах и технологическую безопасность Америки. Часть политиков придерживается идеи максимальных ограничений против Пекина, указывая на риск утечки передовых разработок. Другая выступает за более открытый подход, делая акцент на дополнительной прибыли для компаний и возможных выгодах в случае, если у Китая появится зависимость от американских передовых технологий.На фоне этих противоречий среди американской политической элиты и возникла база для скандала вокруг Хуанга. Изначально информация о его связи с Элис Хуанг (однофамилицей), которую подозревают в работе на министерство государственной безопасности Китая, предназначалась для ограниченного круга лиц. Она содержалась в секретной записке, которая была подготовлена под контролем госсекретаря Марко Рубио и разослана высшему чиновничеству ещё в марте.Слив информации спровоцировало отсутствие реакции на неё со стороны Трампа. Заинтересованные в давлении на Китай функционеры администрации позволили тексту записки просочиться в СМИ.Фигура Хуанга выбрана в качестве мишени не случайно. Он один из главных лоббистов ослабления торговых ограничений против Китая. Nvidia в этом заинтересована, так как китайский рынок позволяет ей получать дополнительные прибыли и быстрее окупать производство чипов.Сторонники жесткой линии в отношении Пекина практически добились своего. Новое руководство компании, пришедшее на смену Хуангу, первым же делом приостановило отгрузки в Китай.Тем не менее рынок не оценил таких действий. Акции Nvidia обрушились, угрожая потянуть за собой весь ИИ-сектор, а вместе с ним и остальную американскую экономику. Белому дому пришлось в срочном порядке добиваться возвращения Хуанга в кресло генерального директора. При этом давление на компанию и её руководителя со стороны приверженцев контроля за технологиями не ослабло, но угроза обрушения рынка существенно снизила их возможности.Рынок реагирует таким образом неспроста. Причина в том, как устроено производство вычислительных мощностей, от которых зависит вся ИИ-отрасль.Весь путь от создания станка до выпуска готовой продукции контролируется монополиями: нидерландская ASML производит EUV-литографы – уникальные установки для производства полупроводниковых микросхем, которым нет аналогов в мире, корейские Hynix и Samsung производят память, используемую в огромных количествах при ИИ-вычислениях, а тайваньская TSMC отвечает за массовое производство чипов, которые разрабатываются американской Nvidia.Вынуть хотя бы один узел из этой цепочки невозможно – обвалится весь рынок.Возможность создания национальной альтернативы тоже под большим вопросом. Китай предпринимает попытки создания аналогичных технологий для каждого этапа производства, переманивает специалистов из компаний, монополизировавших свой этап создания чипов, и вкладывает в разработку огромные деньги. Результаты пока очень ограничены, а о коммерческой окупаемости не идёт даже речи.США попытались пойти простым путём и потребовали от TSMC построить фабрику на американской земле. Строительство начали. В процессе выяснилось, что необходимых компетенций у американских специалистов нет, а бизнес-процессы TSMC входят в конфликт с правовой системой США.Отдельной проблемой стала американская бюрократическая машина, которая оказалась слишком неповоротливой для оперативного решения возникающих проблем. В конце концов фабрику удалось запустить, но цена чипов оказалась значительно выше, чем при производстве на Тайване, о чем TSMC честно сообщает заказчикам, делая акцент на “премиальности” полупроводников, на которых написано “Made in USA”.Россия делает ставку на оригинальные технологии. Несмотря на стереотип о том, что отечественное производство чипов отстало от конкурентов навсегда, наша страна вдвое сократила отрыв от лидеров рынка и продолжаем погоню за ними. Тем не менее о фабриках чипов, способных производить массовую продукцию, речи не идёт.Вполне вероятно, что технологически российские литографы будут отличаться от варианта, который производит ASML. Россия может пойти по пути создания более простых и дешевых станков, которые способны производить передовые чипы, но не подходят для экспансии на мировой рынок из-за ограничений в скорости.Речь идёт лишь о закрытии потребности в полупроводниковой продукции в критических отраслях, где зависимость от иностранных технологий должна быть сведена к минимуму вне зависимости от цены.Сейчас ни одна сверхдержава не обладает даже теоретической возможностью замкнуть все стадии производства передовых полупроводников на своей территории с опорой на собственные технологии таким образом, чтобы их создание было коммерчески выгодным.Отдельные попытки снизить зависимость от глобальной цепочки монополий предпринимаются и в Пекине, и в Москве, и в Вашингтоне, но создать собственную альтернативу, аналогичную и по цене, и по качеству, не могут нигде.Наиболее вероятная причина состоит в естественном характере сформировавшихся монополий. Массовое производство передовых полупроводников является наиболее технологически емким производством, которое когда-либо было осуществлено на Земле. Станки должны соответствовать строгим стандартам, а фабрики должны быть специальным образом адаптированы под них.Разработка чипов осуществляется с привязкой к технологиям и процессам компании, которая будет осуществлять их печать. Унификация технологий – естественное требование отрасли. Уйти к конкуренту (даже если бы он был) не представляется возможным: пришлось бы заново начинать всю разработку чипа или строить новые фабричные мощности, параллельно закрывая старые.Цифровизация экономики и стремительное развитие ИИ превращают полупроводники в отличного кандидата на вторую в истории гарантию взаимного сдерживания.Первой стало ядерное оружие, обоюдное применение которого гарантирует взаимное уничтожение. Сверхдержавам пришлось отказаться от прямых столкновений друг с другом и ограничить допустимый уровень эскалации затяжными прокси-войнами.Всеобщая зависимость от глобальной цепочки производства чипов имеет шанс ограничить масштаб экономических конфликтов, сделав цену неконтролируемой торговой войны неприемлемо высокой для обоих противников в случае разрушения единственного канала поставок.

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Арсений Ищенко

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Арсений Ищенко

эксклюзив, китай, сша, пекин, дональд трамп, марко рубио, ии (искусственный интеллект)