Сергей Горбачев: Россия может ответить на атаку в порту Бенгази ударами по ВМС Украины за ее пределами
© Фото : из архива Сергея Горбачёва Сергей Горбачёв интервью
© Фото : из архива Сергея Горбачёва
Стратегия противника направлена на уничтожение России или, как минимум, на подрыв ее суверенитета, который заключается в том числе в способности иметь военно-морской потенциал. Украина работает системно и планово. Это относится ко всем воздушным и морским операциям, которые проводятся при поддержке 51 страны НАТО.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Зеленский заявил о том, что СБУ атаковала корвет "Меркурий" в ливийском порту Бенгази. По его словам, для удара использовались семь морских безэкипажных катеров. Кроме того, атаке подвергся сухогруз MV Angara.
Власти восточной части Ливии обратились в Совбез и Генассамблею ООН с просьбой расследовать обстоятельства нападения. В том числе они потребовали проверить информацию о присутствии украинских военных специалистов в стране.
— Сергей Павлович, похоже, что нападения на наши суда в разных акваториях — это часть единой стратегии. Какова ее цель?
— Стратегия противника направлена на уничтожение России или, как минимум, на подрыв ее суверенитета, который заключается в том числе в способности иметь военно-морской потенциал. Украина работает системно и планово. Это относится ко всем воздушным и морским операциям, которые проводятся при поддержке 51 страны НАТО.
Происходящее на море — это составная часть этой стратегии. Это уничтожение в порту Бердянска БДК "Саратов", в Черном море БДК "Новочеркасск" и "Цезарь Куников" и флагмана нашего флота — гвардейского ракетного крейсера "Москва". Количество же попыток ударов по гражданским судам уже перевалило за сотню. В результате в августе было прекращено судоходство по реке Дон, порты Ростова, Таганрога и Азова были закрыты. Грузы были переориентированы на другие регионы. Сейчас основная часть зерна вывозится через Мурманск.
На Балтике удары наносились по шести кораблям Балтийского флота. Если говорить о Средиземном море, то напомню, что в декабре 2024 года недалеко от берегов Испании предположительно БЭКами было потоплено судно "Оборонлогистики" Ursa Major, которое перевозило изделия для атомной промышленности. В марте этого года был нанесен удар БЭКами по газовозу Arctic Metagaz. В результате он выгорел полностью. Применялись и попытки диверсий в отношении наших судов, например, в Усть-Луге.
17:33Под чужим флагом: кто на самом деле атакует российские суда по всему мируВечером 22 ноября появились сообщения, что в порту ливийского Бенгази мог быть атакован российский военный корабль. Официальный Киев уже взял на себя ответственность за операцию, официальная Москва комментариев пока не давала. Военный корабль в чужой гавани – крупная мишень, любая новость о его поражении гарантированно взрывает информационное поле.
В связи с этим я считаю, что формулировка "Специальная военная операция на Украине" уже неприемлема. Боевые действия уже ведутся на территориях и акваториях, которые охватывают пространство от Тихого океана через Ледовитый в Атлантический океан. В том числе и в морях, которые входят в бассейн Атлантического океана. То есть в Черном, Азовском и Средиземном морях. Все это часть гибридной необъявленной войны против России. На государственном уровне пора принимать решения организационного и правового характера, которые бы назвали происходящее своими именами.
— Как могут выглядеть ответные меры военного характера?
— Здесь тоже нужно говорить о системной плановой работе. К примеру, в Великобритании на базе в Портсмуте находятся тральщики, которые были переданы Украине. В Турции находятся два корвета типа Ada, которые построены для ВМС Украины. Есть и другие объекты и плавсредства, которые находятся вне пределов этой страны. Все это должно уничтожаться в ответ на действия в бассейне Балтийского и Средиземного морей.
— Как участник морских походов в эту часть планеты, что вы можете сказать об особенностях порта Бенгази, где был нанесен удар, и украинской военной базы, которая, как утверждают источники, находится на западе этой страны? Как ее местоположение позволяет атаковать наши суда?
— Ливия оказалась разодранной между разными группировками в результате гражданской войны, вспыхнувшей после убийства Муаммара Каддафи. Часть территории контролируется берберами, другая часть – силами Халифа Хафтара. Это как раз Бенгази и Тобрук. При этом Ливия все-таки суверенная держава, и любое боевое воздействие на ее территории вызовет вопросы юридического характера с точки зрения его законности.
В этом случае мы должны, оповещая ливийские власти, наносить точечные удары по противнику. В том числе по центрам управления нашего врага. Ливийские порты типовые, но с разной степенью готовности инфраструктуры. Противник, судя по публикациям, ввёл свои силы непосредственно в акваторию порта и работал по объектам, стоявшим у причала.
Специфика заключается в том, что это не наша база, а иностранный порт. Наш корабль, находившийся в одиночном плавании, должен быть готов к применению всех сил и средств для самообороны. Но здесь могли сработать факторы внезапности и скоротечности. В этом смысле Бенгази от других ливийских портов не сильно отличается.
— Тем не менее военно-морские и военно-воздушные силы ЛНА, по разным сообщениям, заявили о перехвате и уничтожении от 12 до более чем 20 беспилотных катеров.
— Ливийцы довольно милитаризированы, их порты и базы имеют соответствующее прикрытие. Насколько оно боеготово, судить сложно.
Надо отметить, что уже в течение ряда лет силы России и Украины противостоят друг другу на Африканском континенте. Это Судан (провинция Дарфур), Мали, Центрально-Африканская Республика, Чад. Там действует наш Африканский корпус. На поле боя наши силы уже сталкивались с украинцами. Сейчас столкновения приобретают еще более ожесточенный характер, в том числе и с использованием дронов. Опыт боев в зоне СВО активно применяется от Индийского океана до Атлантики. Поэтому украинских сил, которые нам противодействуют, на Африканском континенте немало. Африка стала площадкой для российско-украинского противостояния.
— Отвечает ли такой класс боевых кораблей, как корвет, требованиям современной войны, когда приходится отражать удары как подводных, так и воздушных беспилотников?
— Если говорить о корвете проекта 20380, то это новейший корабль, недавно введенный в строй, соответствующий всем требованиям ведения боя. Корабль оснащен в том числе и "Калибрами" и может быть носителем вертолётов. Хотелось бы, чтобы таких кораблей было больше. Но в современной войне действия одиночного корабля не всегда эффективны. Поэтому речь должна идти о корабельных ударных группах, которые могут эффективно решать задачи как наступательного, так и оборонительного характера.
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— В СМИ появилась версия о том, что удар был нанесен не с ливийского побережья, а из Албании, страны, которая входит в НАТО.
— Возможно, что БЭКи были спущены с сухогруза в открытом море. Из Албании они тоже могли прийти, потому что современные морские дроны дальноходны. Напомню, что вблизи территориальных вод Албании у греческих островов был обнаружен украинский БЭК типа Maguro. Может быть, потерявший управление дрон занесло из Албании.
Я удивлен, что украинцы не действовали против нас, когда силы нашего флота располагались в сирийском Тартусе, потому что рядом на Кипре находятся две британские базы – Акротири и Декелия. С учетом роли Британии в российско-украинском конфликте там вполне могут находиться БЭКи, которые наносят удар в этой части Средиземного моря. То есть мы столкнулись с серьезной угрозой, которую нужно не купировать, а зачистить до основания.
— Если вернуться к ситуации на Балтике, то там пока речь идет об атаках воздушных беспилотников. Безэкипажные морские катера там трудно применять из-за мелководья?
— Нет, БЭКи там вполне успешно могут применяться, но время, видимо, еще не пришло. На Балтике нам будет сложно отражать такие атаки, а противнику, наоборот, проще их организовывать. Там много островов, а нас окружают страны НАТО.
— Но то же самое можно сказать о Средиземном море, которое омывает берега семи членов Альянса (Албания, Греция, Испания, Италия, Словения, Турция, Хорватия).
— Но Средиземное море большое, Балтика же по своим географическим параметрам является внутренним морем, где легко спрятаться, с учетом того, что наша Калининградская область — небольшой эксклав (по территории это половина Крыма), окруженный недружественными государствами.
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