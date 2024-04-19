https://ukraina.ru/20240419/1054614192.html

Приговор без доказательств. К чему приведёт обвинение сербов в "геноциде мусульман"

Приговор без доказательств. К чему приведёт обвинение сербов в "геноциде мусульман" - 19.04.2024 Украина.ру

Приговор без доказательств. К чему приведёт обвинение сербов в "геноциде мусульман"

Граждане Республики Сербской (Босния и Герцеговина) 18 апреля вышли на массовый митинг в центре Баня-Луки для того, чтобы выразить протест против проекта резолюции о Генассамблеи ООН о так называемом геноциде мусульман в Сребренице

2024-04-19T18:47

2024-04-19T18:47

2024-04-19T18:47

эксклюзив

республика сербская

милорад додик

оон

геноцид

резолюция

александр вучич

сербия

россия

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Проект резолюции, объявляющей 11 июля "Международным днем памяти геноцида в Сребренице в 1995 году" представлен Генеральной ассамблее ООН для рассмотрения 17 апреля, а 2 мая он будет выставлен на голосование. Документ, составленный по образцу аналогичной резолюции о геноциде руандийских тутси, разработала группа стран, включающую в себя Германию, Францию, США и Руанду.Известие о том, что в ООН снова внесут документ, в котором события, произошедшие в июле 1995 года в боснийском городе Сребреница, названы геноцидом, вызвал бурную реакцию сербов как в Республике Сербской, так и в самой Сербии.Это не первая попытка провести подобный документ через ООН. В 2015 году в Совете Безопасности Россия заблокировала британский проект резолюции о признании событий в Сребренице геноцидом. Постпреду России при ООН Виталию Чуркину, который ветировал британскую резолюцию, в 2020 году в городе Восточном Сараево в Республике Сербской установили памятник.Сегодня глава сербской автономии в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заяляет, что это государство "может не пережить" резолюцию ООН, намекая на выход Республики Сербской из совместного государства. Президент Сербии Александр Вучич отмечает, что документы, принятые ГА ООН, не обязательны к исполнению. Однако, если на уровне ООН сербов признают "геноцидным народом", это позволит их врагам поставить вопрос о легитимности существования Республики Сербской, подчеркивает Вучич.Преступление, но не геноцидРезня в Сребренице – одно из самых кровавых событий гражданской войны, начавшейся после развала бывшей Югославии в 1990-е годы.Бошняки и коллективный Запад оценивают это событие как "геноцид", ссылаясь в том числе на приговор Международного трибунала по бывшей Югославии, вынесенный по делу командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Сербы в БиГ признают, что в Сребренице произошло массовое убийство, но не не геноцид. Парламент Сербии в 2010 году осудил резню в Сребренице, но отказался признать ее геноцидом.В ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговины события в окрестностях города Сребреница накалились намного раньше 11 июля 1995 года, когда произошла резня. Столкновения между сербами и боснийскими мусульманами в области Средне Подринье, в которой находится город, начались в апреле 1992 года. В мае того же месяца усилились атаки мусульманских вооруженных сил на территорию муниципалитета Сребреница. После нападения на сербское село Скелане 16 января 1993 года окончательно была очерчена территория мусульманского анклава Сребреница, который позже был объявлен "зоной безопасности" под защитой голландских миротворцев.До этого мусульманские подразделения в сребреницком регионе убили около двух тысяч мирных жителей сербской национальности. До конца войны эта цифра увеличилась еще примерно на одну тысячу. В сербских деревнях в окрестности города свирепствовали боевики бошнякского головореза Насера Орича, которые особенно любили устраивать свои кровавые вылазки на православные праздники. В ночь на Рождество 1993 года они только в одном селе убили около 50 человек, ранили 80 и сожгли около 700 домов. В Сребреницу один из боевиков Орича принес в качестве трофея 12 отрезанных голов.Демилитаризованную зону Сребреницы боевики Орича рассматривали как укрытие, откуда потом можно было выходить для того, чтобы действовать в тылу Армии Республики Сербской. Все это происходило при полном бездействии голландского миротворческого контингента.В 1995 году силы Республики Сербской перешли в наступление. Когда Сребреница оказалась в осаде, боевики решили отступать. Длинная колонна бошняков, среди которых, помимо боевиков, были и мирные жители, попала под артиллерийский обстрел. По версии коллективного Запада, кроме уничтожения этой колонны, сербские военные целенаправленно отыскивали скрывавшихся от них мусульман и расстреливали их. По данным Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, в Сребренице от рук бойцов Армии Республики Сербской было убито около 8 тыс бошняков – "мальчиков и мужчин".Сербская сторона никогда не признавала количество жертв, названное Гаагским трибуналом, так как считала его сильно преувеличенным. В марте 2019 года парламент Республики Сербской сформировал Независимую международную комиссию по расследованию произошедшего в Сребренице и ее окрестностях в 1992—1995 гг во главе с израильским профессором Гидеоном Грайфом. В июне 2021 года комиссия представила правительству Республики Сербской итоги своей работы.На основании подробного анализа всех полученных данных, члены комиссии пришли к выводу, что в Сребренице не было совершено преступления, которое можно было бы охарактеризовать как геноцид. Однако 2000 человек (в основном военнопленных) были убиты, и ответственных за это нужно наказать, подчеркивается в заключении комиссии.Международное сообщество не приняло во внимание результаты расследования независимой международной комиссии, а многие из ее членов, по их собственному признанию, позже подвергались притеснениям в своих странах.Не обязывающая, но небезобидная резолюцияЕсли Генеральная ассамблея ООН в начале мая проголосует за новую резолюцию по Сребренице, коллективный Запад использует этот документ для давления на Республику Сербскую и ее лидера Милорада Додика, полагает сербский юрист, профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.По словам юриста, документ, который принимает Генассамблея не является обязательным к исполнению. Однако, если более 130 стран ООН поддержит эту резолюцию, она превратится в международно-правовой обычай, который является одним из источников международного права, отметил Мирович.Напомним, что международными обычаями являются те правила и порядки, которые устанавливаются в международных отношениях на основании постоянного и одностороннего применения их к одинаковым по своему существу случаям."В таком случае резолюция ГА ООН для так называемого верховного представителя ООН по БиГ Кристиана Шмидта и для властей в Сараево может стать основой для принятия различных мер против Республики Сербской и Милорада Додика, вплоть до его отстранения от власти", - рассказал в интервью изданию Украина.ру Деян Мирович.Шансы на то, что большинство членов Генеральной Ассамблеи ООН не поддержит этот документ, весьма невелики, полагает он. Дело в том, что вопрос Сребреницы очень чувствителен для мусульманского мира, при этом данным вопросом бессовестно злоупотребляет Запад, пытаясь прикрыть то, что происходит на Ближнем Востоке, уточнил Мирович.По словам Мировича, сегодняшняя ситуация отличается от той, которая была в 2015 году, когда Совет Безопасности ООН голосовал по поводу проекта британской резолюции о Сребренице.„Предыдущую резолюцию рассматривал СБ ООН, в котором у России право вето. В Генеральной Ассамблее правило такое: одно государство ─ один голос“, - отметил юрист.По его словам, для Запада чрезвычайно важно, чтобы на уровне ООН был принят документ, в котором события в Сребренице были бы названы геноцидом. Это послужило бы оправданием преступлений США и их союзников против бывшей Югославии и сербского народа.С другой стороны, сербы не готовы к тому, чтобы их заклеймили позорным клеймом геноцида, который они не совершали. Поэтому сложно предположить, как поступит руководство Республики Сербской в случае принятия резолюции, продолжил Мирович.„Очень сложно оценить, насколько серьезен Додик, когда заявляет о возможности выхода Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины. В последние годы Додик часто делает подобные заявления, но в итоге компромисс с властями в Сараево он все-таки находит. Из-за инфляции этих заявлений я не могу оценить, насколько он на этот раз серьезен в своих намерениях“, - заявил юрист.С другой стороны, в Республике Сербской существует политический консенсус по поводу резолюции по Сребренице, так как позицию Милорада Додика по данному вопросу поддерживает оппозиция, добавил Мирович. Однако до конца не ясно, как далеко в поддержке Республики Сербской готова идти Сербия, полагает эксперт.„Додик очень рассчитывает на помощь президента Сербии Александра Вучича. Но роль Вучича здесь немого двойственная. С одной стороны, он защищает интересы Республики Сербской, с другой ─ признает Кристиана Шмидта законным представителем международного сообщества в БиГ, хотя в этом качестве немецкого дипломата не признали на уровне ООН, поскольку его назначение не подтвердили ни Россия, ни Китай“, - рассказал Мирович.Милорад Додик должен очень внимательно проанализировать ситуацию, оценить, пользуется ли он достаточной поддержкой,и какие шаги в соответствии с Дейтонским мирным соглашением по Боснии и Герцеговины он может предпринять в ответ на агрессивные действия Запада против Республики Сербской, подытожил Деян Мирович.

https://ukraina.ru/20231228/1052474563.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, республика сербская, милорад додик, оон, геноцид, резолюция, александр вучич, сербия, россия