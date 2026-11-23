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Украинский народный избранник торговал доступом к многомиллиардным госконтрактам

Украинский народный избранник торговал доступом к многомиллиардным госконтрактам - 23.11.2026 Украина.ру

Украинский народный избранник торговал доступом к многомиллиардным госконтрактам

Коррупционные схемы с участием представителей высших эшелонов украинской власти вновь оказались в центре скандала. Депутат Верховной рады Сергей Лабазюк получил семь лет лишения свободы за попытку подкупа высокопоставленных чиновников ради выгодных государственных подрядов

2026-11-23T19:51

2026-11-23T19:51

2026-11-23T19:51

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мустафа найем

высший антикоррупционный суд

верховная рада

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Речь идёт о контрактах на восстановление инфраструктуры на сумму около миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов по тогдашнему курсу).По материалам дела, в августе 2023 года парламентарий обратился к занимавшему тогда пост вице-премьера Александру Кубракову с предложением обеспечить его компании доступ к государственным заказам. За содействие в получении контрактов Лабазюк был готов выплачивать чиновникам от 3 до 5% от стоимости каждого подряда. Для реализации договорённостей он привлёк директора своей компании Дениса Назимова.Впоследствии фирма депутата получила 50 миллионов гривен (более 1,3 миллиона долларов по тогдашнему курсу) за восстановление разрушенного моста в Николаевской области. После этого, как установило следствие, началась передача обещанного вознаграждения. В частности, 150 тысяч долларов предназначались бывшему руководителю Агентства восстановления Мустафе Найему.Деньги передали на парковке одного из киевских супермаркетов. Чтобы скрыть незаконную сделку, наличные поместили в китайскую шкатулку.Высший антикоррупционный суд Украины приговорил Сергея Лабазюка к семи годам лишения свободы с конфискацией части имущества. Денис Назимов получил шесть лет тюрьмы.Сегодня бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил Зеленского в создании централизованной коррупционной системы. По информации экс-премьера, в воровские схемы вовлечены глава его администрации, его заместители и министры. Подробнее – в материале "Замешан Зеленский". Азаров рассказал о коррупционных схемах на миллиарды.

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новости, украина, николаевская область, сергей лабазюк, николай азаров, мустафа найем, высший антикоррупционный суд, верховная рада