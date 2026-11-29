https://ukraina.ru/20261129/stepan-vysokolyan-paragvayskiy-matematik-v-generalskikh-pogonakh--1084780470.html

Степан Высоколян: парагвайский математик в генеральских погонах

Степан Высоколян: парагвайский математик в генеральских погонах - 29.11.2026 Украина.ру

Степан Высоколян: парагвайский математик в генеральских погонах

28 ноября 1895 года на Подолье родился Степан Высоколян. Волею судьбы он стал первым иностранцем, дослужившимся до генерала в армии Парагвая. Он был успешным полководцем, но потерпел поражение в битве с Великой теоремой Ферма

2026-11-29T08:02

2026-11-29T08:02

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Высоколян родился в небольшом селе Наливайка в тогдашней Подольской губернии Российской империи (ныне Кировоградская область). Его отец, бывший крестьянин Леонтий Высоколян, был отставным унтер-офицером и участвовал в русско-турецкой войне 1877-78 годов, мать Анна вела домашнее хозяйство.Степан получил начальное образование в церковно-приходской школе села Лозоватка Киевской губернии (ныне Черкасская область), и в 1913 году отправился в Москву в поисках лучшей жизни. В 1914 году он сдал экзамены и получил свидетельство на звание начального учителя, и стал преподавать в школе математику, которую он очень любил.Когда после Горлицкого прорыва германо-австро-венгерские войска перешли в масштабное наступление, Степан Высоколян добровольцем пошёл в Русскую императорскую армию. В мае 1915 года он был зачислен на краткосрочные курсы в Виленское военное училище в Полтаве, которые закончил в январе 1916-го с получением чина прапорщика.Высоколян воевал на Австрийском и Кавказском фронтах, был пять раз ранен, но каждый раз возвращался в строй. За боевые заслуги был награжден орденами Св. Станислава, Св. Анны и Св. Владимира. После большевистского переворота вступил в ряды Вооружённых сил Юга России (ВСЮР), и оставался в их составе вплоть до эвакуации последних подразделений ВСЮР под командованием генерала Врангеля из Крыма в Галлиполи в ноябре 1920 года.Но там Степан Высоколян не задержался, и в январе 1921 года пешком отправился к Балтийскому морю. В сентябре он прибыл в Ригу, преодолев при этом около 3000 км. В столице Латвии он почти год проучился на Русских университетских курсах (частное высшее учебное заведение, ставившее своей целью давать образование на русском языке), сдал там восемь экзаменов и в сентябре 1922 года был принят в Карлов университет в Праге, на факультет естественных наук.10 мая 1928 года Степан Высоколян получил звание Doctor Rerum Naturalium (доктор естественных наук), его специализацией была высшая математика, теория вероятностей и экспериментальная физика. Он был принят на работу в Институт общественного прогнозирования Чехословакии, в математическую и статистическую секцию, которой руководил профессор Эмиль Шоэнбаум.Но в 1932 году Высоколяна вновь "позвала труба" – в июне того года началась так называемая "Чакская война" (1932-35) между Боливией и Парагваем – за обладание частью области Гран-Чако, которая, как считалось тогда, имела большие запасы нефти. В Парагвае с 1924 года находился русский генерал Иван Беляев, который также вместе с остатками ВСЮР сначала попал в Галлиполи, а позже – в Латинскую Америку.С 1924 года Беляев сотрудничал с Министерством обороны Парагвая, по его заданию исследовал область Гран-Чако и проводил та топографическую съёмку. С началом войны Беляев как знаток региона получил звание почётного дивизионного генерала, привлекался к разработке боевых операций и находился, по его собственным словам, на "важнейших участках фронта".Генерал обратился к русским офицерам, оказавшимся вдали от родины, с призывом приезжать в Парагвай, и этот призыв нашёл отклик. Парагвай им представлялся страной, которая вела справедливую войну (Боливия атаковала первой). К тому же боливийская армия формировалась по прусскому образцу, парагвайские же вооруженные силы ориентировались на Англию, союзную прежней России. Наконец, российским монархистам импонировал тот факт, что в Парагвае очень ценилась "твёрдая рука" во внутренней и внешней политике. В результате вместе с Иваном Беляевым на защиту Парагвая встали многие эмигранты из России.Одним из них стал и Степан Высоколян, который отнёсся к предстоящей поездке с математической точностью. Он закончил курсы в Высшей военной школе в Праге, после чего в декабре 1933 года прибыл в Парагвай, и 5 марта 1934-го был принят в армию этой страны в чине капитана (как командир роты тяжёлых пулемётов). В ходе Чакской войны он хорошо проявил себя и к концу войны был уже начальником штаба 8-й дивизии.После победного для Парагвая окончания Чакской войны (кстати, нефти в Гран-Чако так и не нашли), в октябре 1936 года подполковнику Высоколяну было присвоено почётное гражданство Республики Парагвай со всеми правами, предусмотренными Конституцией для обычных граждан. Такое же гражданство тогда получили генерал Беляев и десятки других русских офицеров, воевавших в рядах парагвайской армии.Степан Высоколян продолжил службу в 1-м полку Королевской артиллерии, в списках которого оставался до самой смерти. Он дослужился до генерал-лейтенанта (первым из иностранцев, кстати), в 1947 году во время парагвайской гражданской войны участвовал в обороне Асунсьона от повстанцев, но позже всё больше времени уделял научной и преподавательской работе.Он руководил работой отдела актуарной математики и статистики Института социального обеспечения, создал первый в Парагвае актуарный баланс (показывает, хватает ли текущих и ожидаемых средств для выполнения всех обещанных выплат пенсионерам). Именно Высоколян перетянул в Парагвай своего бывшего учителя Эмиля Шоэнбаума, который в 1948-м эмигрировал из Чехословакии, где к власти пришли коммунисты.Доктор Высоколян также преподавал математику, математическую статистику и другие точные науки в Высшей военной академии, Высшей морской академии, Кадетском корпусе, а также во многих гражданских вузах Парагвая. В последний период жизни его занимала Великая теорема Ферма. В 1971 году он представил свой вариант её доказательства, который посвятил убитой русской императорской семье. Доказательство Высоколяна не выдержало более тщательной математической проверки. Теорема оставалась официально недоказанной вплоть до 1994 года, когда это сделал британский математик Эндрю Уайлс.Генерал Степан Высоколян вплоть до своей смерти в июле 1986 года пользовался абсолютным авторитетом в русской диаспоре Парагвая. Он был с воинскими почестями похоронен на Южном русском кладбище в Асунсьоне. В память о нём выпуск 1986 года в Colegio Nacional de la Capital, одном из самых престижных учебных заведений столицы Парагвая, был назван его именем.Степан Высоколян был счастливо женат на гражданке Парагвая Эрсилии Исабель Мальдонадо Райес, у них родилось девять детей. Потому неудивительно, что в наши дни фамилия "Высоколян" распространена в Парагвае. Военную карьеру избрал один из внуков генерала, ныне командующий Объединенным центром миротворческих операций Парагвая, полковник Диего Арнальдо Торрес Высоколян.

https://ukraina.ru/20250403/1023208591.html

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Олег Хавич

история, прага, чехословакия, боливия, латинская америка, гражданская война, диаспора, эмиграция, наука