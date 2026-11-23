https://ukraina.ru/20261123/sergey-gorbachev-rossiya-mozhet-otvetit-na-ataku-v-portu-bengazi-udarami-po-vms-ukrainy-za-ee-1084688401.html

Сергей Горбачев: Россия может ответить на атаку в порту Бенгази ударами по ВМС Украины за ее пределами

Сергей Горбачев: Россия может ответить на атаку в порту Бенгази ударами по ВМС Украины за ее пределами - 23.11.2026 Украина.ру

Сергей Горбачев: Россия может ответить на атаку в порту Бенгази ударами по ВМС Украины за ее пределами

Стратегия противника направлена на уничтожение России или, как минимум, на подрыв ее суверенитета, который заключается в том числе в способности иметь военно-морской потенциал. Украина работает системно и планово. Это относится ко всем воздушным и морским операциям, которые проводятся при поддержке 51 страны НАТО.

2026-11-23T19:37

2026-11-23T19:37

2026-11-23T19:37

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Зеленский заявил о том, что СБУ атаковала корвет "Меркурий" в ливийском порту Бенгази. По его словам, для удара использовались семь морских безэкипажных катеров. Кроме того, атаке подвергся сухогруз MV Angara. Власти восточной части Ливии обратились в Совбез и Генассамблею ООН с просьбой расследовать обстоятельства нападения. В том числе они потребовали проверить информацию о присутствии украинских военных специалистов в стране. — Сергей Павлович, похоже, что нападения на наши суда в разных акваториях — это часть единой стратегии. Какова ее цель?— Стратегия противника направлена на уничтожение России или, как минимум, на подрыв ее суверенитета, который заключается в том числе в способности иметь военно-морской потенциал. Украина работает системно и планово. Это относится ко всем воздушным и морским операциям, которые проводятся при поддержке 51 страны НАТО.Происходящее на море — это составная часть этой стратегии. Это уничтожение в порту Бердянска БДК "Саратов", в Черном море БДК "Новочеркасск" и "Цезарь Куников" и флагмана нашего флота — гвардейского ракетного крейсера "Москва". Количество же попыток ударов по гражданским судам уже перевалило за сотню. В результате в августе было прекращено судоходство по реке Дон, порты Ростова, Таганрога и Азова были закрыты. Грузы были переориентированы на другие регионы. Сейчас основная часть зерна вывозится через Мурманск.На Балтике удары наносились по шести кораблям Балтийского флота. Если говорить о Средиземном море, то напомню, что в декабре 2024 года недалеко от берегов Испании предположительно БЭКами было потоплено судно "Оборонлогистики" Ursa Major, которое перевозило изделия для атомной промышленности. В марте этого года был нанесен удар БЭКами по газовозу Arctic Metagaz. В результате он выгорел полностью. Применялись и попытки диверсий в отношении наших судов, например, в Усть-Луге.В связи с этим я считаю, что формулировка "Специальная военная операция на Украине" уже неприемлема. Боевые действия уже ведутся на территориях и акваториях, которые охватывают пространство от Тихого океана через Ледовитый в Атлантический океан. В том числе и в морях, которые входят в бассейн Атлантического океана. То есть в Черном, Азовском и Средиземном морях. Все это часть гибридной необъявленной войны против России. На государственном уровне пора принимать решения организационного и правового характера, которые бы назвали происходящее своими именами.— Как могут выглядеть ответные меры военного характера?— Здесь тоже нужно говорить о системной плановой работе. К примеру, в Великобритании на базе в Портсмуте находятся тральщики, которые были переданы Украине. В Турции находятся два корвета типа Ada, которые построены для ВМС Украины. Есть и другие объекты и плавсредства, которые находятся вне пределов этой страны. Все это должно уничтожаться в ответ на действия в бассейне Балтийского и Средиземного морей.— Как участник морских походов в эту часть планеты, что вы можете сказать об особенностях порта Бенгази, где был нанесен удар, и украинской военной базы, которая, как утверждают источники, находится на западе этой страны? Как ее местоположение позволяет атаковать наши суда?— Ливия оказалась разодранной между разными группировками в результате гражданской войны, вспыхнувшей после убийства Муаммара Каддафи. Часть территории контролируется берберами, другая часть – силами Халифа Хафтара. Это как раз Бенгази и Тобрук. При этом Ливия все-таки суверенная держава, и любое боевое воздействие на ее территории вызовет вопросы юридического характера с точки зрения его законности.В этом случае мы должны, оповещая ливийские власти, наносить точечные удары по противнику. В том числе по центрам управления нашего врага. Ливийские порты типовые, но с разной степенью готовности инфраструктуры. Противник, судя по публикациям, ввёл свои силы непосредственно в акваторию порта и работал по объектам, стоявшим у причала. Специфика заключается в том, что это не наша база, а иностранный порт. Наш корабль, находившийся в одиночном плавании, должен быть готов к применению всех сил и средств для самообороны. Но здесь могли сработать факторы внезапности и скоротечности. В этом смысле Бенгази от других ливийских портов не сильно отличается.— Тем не менее военно-морские и военно-воздушные силы ЛНА, по разным сообщениям, заявили о перехвате и уничтожении от 12 до более чем 20 беспилотных катеров.— Ливийцы довольно милитаризированы, их порты и базы имеют соответствующее прикрытие. Насколько оно боеготово, судить сложно.Надо отметить, что уже в течение ряда лет силы России и Украины противостоят друг другу на Африканском континенте. Это Судан (провинция Дарфур), Мали, Центрально-Африканская Республика, Чад. Там действует наш Африканский корпус. На поле боя наши силы уже сталкивались с украинцами. Сейчас столкновения приобретают еще более ожесточенный характер, в том числе и с использованием дронов. Опыт боев в зоне СВО активно применяется от Индийского океана до Атлантики. Поэтому украинских сил, которые нам противодействуют, на Африканском континенте немало. Африка стала площадкой для российско-украинского противостояния.— Отвечает ли такой класс боевых кораблей, как корвет, требованиям современной войны, когда приходится отражать удары как подводных, так и воздушных беспилотников?— Если говорить о корвете проекта 20380, то это новейший корабль, недавно введенный в строй, соответствующий всем требованиям ведения боя. Корабль оснащен в том числе и "Калибрами" и может быть носителем вертолётов. Хотелось бы, чтобы таких кораблей было больше. Но в современной войне действия одиночного корабля не всегда эффективны. Поэтому речь должна идти о корабельных ударных группах, которые могут эффективно решать задачи как наступательного, так и оборонительного характера.— В СМИ появилась версия о том, что удар был нанесен не с ливийского побережья, а из Албании, страны, которая входит в НАТО.— Возможно, что БЭКи были спущены с сухогруза в открытом море. Из Албании они тоже могли прийти, потому что современные морские дроны дальноходны. Напомню, что вблизи территориальных вод Албании у греческих островов был обнаружен украинский БЭК типа Maguro. Может быть, потерявший управление дрон занесло из Албании.Я удивлен, что украинцы не действовали против нас, когда силы нашего флота располагались в сирийском Тартусе, потому что рядом на Кипре находятся две британские базы – Акротири и Декелия. С учетом роли Британии в российско-украинском конфликте там вполне могут находиться БЭКи, которые наносят удар в этой части Средиземного моря. То есть мы столкнулись с серьезной угрозой, которую нужно не купировать, а зачистить до основания.— Если вернуться к ситуации на Балтике, то там пока речь идет об атаках воздушных беспилотников. Безэкипажные морские катера там трудно применять из-за мелководья?— Нет, БЭКи там вполне успешно могут применяться, но время, видимо, еще не пришло. На Балтике нам будет сложно отражать такие атаки, а противнику, наоборот, проще их организовывать. Там много островов, а нас окружают страны НАТО.— Но то же самое можно сказать о Средиземном море, которое омывает берега семи членов Альянса (Албания, Греция, Испания, Италия, Словения, Турция, Хорватия).— Но Средиземное море большое, Балтика же по своим географическим параметрам является внутренним морем, где легко спрятаться, с учетом того, что наша Калининградская область — небольшой эксклав (по территории это половина Крыма), окруженный недружественными государствами.

https://ukraina.ru/20261123/pod-chuzhim-flagom-kto-na-samom-dele-atakuet-rossiyskie-suda-po-vsemu-miru-1084685534.html

https://ukraina.ru/20261121/ugrozhayut-rossii-blokadoy-novaya-provokatsiya-na-baltike-1084655218.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, средиземное море, албания, украина, сергей горбачев, нато, украина.ру, снг