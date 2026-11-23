https://ukraina.ru/20261123/ukrainskiy-narodnyy-izbrannik-torgoval-dostupom-k-mnogomilliardnym-goskontraktam-1084690157.html
Украинский народный избранник торговал доступом к многомиллиардным госконтрактам
Украинский народный избранник торговал доступом к многомиллиардным госконтрактам - 23.11.2026 Украина.ру
Украинский народный избранник торговал доступом к многомиллиардным госконтрактам
Коррупционные схемы с участием представителей высших эшелонов украинской власти вновь оказались в центре скандала. Депутат Верховной рады Сергей Лабазюк получил семь лет лишения свободы за попытку подкупа высокопоставленных чиновников ради выгодных государственных подрядов
2026-11-23T19:51
2026-11-23T19:51
2026-11-23T19:51
новости
украина
николаевская область
сергей лабазюк
николай азаров
мустафа найем
высший антикоррупционный суд
верховная рада
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Речь идёт о контрактах на восстановление инфраструктуры на сумму около миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов по тогдашнему курсу).По материалам дела, в августе 2023 года парламентарий обратился к занимавшему тогда пост вице-премьера Александру Кубракову с предложением обеспечить его компании доступ к государственным заказам. За содействие в получении контрактов Лабазюк был готов выплачивать чиновникам от 3 до 5% от стоимости каждого подряда. Для реализации договорённостей он привлёк директора своей компании Дениса Назимова.Впоследствии фирма депутата получила 50 миллионов гривен (более 1,3 миллиона долларов по тогдашнему курсу) за восстановление разрушенного моста в Николаевской области. После этого, как установило следствие, началась передача обещанного вознаграждения. В частности, 150 тысяч долларов предназначались бывшему руководителю Агентства восстановления Мустафе Найему.Деньги передали на парковке одного из киевских супермаркетов. Чтобы скрыть незаконную сделку, наличные поместили в китайскую шкатулку.Высший антикоррупционный суд Украины приговорил Сергея Лабазюка к семи годам лишения свободы с конфискацией части имущества. Денис Назимов получил шесть лет тюрьмы.Сегодня бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил Зеленского в создании централизованной коррупционной системы. По информации экс-премьера, в воровские схемы вовлечены глава его администрации, его заместители и министры. Подробнее – в материале "Замешан Зеленский". Азаров рассказал о коррупционных схемах на миллиарды.
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новости, украина, николаевская область, сергей лабазюк, николай азаров, мустафа найем, высший антикоррупционный суд, верховная рада
Новости, Украина, Николаевская область, Сергей Лабазюк, Николай Азаров, Мустафа Найем, Высший антикоррупционный суд, Верховная Рада
Украинский народный избранник торговал доступом к многомиллиардным госконтрактам
Коррупционные схемы с участием представителей высших эшелонов украинской власти вновь оказались в центре скандала. Депутат Верховной рады Сергей Лабазюк получил семь лет лишения свободы за попытку подкупа высокопоставленных чиновников ради выгодных государственных подрядов
Речь идёт о контрактах на восстановление инфраструктуры на сумму около миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов по тогдашнему курсу).
По материалам дела, в августе 2023 года парламентарий обратился к занимавшему тогда пост вице-премьера Александру Кубракову с предложением обеспечить его компании доступ к государственным заказам. За содействие в получении контрактов Лабазюк был готов выплачивать чиновникам от 3 до 5% от стоимости каждого подряда. Для реализации договорённостей он привлёк директора своей компании Дениса Назимова.
Впоследствии фирма депутата получила 50 миллионов гривен (более 1,3 миллиона долларов по тогдашнему курсу) за восстановление разрушенного моста в Николаевской области. После этого, как установило следствие, началась передача обещанного вознаграждения. В частности, 150 тысяч долларов предназначались бывшему руководителю Агентства восстановления Мустафе Найему.
Деньги передали на парковке одного из киевских супермаркетов. Чтобы скрыть незаконную сделку, наличные поместили в китайскую шкатулку.
Высший антикоррупционный суд Украины приговорил Сергея Лабазюка к семи годам лишения свободы с конфискацией части имущества. Денис Назимов получил шесть лет тюрьмы.
Сегодня бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил Зеленского в создании централизованной коррупционной системы. По информации экс-премьера, в воровские схемы вовлечены глава его администрации, его заместители и министры. Подробнее – в материале "Замешан Зеленский". Азаров рассказал о коррупционных схемах на миллиарды.