https://ukraina.ru/20261123/za-stol-khotyat-a-do-moskvy-ne-doedut-es-otkazalsya-ot-razgovora-s-kremlem-1084685040.html

За стол хотят, а до Москвы не доедут: ЕС отказался от разговора с Кремлем

За стол хотят, а до Москвы не доедут: ЕС отказался от разговора с Кремлем - 23.11.2026 Украина.ру

За стол хотят, а до Москвы не доедут: ЕС отказался от разговора с Кремлем

Европейцы так долго добивались переговоров с Россией, что в итоге отказались от приглашения в Москву. В Еврокомиссии подтвердили, что предложение Владимира Путина получили, но ехать на консультации с Кремлем не собираются. Об этом 23 ноября заявила представитель ЕК Паула Пинью

2026-11-23T17:38

2026-11-23T17:38

2026-11-23T17:38

новости

москва

украина

европа

владимир путин

еврокомиссия

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1c/1084134989_0:0:3253:1829_1920x0_80_0_0_7706e01def621abb4cff80bf168dba06.jpg

По ее словам, европейские политики знают о предложении российской стороны, но предпочитают вести переговоры исключительно в многостороннем формате. Отдельная встреча с представителями Москвы в планы Брюсселя пока не входит.Получается довольно любопытная ситуация. Европейские лидеры уже несколько недель требуют предоставить им полноценное место за столом переговоров, жалуются на недостаточное участие в обсуждении будущего Украины и даже сформировали собственную делегацию. Но когда Москва предложила приехать и лично изложить свою позицию, в Брюсселе предпочли отказаться от двустороннего разговора.Напомним, 19 ноября российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей на консультации. Москва хотела выяснить, с какими именно предложениями ЕС намерен подключаться к урегулированию и насколько его позиция совместима с достижением долгосрочного мира."Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию", — объяснил российский президент.Путин подчеркнул, что разговор необходим прежде всего для прояснения европейских намерений. В частности, Москву интересуют предложения о размещении западных войск на Украине и будущей архитектуре безопасности на континенте.При этом Путин напомнил, что обсуждать безопасность Европы без самих европейцев бессмысленно. Однако для полноценного участия в мирном процессе им необходимо прежде всего определиться с собственной позицией.Ранее лидеры ЕС согласовали специальный формат E5+ЕС, в который вошли Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша вместе с представителями европейских институтов. Именно эта группа должна представлять Европу на будущих переговорах по Украине.Между тем Кремль намерен выяснить, готова ли Европа к мирному диалогу. Москва планирует установить контакты с европейскими странами, чтобы понять, действительно ли они заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине.

https://ukraina.ru/20261123/zelenskogo-snova-ostavili-u-dverey-nato-ryutte-otkazalsya-obeschat-kievu-chlenstvo-1084684143.html

москва

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, украина, европа, владимир путин, еврокомиссия, ес