https://ukraina.ru/20261123/putin-doydet-do-rotterdama-poka-evropa-delit-armiyu-ryutte-napugal-soyuznikov-1084686559.html

"Путин дойдет до Роттердама, пока Европа делит армию": Рютте напугал союзников

"Путин дойдет до Роттердама, пока Европа делит армию": Рютте напугал союзников - 23.11.2026 Украина.ру

"Путин дойдет до Роттердама, пока Европа делит армию": Рютте напугал союзников

Европа слишком зависит от США, однако создание собственной армии может обернуться еще большей неразберихой. Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что попытка объединить национальные войска под новым командованием рискует парализовать оборону континента. Об этом Рютте заявил 23 ноября на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине

2026-11-23T18:01

2026-11-23T18:01

2026-11-23T18:01

новости

европа

россия

сша

рютте

владимир путин

дональд трамп

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/19/1083424531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a74d1fd0f37117bd1fbfa9a8874777d0.jpg

Генсек признал, что европейским государствам давно пора серьезнее заниматься собственной безопасностью, а не рассчитывать исключительно на американскую военную поддержку.Для наглядности он даже предложил сравнить население Европы, США и России. По его словам, на территории европейских стран НАТО проживают около 600 миллионов человек, тогда как в Соединенных Штатах — 340 миллионов, а в России — примерно 140 миллионов.Генсек признал, что в долгосрочной перспективе подобная зависимость от Вашингтона не может оставаться устойчивой основой европейской обороны. Однако идея собственной армии вызывает у него немало вопросов.В качестве примера Рютте привел Соединенные Штаты, где вооруженные силы подчиняются единому федеральному командованию. У отдельных американских штатов нет собственных самостоятельных армий, которые приходилось бы каждый раз собирать для совместной операции.По мнению генсека, если Европа действительно хочет получить аналогичную структуру, ей придется задуматься о передаче части военных полномочий на общеевропейский уровень. А это уже затрагивает суверенитет отдельных государств.При этом Рютте предостерег европейцев от создания еще одной огромной военной организации поверх существующих национальных армий. Вместо укрепления обороны такой подход, по его оценке, может привести к бесконечным спорам о том, кто кому подчиняется и кто должен отдавать приказы.По его словам, если Россия нападет на европейскую страну, участникам новой военной структуры может потребоваться две-три недели только на согласование действий. За это время, как предположил Рютте, российский президент Владимир Путин "уже успеет добраться до Роттердама".Ирония заключается в том, что главную проблему европейской обороны генсек увидел не столько в нехватке солдат, сколько в способности самих европейцев договориться между собой.Вопрос о самостоятельной европейской армии обсуждается уже не первый год, но особенно активно к нему вернулись после разногласий между Вашингтоном и европейскими союзниками. На фоне требований американского лидера Дональда Трампа увеличить оборонные расходы в ЕС вновь заговорили о необходимости меньше зависеть от американской защиты.Однако еще в январе Рютте резко критиковал предложения создать европейскую армию отдельно от НАТО. Тогда он предупреждал, что подобная структура потребует колоссальных расходов и может ослабить существующую систему обороны.Москва, со своей стороны, неоднократно отвергала утверждения о подготовке нападения на европейские государства. Российские власти называют подобные заявления попыткой оправдать рост военных расходов и дальнейшее перевооружение НАТО.Между тем Кремль намерен выяснить, готова ли Европа к мирному диалогу. Москва планирует установить контакты с европейскими странами, чтобы понять, действительно ли они заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине.

https://ukraina.ru/20261123/zelenskogo-snova-ostavili-u-dverey-nato-ryutte-otkazalsya-obeschat-kievu-chlenstvo-1084684143.html

европа

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, россия, сша, рютте, владимир путин, дональд трамп, ес, нато