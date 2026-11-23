https://ukraina.ru/20261123/pod-chuzhim-flagom-kto-na-samom-dele-atakuet-rossiyskie-suda-po-vsemu-miru-1084685534.html

Под чужим флагом: кто на самом деле атакует российские суда по всему миру

Под чужим флагом: кто на самом деле атакует российские суда по всему миру - 23.11.2026 Украина.ру

Под чужим флагом: кто на самом деле атакует российские суда по всему миру

Вечером 22 ноября появились сообщения, что в порту ливийского Бенгази мог быть атакован российский военный корабль. Официальный Киев уже взял на себя ответственность за операцию, официальная Москва комментариев пока не давала. Военный корабль в чужой гавани – крупная мишень, любая новость о его поражении гарантированно взрывает информационное поле.

2026-11-23T17:33

2026-11-23T17:33

2026-11-23T17:33

эксклюзив

киев

триполи

ливия

владимир зеленский

дмитрий песков

the guardian

cnn

сбу

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В ночь на воскресенье, 22 ноября, на военно-морской базе в Бенгази прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар. Как сообщает The Guardian, на рейде стоял российский корабль, зашедший на дозаправку и пополнение запасов.Уже в понедельник, 23 ноября, Владимир Зеленский заявил о причастности Украины к инциденту, выложив кадры с бортовых камер беспилотников и назвав атаку "образцовой украинской операцией".По утверждению СБУ, семь морских катеров поразили многоцелевой корвет проекта 20380 "Меркурий", уничтожили палубный вертолёт Ка-27 и повредили сухогруз MV Angara. Местный телеканал Almasar, на который указывает Clash Report, добавил, что восточноливийские силы перехватили у берега ещё не менее 12 морских дронов.Масштаб ущерба остаётся предметом спекуляций. Власти Восточной Ливии, подконтрольные фельдмаршалу Халифе Хафтару, подтвердили взрыв на российском корабле и объявили о совместном с Москвой расследовании; медицинские источники Reuters сообщили примерно о десяти легко раненых россиянах и ливийцах без подтверждённых данных о погибших.Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на выпады Зеленского, но отказался комментировать сам инцидент, переадресовав вопросы военным, а Минобороны РФ ничего не сообщало.При этом Кремль жёстко отреагировал на другой эпизод этих же выходных. 21 ноября, в Финском заливе беспилотники атаковали сухогруз Sparta II, следовавший из Санкт-Петербурга в Балтийск. Кремль, комментируя атаку, предупредил, что подобные действия ведут к эскалации международной напряжённости.Откуда приплыли дроныЕдва над пирсом в Бенгази рассеялся дым, столицы принялись сбрасывать ответственность на соседей.Два военных чиновника из структур Хафтара заявили Associated Press, что катера пришли с запада Ливии. Премьер Усама Хаммад назвал атаку "серьёзной агрессией против национального суверенитета", подчеркнул, что Ливия "не является стороной российско-украинской войны", и потребовал от ООН расследования.Правительство национального единства в Триполи предсказуемо открестилось, выразив тревогу из-за попыток втянуть гражданские порты в чужие войны.Громче всех прозвучала вторая версия, которую 22 ноября вбросил турецкий ресурс Clash Report. Со ссылкой на единственного анонимного источника издание утверждало: западная Ливия служит прикрытием, а катера вышли из Албании – и это при том, что Албания входит в НАТО. Тирана отреагировала моментально, заявив о полной непричастности к произошедшему.СБУ тем временем утверждает, что семь дронов спустили на воду с "судна-носителя" уже у ливийских берегов. Технически такой вариант избавляет от абсурдного похода катеров через всё Ионическое море мимо радаров Греции и Италии. Политически он ещё удобнее: легенда о "материнском судне" выводит из-под удара союзников Киева.Ливийский плацдармПо данным Associated Press и CBS, украинские специалисты по беспилотникам развёрнуты на западе Ливии по "тайной сделке" между Киевом и администрацией премьер-министра Абдельхамида Дбейбы, контролирующей Триполи.Как сообщало Radio France Internationale, договорённость оформили ещё в октябре 2025 года по инициативе военного атташе Украины в Алжире генерала Андрея Баюка, после чего в страну перебросили свыше 200 украинских офицеров и техников.Отмечается, что сотрудники украинской военной разведки (ГУР) работают сразу на трёх объектах: авиабаза при Военно-воздушной академии в Мисрате, где тесно взаимодействуют с британскими, американскими и итальянскими военными; в районе Зауи, откуда может осуществляться пуск беспилотников, и в самом Триполи.3 марта 2026 года у берегов Ливии был атакован газовоз Arctic Metagaz – Москва обвинила украинские БЭКи, а ливийский чиновник в беседе с AP указал на военный объект в Триполи. Позже греческие рыбаки выловили у острова Лефкас начиненный взрывчаткой украинский морской дрон. Афины вызвали украинского представителя на ковер и вручили ему ноту протеста.В сентябре источник CNN в украинской разведке назвал ливийское присутствие "секретом полишинеля", а боевой опыт операторов БПЛА – "инструментом внешней политики".Африканский прокси-фронтЛивия – лишь самый заметный морской узел глобальной прокси-войны, которую Киев системно ведёт против российских активов на Ближнем Востоке и в Африке.В Судане украинский след всплыл ещё осенью 2023 года, когда CNN показало удары FPV-дронов и рейды против пророссийских сил быстрого реагирования (RSF). Кирилл Буданов (включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), тогда с пафосом заявил, что Украина должна воевать с Россией в любой точке земного шара.В декабре 2024 года The Washington Post сообщила о переброске в сирийский Идлиб около 20 операторов ГУР и 150 FPV-дронов для поддержки группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической организацией и запрещена в РФ).Ещё острее конфликт развернулся в Сахеле. После трагедии под Тин-Заутином в июле 2024 года намёки представителя ГУР Андрея Юсова на передачу разведданных повстанцам-туарегам стоили Киеву дипломатического скандала: Мали и Нигер разорвали отношения с Украиной, а тройка Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) направила в Совбез ООН жалобу на "открытую поддержку международного терроризма".В октябре 2024 года французская Le Monde описала, как с начала года ГУР обучало туарегских боевиков сборке и применению дронов. Два года спустя эта работа никуда не делась: в сентябре 2026 года CNN рассказало примерно о пятнадцати украинских специалистах, работающих с туарегами на севере Мали.В этом месте неизбежно всплывает вопрос о роли западных спецслужб и ЦРУ. Расследования The New York Times и The Guardian подробно описали десятилетнее партнёрство ЦРУ и MI6 с ГУР и СБУ, включая секретные базы слежения и обмен данными по российским операциям.В Ливии это соседство буквально физическое: по данным AP, тайную сделку Киева с Триполи "поддержали западные страны, включая США", а в Мисрате украинские дронщики базируются бок о бок с AFRICOM и британской разведкой.Вашингтон и Лондон сохраняют чистые руки, пока Киев проводит антироссийские операции Африке и заодно доказывает уставшим западным донорам, что проект по истощению Москвы всё ещё приносит зрелищную отдачу.Опасное синее мореБоевые действия окончательно выплеснулись за берега Чёрного моря и превратились в глобальную охоту на логистику – от Финского залива до баз в Мисрате и пустынь северного Мали.Ни удалённость театра, ни суверенный флаг дружественного порта, ни статус "Африканского корпуса" не могут быть защитой от украинского роя дронов.А для Запада, привыкшего пользоваться чужими руками, ливийский рейд служит напоминанием: прокси-война легко экспортируется на чужие континенты, но отвратительно поддаётся ручному тормозу – особенно в тот момент, когда каждая сторона начинает проверять на прочность чужие красные линии в чужих гаванях.

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https://ukraina.ru/20261002/grigoriy-zerschikov-instruktory-vsu-za-evropeyskie-dengi-vyrastili-monstra-v-afrike-1083565714.html

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, киев, триполи, ливия, владимир зеленский, дмитрий песков, the guardian, cnn, сбу