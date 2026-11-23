https://ukraina.ru/20261123/v-es-nachinaetsya-draka-iz-za-100-milliardov-dlya-kieva--1084674934.html

В ЕС начинается "драка" из-за 100 миллиардов для Киева

В ЕС начинается "драка" из-за 100 миллиардов для Киева - 23.11.2026 Украина.ру

В ЕС начинается "драка" из-за 100 миллиардов для Киева

В Евросоюзе разгорается жесткое противостояние вокруг будущего семилетнего бюджета: еще до старта предметных переговоров страны объединения обменялись резкими выпадами из-за трат, введения новых сборов и финансирования Киева, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов

2026-11-23T09:07

2026-11-23T09:07

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По словам одного из собеседников издания, сейчас между государствами начинается настоящая драка.Поводом для споров стал обновленный проект бюджета на 2028–2034 годы, который в субботу представил глава Евросовета Антониу Кошта. Документ предусматривает урезание расходов на 204 миллиарда евро, или на 10 процентов, по сравнению с изначальным вариантом Еврокомиссии. Сократить финансирование предлагается за счет программ регионального развития, конкурентоспособности, науки и гражданской защиты, оставив при этом нетронутыми 100 миллиардов евро для Украины.Однако именно украинский вопрос остается одним из главных камней преткновения. Инициатива Кошты предусматривает, что проценты по действующим и новым кредитам для Киева не должны выплачиваться из этих 100 миллиардов. Как пояснил европейский чиновник, теперь остается открытым вопрос, из каких источников обслуживать украинские долги — в Брюсселе, в частности, обсуждают создание отдельного финансового механизма.Дополнительное напряжение вызывают споры вокруг аграрных субсидий и введения общеевропейского цифрового сбора. В Париже проект Кошты уже назвали глубоко разочаровывающим из-за слабых гарантий для фермеров, что вызвало раздражение стран — чистых плательщиков в казну ЕС, настаивающих на экономии. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц осторожно поддержал документ, назвав его первым шагом к соглашению.К детальному обсуждению бюджета постпреды государств ЕС приступят в понедельник, а в четверг его вынесут на специальный саммит лидеров объединения. Как отмечает Politico, способность Кошты согласовать документ до конца года станет решающим испытанием его работы во главе Евросовета.Подробнее о помощи Киеву - в материале Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета в дзен-канале Украина.ру.

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