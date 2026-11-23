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ПЦУ расширяет присутствие в Киево-Печерской лавре: ей отдали ещё восемь корпусов

ПЦУ расширяет присутствие в Киево-Печерской лавре: ей отдали ещё восемь корпусов - 23.11.2026 Украина.ру

ПЦУ расширяет присутствие в Киево-Печерской лавре: ей отдали ещё восемь корпусов

Украинские власти продолжают передавать объекты Киево-Печерской лавры религиозной организации ПЦУ, в то время как каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сталкивается с ограничениями своей деятельности и давлением на монастырские общины

2026-11-23T17:37

2026-11-23T17:37

2026-11-23T17:37

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На этот раз Минкультуры предоставило ПЦУ в пользование ещё восемь зданий и помещений на территории заповедника, в том числе связанных с Ближними и Дальними пещерами.Недвижимость, находящуюся на балансе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", передали монастырю ПЦУ бесплатно сроком на десять лет.В перечень вошли помещения во втором этаже корпуса у входа в Ближние пещеры, несколько братских и схимнических келий на Дальних пещерах, хозяйственное здание, галерея возле Церкви Рождества, а также сооружение у входа в Дальние и Варяжские пещеры. Часть переданных объектов имеет статус памятников архитектуры национального или местного значения.Согласно приказу министерства № 1615 от 18 ноября 2026 года здания предоставляются для проведения богослужений, религиозных обрядов, молитвенных собраний, религиозного обучения и других видов монастырской деятельности.Передача новых помещений продолжает начатый ранее процесс закрепления присутствия ПЦУ на территории Лавры. В феврале Минкультуры уже предоставило её монастырской общине два корпуса — № 49 и № 70. Тогда в ведомстве объясняли решение необходимостью оформить пребывание общины ПЦУ официальными договорами и определить её ответственность за сохранность исторических зданий.На этом фоне продолжается противостояние вокруг Киево-Печерской лавры, связанное с вытеснением общин УПЦ с территории монастыря. Так, накануне произошёл конфликт возле храма преподобного Сергия Радонежского. По словам адвоката УПЦ Никиты Чекмана, несколько человек в масках попытались силой проникнуть в здание и установить над ним контроль. Как сообщалось, провокаторы выступили с требованием переименовать храм. Они считают, что его название должно быть изменено в рамках политики деколонизации. Подробнее – в материале Святые угодники не угодили: в Киеве требуют переименовать храм Сергия Радонежского.

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новости, киев, сергий радонежский, пцу, министерство культуры, упц