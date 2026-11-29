https://ukraina.ru/20261129/zelenskiy-reshil-zasekretit-energokrizis-no-zabyl-pro-durova-1084808261.html
Зеленский решил засекретить энергокризис, но забыл про Дурова
Зеленский решил засекретить энергокризис, но забыл про Дурова - 29.11.2026 Украина.ру
Зеленский решил засекретить энергокризис, но забыл про Дурова
Зеленский подписал указ, предусматривающий ограничения на публикацию сведений о последствиях ударов по критически важным объектам страны. Под запрет должны попасть данные о разрушениях, сроках восстановления энергетической инфраструктуры и строительстве защитных сооружений. Контроль за исполнением поручений, в частности, возложат на СБУ
2026-11-29T10:19
2026-11-29T10:19
2026-11-29T10:19
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Речь идёт о введении в действие решения СНБО от 23 октября, которое касается подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. Документ обязывает правительство безотлагательно разработать меры, запрещающие СМИ освещать последствия повреждений объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса и систем жизнеобеспечения населения.Ограничения коснутся не только фотографий и видеозаписей с мест ударов, но и сведений о масштабах разрушений, сроках ремонтных работ, а также ходе возведения защитных сооружений на энергетических объектах.Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин пояснил, что к реализации запрета подключат правительство и Службу безопасности Украины. Не исключено участие и других государственных структур."В СНБО говорят, что именно этот пункт возложен, в частности, на СБУ, поэтому предварительно можно сказать, что комплекс мер будут определять Кабмин, СБУ, возможно, ещё другие задействованные службы", — сообщил Литвин.При этом он признал, что обеспечить выполнение новых требований будет непросто. По словам советника, значительная часть материалов о последствиях ударов появляется не в зарегистрированных СМИ, а в анонимных Telegram-каналах."Ситуация сложная, потому что значительная часть таких публикаций — это анонимные Telegram-каналы", — отметил представитель президентской администрации.Сегодня ночью российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по объектам промышленности, транспортной и морской логистики Украины. Среди целей оказались мост через Днепр в оккупированном ВСУ Запорожье, склад беспилотников в Сумской области, логистический центр в Одессе и сухогруз в Чёрном море. Подробнее – в ежедневной сводке оборонного ведомства в дзен-канале Украина.ру.
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новости, украина, днепр, запорожье, литвин, павел дуров, владимир зеленский, сбу, снбо, кабмин
Новости, Украина, Днепр, Запорожье, Литвин, Павел Дуров, Владимир Зеленский, СБУ, СНБО, Кабмин
Зеленский решил засекретить энергокризис, но забыл про Дурова
Зеленский подписал указ, предусматривающий ограничения на публикацию сведений о последствиях ударов по критически важным объектам страны. Под запрет должны попасть данные о разрушениях, сроках восстановления энергетической инфраструктуры и строительстве защитных сооружений. Контроль за исполнением поручений, в частности, возложат на СБУ
Речь идёт о введении в действие решения СНБО от 23 октября, которое касается подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. Документ обязывает правительство безотлагательно разработать меры, запрещающие СМИ освещать последствия повреждений объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса и систем жизнеобеспечения населения.
Ограничения коснутся не только фотографий и видеозаписей с мест ударов, но и сведений о масштабах разрушений, сроках ремонтных работ, а также ходе возведения защитных сооружений на энергетических объектах.
Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин пояснил, что к реализации запрета подключат правительство и Службу безопасности Украины. Не исключено участие и других государственных структур.
"В СНБО говорят, что именно этот пункт возложен, в частности, на СБУ, поэтому предварительно можно сказать, что комплекс мер будут определять Кабмин, СБУ, возможно, ещё другие задействованные службы", — сообщил Литвин.
При этом он признал, что обеспечить выполнение новых требований будет непросто. По словам советника, значительная часть материалов о последствиях ударов появляется не в зарегистрированных СМИ, а в анонимных Telegram-каналах.
"Ситуация сложная, потому что значительная часть таких публикаций — это анонимные Telegram-каналы", — отметил представитель президентской администрации.
Сегодня ночью российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по объектам промышленности, транспортной и морской логистики Украины
. Среди целей оказались мост через Днепр в оккупированном ВСУ Запорожье, склад беспилотников в Сумской области, логистический центр в Одессе и сухогруз в Чёрном море. Подробнее – в ежедневной сводке оборонного ведомства в дзен-канале Украина.ру.