https://ukraina.ru/20240617/1055681534.html

Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции

Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции - 17.06.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции

Все взоры прикованы к переговорной позиции, озвученной Владимиром Путиным в преддверие швейцарского мирного саммита, а также к реакции на заявленное, которая незамедлительно последовала. Но от Киева одна, а от участников саммита — другая.

2024-06-17T05:58

2024-06-17T05:58

2024-06-17T06:00

украина

россия

сша

владимир путин

владимир зеленский

линдси грэм

нато

вооруженные силы украины

ес

эксклюзив

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Тем временем Украина продолжает совершать политические убийства, "бусифицировать" население, распродавать остатки госсобственности и удивляться, почему в плане помощи союзники говорят гораздо больше, чем делают.У нацизма и терроризма есть экономические причиныСамым медийным событием прошедшей недели касательно Украины безусловно стал швейцарский саммит и все, что с ним связано, но произошло также несколько менее заметных, но очень показательных с точки зрения исследования истинных причин конфликта и социальных процессов на Украине, событий.Так, американский сенатор Линдси Грэм, который приезжал в Киев с лоббированием закона о мобилизации, принятого как раз после его приезда, сказал, что украинцы "сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых" и он не хочет отдавать эти средства Путину, чтобы российский президент поделился ими с Китаем. По словам сенатора, "эти деньги могут быть использованы Украиной и Америкой". Не так давно он предложил давать Украине помощь в счет полезных ископаемых, что будет "хорошей инвестицией" для США.Это то, что касается истинных целей западных союзников Украины. А теперь, что касается социально-политической картины украинского будущего без денацификации."Приехал, москаль, во Франковск, так вставай на ноги", — с такими словами врачи скорой помощи в Ивано-Франковске отказались помогать мужчине из Мариуполя, у которого на улице случился припадок эпилепсии.Уехавшая в Европу после угроз от украинских националистов львовская правозащитница Марта Гаврышко сообщила, что во львовской школе учителя создали для детей переселенцев "мовный патруль" из местных детей, чтобы те контролировали, чтобы "схидняки" не говорили на родном русском языке на переменах. И в том же Львове по решению к преподаванию вернулась на прежнее место работы Ирина Фарион, которую уволили из местной политехники после заявления о том, что она не считает русскоязычных бойцов ВСУ украинцами.Это проекция будущего, на которую следовало бы обратить внимание русскоязычным гражданам Украины, которые все еще считают украинское государство своим. Впрочем, эти доводы пока мало кого убедили, поскольку нацизм въелся в поры общества, как болотная грязь.Если общество на Украине очень быстро нацифицируется, создавая внутри себя "правильных" и "неправильных" граждан прежде всего по языковому критерию, то государство, от которого все и идет, нацифицировано давно и продолжает манифестировать данную сущность вовне. Украинский ГУР взял на себя ответственность за очередное политическое убийство — на этот раз бывшего российского мэра Купянска Харьковской области, которого застрелили возле собственного дома в Старом Осколе. Естественно, законы Украины не предполагают такого наказания для тех, кого государство считает преступниками.Британский аналитик по вопросам обороны и безопасности Николас Драммонд на страницах Daily Express заявил, что Украина планирует теракты в российских школах и других объектах гражданской инфраструктуры. Объяснил цель терактов он, правда, глупо, сказав, что расшатывание обстановки в РФ может привести к потере Путиным власти. На самом деле скорее речь может идти о провоцировании России на ядерный ответ, который вовлечет Запад в прямой военных конфликт с РФ, не позволит закончить войну и соответственно Зеленский с Ермаком останутся у власти. Но сам факт, что в Британии осознают террористическую угрозу от Украины, показателен.Военком — опасная, но прибыльная профессияЗа последний месяц мобилизовано как за последние полгода. Об этом заявил секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Костенко. Учитывая методы мобилизации, это не мудрено.В Черновцах ТКЦ с полицией совершили облаву на торговые центры. В Броде Львовской области люди записали на видео, как военкомы запихивают мужчину в авто прямо перед зданием горсовета. В Одессе зафиксирована драка сотрудников ТЦК с врачами скорой помощи. Бригада выехала по вызову в ТЦК Киевского района, откуда врачей больше не выпустили. Другие медики приехали к военкомату поддержать коллег. Военный распылил газ в лицо одному из водителей скорой, тот взял биту и началась драка, к которой подключились сначала неопознанные гражданские, ставшие жестоко избивать медиков. Затем стало известно, что гражданские — это члены т.н. Добровольных отрядов содействия полиции, которых набирают из сотрудников ЧОП. "Добровольцы" помогают "бусифицировать" людей, а за это получают бронь от фронта. Ну и, конечно, выступают посредниками для получения взяток сотрудниками ТЦК, за что враждующие отряды "добровольцы" даже устраивают драки друг с другом.Сотрудник харьковской скорой помощи сообщил местному блогеру, что у них также, как и в Одессе, медиков и водителей отправляют в ТЦК. Странно ли, что водители скорой помощи массово увольняются из-за мобилизации? Их уже не хватает, а скоро, по всей видимости, начнется нехватка фельдшеров.Несколько адвокатов рассказали, каким образом мобилизуют людей младше 25 лет, хотя законом о мобилизации это не предусмотрено. Такое возможно, если человек числится резервистом, т.е. окончил военную кафедру или признан непригодным к прохождению военной службы в мирное время и ограниченно годным для службы в особый период. Чаще всего его получают именно те, кто имеет статус "непригоден к службе в мирное время и ограниченно пригоден в военное". Например, из-за проблем со здоровьем. Таким образом был мобилизован и отправлен на полигон 19-летний Вадим Ящук из Винницкой области. Мать рассказала, что он имеет проблемы с сердцем, поэтому, когда становился на учет, получил именно такое удостоверение. Впрочем, не прошлой неделе двух 19-летних парней из Запорожья просто схватили и в Шевченковском ТЦК угрозами заставили подписать контракт. Так что можно и не заморачиваться с удостоверениями.Люди же защищаются как могут. В Мерефе Харьковской области фургон ТЦК подрезал велосипедиста, мужчина попробовал отбиться, но его повалили на землю, и тогда появилась женщина с палкой, требующая от тэцэкашников "валить на Западную". Ее тоже стали бить. В Хмельницком 40-летний мужчина ударил военкома ножом во время проверки документов. Другой мужчина во время такой же проверки просто стал военкома избивать. Дошло до того, что в Киеве и Львове появились военные фургоны с надписью "Не ТЦК" — на всякий случай.Попытки централизованной помощи т.н. уклонистам выливаются в уголовные преследования. Напрмиер, 30-летнего Богдана из Хмельника Винницкой области задержали за администрирование телеграм-канала, который сообщал о местах раздачи повесток. Богдану грозит до 8 лет лишения свободы за "препятствование законной деятельности ВСУ".Тем временем, Госпогранслужба сообщает, что ежедневно мужчины пытаются пересечь западную границу Украины, причем многим из них меньше 25 лет. Учитывая вышесказанное про мобилизацию 19-летних, мотивация понятна. Так неподалеку от села Новоселки Измаильского района Одесской области пограничники остановили машину, в прицепе которой находился 41 человек. На Закарпатье 32 человека прорвались через границу с Венгрией на гражданском грузовике с военными номерами. Позже машину нашли в Венгрии, а прорвавшихся задержали.В других случаях побег из Украины происходит более успешно. На территории отдела пограничной службы "Лужанка" в Закарпатье 18 человек перерезали ограждение на границе и скрылись в Венгрии, бросив микроавтобус.Европа не для всех: с беженцами перестают церемонитьсяВсе более очевидно, что пересекающих западную границу Украины незаконным способом в Европе будут задерживать и депортировать обратно, на "нэньку". Остальных разделят на две категории — тех, кто будет ассимилироваться, работать и приносить доход странам пребывания и остальных, условия для которых будут целенаправленно ухудшать, вынуждая их возвращаться домой. Такова стратегия стран ЕС и ее активно начали реализовывать.Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону, которая продлевает срок легального пребывания украинцев в его стране до 30 сентября 2025-го. Это позволит гражданам Украины и дальше получать доступ к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам.Но для получения номера PESEL (статус украинского беженца) нужно будет предъявить действительный проездной документ, а заявку на PESEL со статусом UKR надо будет подавать "немедленно по прибытии" в Польшу. Для нелегалов этот путь закрыт.Кроме того, наличие детских выплат будет зависеть от того, учится ли ребенок в польской школе. Для попадания в польскую школу, естественно, нужно выучить язык. А на это теперь дается максимум 36 месяцев.Также теперь соцвыплаты для беженцев в особо сложной ситуации будут зависеть от местных властей. С 1 июля прекратятся льготы и компенсации по питанию и проживанию беженцев для частных арендодателей. Появятся и законодательно прописанные основания для аннулирования разрешения на временное проживание граждан Украины.Ужесточает условия предоставления временной защиты и Швейцария. Верхняя палата парламента приняла решение, согласно которому статус временной защиты S для граждан Украины смогут претендовать только приехавшие из занятых Россией регионов или регионов с активными боевыми действиями. Если поправка будет принята, правительство отзовет статус защиты у тех, у кого последнее место жительства на Украине было в регионах, "которые находятся под контролем Украины и где не ведутся боевые действия". Швейцария собирается прекратить предоставление защиты для выезжающих из Украины граждан других стран.За все это должна проголосовать нижняя палата парламента Швейцарии.С точки зрения выгоды для европейских стран это, конечно, правильно. Но как возвращаться на Украину и как оставаться на Украине, даже если не принимать во внимания действия ТЦК, которые не принимать во внимание нельзя?Глава налогового комитета Рады Гетманцев анонсировал очередное повышение налогов. Был бы он умнее, просто сказал бы, что этого требует разрушенная экономика, но он, жизнь которого опасности не подвергается, стал морализировать про выбор между жизнью и деньгами, между которым "мы" (о ком, интересно, речь) выбираем жизнь. Но жизнь не в смысле мир, а в смысле финансирование армии за счет повышения налогов, иначе "РФ может оказаться под Киевом". С 2014 года любые издевательства над народом проходили под лозунгом "иначе придет Путин". Интересно, многие ли сегодня верят, что Путин реально придет и что при нем будет хуже, чем при коллективном Гетманцеве и коллективной Дарье Марчак? Эта замминистра соцполитики продолжает говорить про необходимость работать до глубокой старости, потому что пенсий не будет или почти не будет. "Нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию", — говорит она, приводя какие-то бестолковые расчеты, не имеющие отношения к реальности, учитывая сокращение среднего срока жизни мужчин на Украине до 57,3 лет.Доллар поднялся до нового максимума — 41,25 грн/$ по наличному курсу и на этом фоне украинские власти готовятся к финальной приватизации. Из имеющихся сейчас в госсобственности 3100 компаний сохранить планируют только 100, а остальное, прежде всего несколько горнодобывающих и химических компаний (тут уместно вспомнит слова сенатора Грэма про использование украинских природных ресурсов в интересах США), продать по заниженной во время военного положения и девальвации гривны цене якобы для финансирования ВСУ.Странная война и странная помощь союзниковЗападные союзники продолжают помогать Украине, но как-то странно.Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что вместо провалившейся идеи создать для Украины фонд на 100 млрд долларов, все страны НАТО обяжут поставлять Украине оружие под кураторством США на 40 млрд в год. Но тут же министры обороны стран НАТО это дело не согласовали.До конца 2024 года обучение закончат лишь половина украинских пилотов F-16, которые нужны для формирования эскадрильи. В США, Дании и Румыния якобы нет свободных мест в программе обучения, соответственно такими темпами эскадрилью могут подготовить к концу 2025 года, когда она может уже и не понадобиться. Франция заявила, что может передать Украине не больше шести Mirage 2000-5, остальные самим нужны. А передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году вообще оказалась незаконной. По словам госсекретаря МО республики Игоря Мелихера, в отношении бывшего главы Минобороны страны Ярослава Надя будут приняты "юридические меры".Немецкий оружейный концерн Rheinmetall открывает на Украине первый цех по ремонту бронетехники, Германия предоставит Украине 100 ракет для системы Patriot, но в то же время Берлин блокирует 14-й пакет антироссийских санкций.Украина и Япония заключили соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого Япония в этом году выделит Украине $4,5 млрд. Но, оказывается, 2,1 млрд из этой суммы уже были перечислены ранее, а остальное пойдет через Всемирный банк под условие подорожания железнодорожных билетов для населения. Кроме того, договор обязал Украину ратифицировать Римский статут и признать юрисдикцию МУС ООН, а это создает потенциальную возможность для руководства Украины в будущем попасть на скамью подсудимых за военные преступления.Госдеп США, несмотря на запрет 2015 года, разрешил запрещенной в РФ неонацистской бригаде "Азов" получать американское оружие. Также Вашингтон ввел против России новый пакет санкций, из-за которого Мосбиржа больше не сможет торговать долларом и евро, что, вероятно, усложнит для РФ международные транзакции. Санкции затронули еще ряд заводов двойного назначения (в том числе китайские, которые поставляют России товары), нефтяную сферу и IT. Европа, благодаря позиции Германии, как уже было сказано, к этому пакету санкций пока не присоединяется. Байден согласовал отправку на Украину еще одной системы ПВО Patriot, но оказалось, что установка находится в Польше, Варшава против, а значит, по словам главы Пентагона Остина, никто ничего передавать не будет.Подписанное на прошлой неделе Соглашение о безопасности между Вашингтоном и Киевом тоже выглядит странно. Договор предусматривает будущее Украины в НАТО, но только, "когда члены Альянса согласятся и будут выполнены условия", сроков никаких нет. США обязались помогать Украине в нынешней войне (но как именно и в каких масштабах, не указано, а за финансированием Белый дом будет обращаться в Конгресс) и "сдерживать грядущую российскую военную агрессию" путем проведения консультаций в течение 24 часов после повторного нападения. Вашингтон будет мониторить "конечное использование" поставленного оружия и Байден добавил, что не собирается снимать запрет на применение Киевом американского оружия для ударов по находящимся вдали от зоны боевых действий целям на территории РФ. В соглашении говорится о восстановление территориальной целостности Украины, но про границы 1991 года нет ни слова. Обучение украинских военных на территории Украины США могут провести, "если и когда разрешат условия безопасности", т.е. не сейчас. Вашингтон обещает не отдавать России замороженные активы, пока Москва не компенсирует Украине все убытки от войны, но большая часть этих денег хранится не в США. Поскольку документ не будет ратифицирован конгрессом, любой будущий президент США сможет его отменить.В преддверие саммита G7 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина получит от ЕС 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов несмотря на то, что Макрон и Шольц отнеслись к такой инициативе с сомнением. Речь не о нежелании давать деньги Украине, а о том, что Европа возьмет на себя риски погашения кредита американско-украинского фонда, если доходность активов упадет или если вдруг война закончится и российские деньги будут разблокированы. Впрочем, после очередной победы "партии фон дер Ляйен" на выборах в Европарламент, фронда исчезла. Министр финансов Германии назвал опасную для ЕС схему кредитования "умным инструментом, который покажет Путину наше единство, значительно поможет Украине и снизит нагрузку на бюджеты". Решение на саммите G7действительно было принято, но еще должны одобрить в Евросоюзе. Возможно его заблокирует Венгрия и на это и был расчет.Стороны озвучили переговорные позицииНепосредственно перед швейцарским мирным саммитом было сделано три знаковых заявления.Первое — от главы МИД КНР Ван И на заседании БРИКС в Нижнем Новгороде. Он призвал провести "настоящую мирную конференцию, которую признают и Россия, и Украина" и сказал, что Пекин "готов развивать отношения с Москвой и сообща противодействовать внешним сдерживающим силам".Второе было сделано во время выступления Зеленского в Бундестаге, но не Зеленским, а оппозиционными партиями "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт". Зеленский в милитари говорил о бескомпромиссности, о безальтернативности своих условий и т.д., а оппозиционные партии покинули зал. "Мы отказываемся слушать говорящего в камуфляже. Срок полномочий Зеленского истек. Сейчас он находится на своем посту только как воюющий и просящий президент. Но Украине сейчас не нужен военный президент, ей нужен мирный президент, который готов вести переговоры, чтобы умирание прекратилось и у страны появилось будущее", - заявила председатель фракции АдГ в Бундестаге Алиса Вайдель. А "Союз Вагенкнехт" заявил, что Зеленский вносит "вклад в крайне опасную спираль эскалации".Третье заявление — путинское. Он впервые подробно озвучил официальные условия Москвы для подписания мирного договора. Первое условие — вывод ВСУ с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах до вступления в РФ. После этого может состояться прекращение огня и начало переговоров. Новые границы должны быть зафиксированы международными договорами, что означает снятие санкций. Второе условие — отказ Украины от вступления в НАТО, ее нейтральный и безъядерный статус. Третье условие — права русскоязычных граждан."Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой", — сказа Путин, не упомянув США в перечне тех, с кем недо восстанавливать отношения.По словам российского президента, если Запад и Киев не согласятся на это мирное предложение, то ответственность за продолжение кровопролития будет на них, а дальнейшие российские условия ужесточатся не в пользу Украины. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что предложение будет официально оправлено в другие страны через послов. То есть это реально переговорное предложение от России.Украина, естественно, их отвергла, а представители стран G7 в ответ заявили, что Россия должна выплатить ущерб в 486 млрд долларов, нанесенный Украине.Тем не менее, о российских условиях заговорили. Ну и швейцарский саммит, вопреки ожиданиям Киева, стал площадкой обсуждения того, как пригласить на обсуждение Россию.Президент Швейцарии Виола Амхерд на открытии саммита заявила, что без России договориться об остановке войны "немыслимо", а долгосрочное решение "должно включать обе стороны". Глава МИД Турции Хакан Фидан, назвал появление двух формул мира — Зеленского и той, которая была озвучена Путиным, "проблеском надежды для того, чтобы избежать расширения войны" и предложил пригласить Россию на следующий мирный саммит. Представитель Саудовской Аравии принц Фейсал сказал, что любой серьезный процесс потребует представительства России и призвал все стороны конфликта пойти на "тяжелые компромиссы". Президент Кении Уильям Руто раскритиковал односторонние санкции и назвал присвоение российских активов незаконным и противоречащим уставу ООН. Самой большой неожиданностью стало выступление проамериканского президента Аргентины Хавьера Милея. "Я могу ненавидеть своего соседа, но если он не будет покупать мои товары, я обанкрочусь", — намекнул он Зеленскому на то, что пора приходить в себя.Проект коммюнике по итогам саммита таков:· Участники поддерживаю принцип территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ.· Запорожская АЭС должна работать "под полным суверенным контролем Украины" и МАГАТЭ.· Любая угроза или применение ядерного оружия недопустимы.· Свобода судоходства в Черном и Азовском морях.· Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Гражданские пленные должны быть возвращены на Украину.· В дальнейшем к обсуждению должны быть приглашены представителей всех сторон.Что и кем в итоге будет подписано, посмотрим, но примерно так будет выглядеть ответное предложение России. В нем можно будет обсуждать вопрос территориальной целостности (например, отложить решение этого вопроса на 10 лет, а потом провести референдум), в нем можно оставить пункты о свободе судоходства, ядерной угрозе и пленных (добавив возвращение в Россию удерживаемых Украиной граждан РФ и амнистии для "пророссийских" граждан Украины). Пункт про ЗАЭС придется убирать, в ответ на что Россия, вероятно, уберет какие-то свои требования. Это только начало, но начало положено.Более подробно о том, что приняли главы государств и правительств на Швейцарском так называемом саммите мира - в материале Егора Леева "Три призыва в Швейцарии и отказ от подписей. Итоги 16 июня на Украине"

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, линдси грэм, нато, вооруженные силы украины, ес, эксклюзив