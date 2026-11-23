https://ukraina.ru/20261123/v-es-nachinaetsya-draka-iz-za-100-milliardov-dlya-kieva--1084674934.html
В ЕС начинается "драка" из-за 100 миллиардов для Киева
В ЕС начинается "драка" из-за 100 миллиардов для Киева - 23.11.2026 Украина.ру
В ЕС начинается "драка" из-за 100 миллиардов для Киева
В Евросоюзе разгорается жесткое противостояние вокруг будущего семилетнего бюджета: еще до старта предметных переговоров страны объединения обменялись резкими выпадами из-за трат, введения новых сборов и финансирования Киева, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов
2026-11-23T09:07
2026-11-23T09:07
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По словам одного из собеседников издания, сейчас между государствами начинается настоящая драка.Поводом для споров стал обновленный проект бюджета на 2028–2034 годы, который в субботу представил глава Евросовета Антониу Кошта. Документ предусматривает урезание расходов на 204 миллиарда евро, или на 10 процентов, по сравнению с изначальным вариантом Еврокомиссии. Сократить финансирование предлагается за счет программ регионального развития, конкурентоспособности, науки и гражданской защиты, оставив при этом нетронутыми 100 миллиардов евро для Украины.Однако именно украинский вопрос остается одним из главных камней преткновения. Инициатива Кошты предусматривает, что проценты по действующим и новым кредитам для Киева не должны выплачиваться из этих 100 миллиардов. Как пояснил европейский чиновник, теперь остается открытым вопрос, из каких источников обслуживать украинские долги — в Брюсселе, в частности, обсуждают создание отдельного финансового механизма.Дополнительное напряжение вызывают споры вокруг аграрных субсидий и введения общеевропейского цифрового сбора. В Париже проект Кошты уже назвали глубоко разочаровывающим из-за слабых гарантий для фермеров, что вызвало раздражение стран — чистых плательщиков в казну ЕС, настаивающих на экономии. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц осторожно поддержал документ, назвав его первым шагом к соглашению.К детальному обсуждению бюджета постпреды государств ЕС приступят в понедельник, а в четверг его вынесут на специальный саммит лидеров объединения. Как отмечает Politico, способность Кошты согласовать документ до конца года станет решающим испытанием его работы во главе Евросовета.Подробнее о помощи Киеву - в материале Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета в дзен-канале Украина.ру.
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новости, киев, фридрих мерц, брюссель, украина, ес, евросовет
Новости, Киев, Фридрих Мерц, Брюссель, Украина, ЕС, евросовет
В ЕС начинается "драка" из-за 100 миллиардов для Киева
09:07 23.11.2026 (обновлено: 09:38 23.11.2026)
В Евросоюзе разгорается жесткое противостояние вокруг будущего семилетнего бюджета: еще до старта предметных переговоров страны объединения обменялись резкими выпадами из-за трат, введения новых сборов и финансирования Киева, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов
По словам одного из собеседников издания, сейчас между государствами начинается настоящая драка.
Поводом для споров стал обновленный проект бюджета на 2028–2034 годы, который в субботу представил глава Евросовета Антониу Кошта. Документ предусматривает урезание расходов на 204 миллиарда евро, или на 10 процентов, по сравнению с изначальным вариантом Еврокомиссии. Сократить финансирование предлагается за счет программ регионального развития, конкурентоспособности, науки и гражданской защиты, оставив при этом нетронутыми 100 миллиардов евро для Украины.
Однако именно украинский вопрос остается одним из главных камней преткновения. Инициатива Кошты предусматривает, что проценты по действующим и новым кредитам для Киева не должны выплачиваться из этих 100 миллиардов.
Как пояснил европейский чиновник, теперь остается открытым вопрос, из каких источников обслуживать украинские долги — в Брюсселе, в частности, обсуждают создание отдельного финансового механизма.
Дополнительное напряжение вызывают споры вокруг аграрных субсидий и введения общеевропейского цифрового сбора. В Париже проект Кошты уже назвали глубоко разочаровывающим из-за слабых гарантий для фермеров, что вызвало раздражение стран — чистых плательщиков в казну ЕС, настаивающих на экономии. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц осторожно поддержал документ, назвав его первым шагом к соглашению.
К детальному обсуждению бюджета постпреды государств ЕС приступят в понедельник, а в четверг его вынесут на специальный саммит лидеров объединения.
Как отмечает Politico, способность Кошты согласовать документ до конца года станет решающим испытанием его работы во главе Евросовета.
Подробнее о помощи Киеву - в материале Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета в дзен-канале Украина.ру.