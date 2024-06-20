https://ukraina.ru/20240620/1055760383.html

Радован Караджич − человек стоимостью пять миллионов долларов

Радован Караджич − человек стоимостью пять миллионов долларов - 20.06.2024 Украина.ру

Радован Караджич − человек стоимостью пять миллионов долларов

Бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, отбывающему пожизненное заключение по приговору Международного трибунала по бывшей Югославии в тюрьме на английском острове Уайт, 19 июня исполнилось 79 лет

2024-06-20T20:24

2024-06-20T20:24

2024-06-20T20:24

эксклюзив

республика сербская

босния и герцеговина

караджич

югославия

оон

нато

гаага

трибунал

приговор

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За несколько дней до дня рождения первого президента Республики Сербской, его дочь Соня сообщила журналистам, что в последнее время состояние здоровья ее отца заметно ухудшилось – он несколько раз терял сознание и во время падения повредил голову, бедро, ребра и оба плеча.При этом в английской тюрьме его оставили без медицинской помощи, он не проходил ни одной диагностической процедуры, отметила Соня Караджич-Йовичевич.Радован Караджич родился 19 июня 1945 года в окрестностях города Шавник в Черногории. Когда ему было пятнадцать лет, его семья переехала в Сараево (Босния и Герцеговина). На медицинском факультете Университета в Сараево Радован Караджич получил высшее образование по специальности "врач-психиатр".В молодости он был членом Союза коммунистов Югославии. В 1990 году Караджич стал одним из основателей Сербской демократической партии и до 1996 года занимал должность ее председателя.После того, как в 1992 году боснийские мусульмане заявили о выходе из состава БиГ, несколько автономных сербских областей объединились в Республику Сербскую и провозгласили ее частью Югославии. В Боснии и Герцеговине между мусульманами, сербами и хорватами началась гражданская война, которая продолжалась до подписания Дейтонского мирного соглашения в ноябре 1995 года.В 1992 году Радован Караджич был избран президентом Республики Сербской в БиГ.В июле 1995 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге обвинил Караджича в преступлениях, совершенных в период гражданской войны в БиГ, в том числе в "геноциде боснийских мусульман в Сребренице" . В следующем году трибунал выдал ордер на его арест.Под угрозой международных санкций в отношении Республики Сербской Радован Караджич покинул пост президента и с этого времени находился в подполье. Международные миротворческие Силы по стабилизации в БиГ неоднократно проводили операции по его поимке, но они были безуспешными. За информацию о местонахождении Радована Караджича они обещали награду в пять миллионов долларов."Охота" за головой первого президента Республики Сербской продолжалась более десяти лет. За это время о его "неуловимости" появилось немало городских легенд. Так, в общественное пространство в какой-то момент просочилась информация о том, что западные спецслужбы прослушивают все телефоны мобильных операторов на Балканах на предмет того, используется ли в разговоре имя Радован, после чего почитатели Караджича придумали своеобразную игру, чтобы запутать искусственный интеллект. На вопрос "Как дела? Что делаешь?" мобильные пользователи стали отвечать – "Дела ничего. Как раз беседую с Радованом".Когда 21 июля 2008 года Караджич был задержан в Белграде, оказалось, что некоторые, возможно, действительно сидели и разговаривали с Радованом, даже не догадываясь об этом. До ареста Караджич жил в сербском столице по документам на имя Драгана Дабича. Он изменил свой облик до неузнаваемости, работал врачом из одной из частных клиник, писал статьи по нетрадиционной медицине и проводил время в любимом кафе.Арест и экстрадиция Радована Караджича в Гаагу вызвала большой резонанс в сербском обществе. В Белграде прошли массовые демонстрации. Многие так и не простили тогдашние власти во главе с Демократической партией за то, что они сдали Караджича в Гаагу.Когда Караджич 31 июля 2008 года впервые предстал перед МТБЮ, он заявил, что бывший эмиссар США по Югославии Ричард Холбрук от имени Вашингтона заключил с ним в 1996 году тайное соглашение, согласно которому он должен был уйти из политики, а США гарантировали, что он не будет преследоваться МТБЮ. Однако Госдепартамент США опроверг существование подобного соглашения, а судьи трибунала заявили, что никакая договоренность не освобождает от ответственности.МТБЮ начал рассмотрение дела Радована Караджича 29 октября 2009 года. Обвинительная часть процесса завершилась в мае 2012 года. За это время прокуратура трибунала представила 195 свидетелей. В июне 2012 года по результатам ходатайства Караджича о снятии с него всех 11 обвинений суд снял только одно – то, которое было связано с "геноцидом" боснийцев и хорватов. Однако в июле 2013 года МТБЮ по требованию прокурора вернул это обвинение.Защитная часть процесса началась в октябре 2012 года и закончилась в мае 2014 года. В суде были заслушаны показания 434 свидетелей. 2 октября 2014 года прения закончились, а 7 октября стороны выступили с заключительным словом. Решение суда готовилось почти полтора года.В марте 2016 года суд признал Радована Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и приговорил к 40 годам заключения. Осужденный подал апелляцию на приговор суда, но в тремя годами позже Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отклонил его апелляцию и ужесточил ему приговор до пожизненного тюремного заключения.Однако ни первый, ни второй приговор трибунала не смог поменять отношение народа Республики Сербской к политическому лидеру, который стоял у истоков становления автономии. Для многих сербов, проживающих с обеих сторон реки Дрина, Радован Караджич до сих пор является героем, который в кровавой братоубийственной войне смог сохранить Республику Сербскую и довести ее до заключения Дейтонского соглашения, гарантирующего ей автономный статус в рамках общего боснийского государства.Правда, есть и те, кто считает Радована Караджича виновным в гибели тысяч людей, как с мусульманской, так и с сербской стороны, и считает приговор Гаагского трибунала вполне оправданным. Но в глазах большинства сербов этот суд полностью потерял правовой и моральный авторитет задолго до того, как перед ним предстал лидер боснийских сербов. Дело в том, что против лиц сербской национальности уголовные дела по статье "военные преступления" заводились в массовом порядке. Трибунал не занимался поиском справедливости или путей примирения народов, проживающих на территории бывшей СФРЮ и участвующих в гражданской войне.Его фактические предназначение состояло в том, чтобы нарисовать перед глазами мировой общественности картину с тысячами невинных жертв "коллективного преступного деяния" сербов, от которого боснийских мусульман в итоге спасало НАТО своими "милосердными" авиабомбами в ходе очередной "гуманитарной интервенции".Поэтому судебный процесс против Радована Караджича так и не помог миру узнать правду о том, что происходило в годы гражданской войны на территории сегодняшней Боснии и Герцеговины. Она, собственно, и не нужна тем странам коллективного Запада, которые в Генеральной ассамблее ООН проголосовали за резолюцию, осуждающую отрицание "геноцида в Сребренице". Принятие этого документа со стороны Генеральной ассамблеи только доказывает, что для Запада война в БиГ не закончится, пока на сербах окончательно не повиснет клеймо "геноцидного народа", а Республика Сербская, как вынужденная промежуточная фаза на пути к созданию унитарной Боснии и Герцеговины, не будет упразднена.Слишком долго и систематично шли к этому на Западе, делая ставки на ту или иную политическую силу в Республике Сербской, которая сдвинула бы внутриполитический курс в сторону сближения с Сараево, а тем самим и в сторону атлантической интеграции. В итоге во главе Республики Сербской оказался тогда ещё молодой и харизматичный Милорад Додик. В большую политику он вошел как сторонник политического курса Биляны Плавшич, которая была оппонентом Радована Караджича и которую поддерживали международные структуры.Однако Додик впоследствии стал отстаивать интересы сербской автономии в рамках БиГ и ее право использовать все функции, которыми она была наделена в соответствии с Дейтонским соглашением.Когда в марте 2019 года Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ужесточил приговор Радовану Караджичу, присудив ему пожизненный срок, бывший лидер боснийских сербов обратился через своего адвоката к общественности автономии."Мы вместе с сербским народом уже победили. Республика Сербская создана, а сербский народ свободен в собственном государстве. Моя жертва намного меньше той жертвы, которую принесли другие. Тысячи молодых людей своей жизнью выстроили Республику Сербскую", - сказал Караджич, добавив, что месть Гаагского трибунала не достигла цели, так как ему "как старику" приговор уже навредить не может.Тем не менее, попытки навредить самой Республике Сербской и ее народу продолжаются. Теперь предстоит долгая борьба с возможными последствиями резолюции ГА ООН по Сребренице. Главное из них – создание политической платформы для централизации Боснии и Герцеговины. Если эта цель будет достигнута, это станет концом Республики Сербской.Больше о событиях вокруг боснийского города Сребреница, произошедших в ходе гражданского конфликта в 1995 году, читайте в материале Татьяны Стоянович Приговор без доказательств. К чему приведёт обвинение сербов в "геноциде мусульман"

https://ukraina.ru/20230525/1046573863.html

https://ukraina.ru/20230715/1048020889.html

https://ukraina.ru/20230427/1045717463.html

республика сербская

босния и герцеговина

югославия

гаага

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, республика сербская, босния и герцеговина, караджич, югославия, оон, нато, гаага, трибунал, приговор