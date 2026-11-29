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Зеленский решил засекретить энергокризис, но забыл про Дурова

Зеленский решил засекретить энергокризис, но забыл про Дурова - 29.11.2026 Украина.ру

Зеленский решил засекретить энергокризис, но забыл про Дурова

Зеленский подписал указ, предусматривающий ограничения на публикацию сведений о последствиях ударов по критически важным объектам страны. Под запрет должны попасть данные о разрушениях, сроках восстановления энергетической инфраструктуры и строительстве защитных сооружений. Контроль за исполнением поручений, в частности, возложат на СБУ

2026-11-29T10:19

2026-11-29T10:19

2026-11-29T10:19

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Речь идёт о введении в действие решения СНБО от 23 октября, которое касается подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. Документ обязывает правительство безотлагательно разработать меры, запрещающие СМИ освещать последствия повреждений объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса и систем жизнеобеспечения населения.Ограничения коснутся не только фотографий и видеозаписей с мест ударов, но и сведений о масштабах разрушений, сроках ремонтных работ, а также ходе возведения защитных сооружений на энергетических объектах.Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин пояснил, что к реализации запрета подключат правительство и Службу безопасности Украины. Не исключено участие и других государственных структур."В СНБО говорят, что именно этот пункт возложен, в частности, на СБУ, поэтому предварительно можно сказать, что комплекс мер будут определять Кабмин, СБУ, возможно, ещё другие задействованные службы", — сообщил Литвин.При этом он признал, что обеспечить выполнение новых требований будет непросто. По словам советника, значительная часть материалов о последствиях ударов появляется не в зарегистрированных СМИ, а в анонимных Telegram-каналах."Ситуация сложная, потому что значительная часть таких публикаций — это анонимные Telegram-каналы", — отметил представитель президентской администрации.Сегодня ночью российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по объектам промышленности, транспортной и морской логистики Украины. Среди целей оказались мост через Днепр в оккупированном ВСУ Запорожье, склад беспилотников в Сумской области, логистический центр в Одессе и сухогруз в Чёрном море. Подробнее – в ежедневной сводке оборонного ведомства в дзен-канале Украина.ру.

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новости, украина, днепр, запорожье, литвин, павел дуров, владимир зеленский, сбу, снбо, кабмин