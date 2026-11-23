https://ukraina.ru/20261123/u-bryusselya-zakonchilis-idei-evrokomissiya-predstavila-22-y-paket-sanktsiy-1084689288.html
У Брюсселя закончились идеи? Еврокомиссия представила 22-й пакет санкций
У Брюсселя закончились идеи? Еврокомиссия представила 22-й пакет санкций - 23.11.2026 Украина.ру
У Брюсселя закончились идеи? Еврокомиссия представила 22-й пакет санкций
Европейская комиссия предложила очередной, 22-й пакет ограничительных мер против России. Новые санкции затронут финансовый сектор, нефтяную отрасль, энергетику и криптовалютные сервисы. Кроме того, Брюссель намерен ужесточить визовые ограничения и ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях на территории ЕС
2026-11-23T18:56
2026-11-23T18:56
2026-11-23T18:58
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О планах Еврокомиссии говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В частности, под ограничения предлагается включить ещё 60 российских банков, которые планируют отключить от международной системы SWIFT. Также в список намерены внести 70 танкеров, используемых для перевозки российской нефти.Отдельное направление нового пакета касается криптовалют. Еврокомиссия собирается создать специальную рабочую группу, которая займётся подготовкой ограничений против платформ, связанных с криптовалютными операциями. Впервые меры затронут и электроэнергетический сектор.Помимо экономических ограничений, Брюссель предлагает запретить гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в российских компаниях. Ещё одна инициатива предусматривает визовые ограничения для бывших российских военнослужащих, участвовавших в СВО.Под ограничения также может попасть российский спорт. Еврокомиссия предлагает не допускать команды и спортсменов из РФ к соревнованиям на территории Евросоюза, а также запретить использование официальной российской символики во время спортивных мероприятий.Представленный документ пока является предложением Еврокомиссии. Для вступления новых ограничений в силу их должны одобрить страны Евросоюза.Сегодня на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте канцлер Германии Фридрих Мерц завил, что европейские страны готовы возобновить переговоры с Москвой. Ранее он допустил возможность постепенного смягчения антироссийских санкций. Подробнее – в материале Мерц назвал условия для завершения украинского конфликта и снятия санкций.
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новости, брюссель, россия, германия, фридрих мерц, еврокомиссия, ес, европейская комиссия
Новости, Брюссель, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Еврокомиссия, ЕС, Европейская комиссия
У Брюсселя закончились идеи? Еврокомиссия представила 22-й пакет санкций
18:56 23.11.2026 (обновлено: 18:58 23.11.2026)
Европейская комиссия предложила очередной, 22-й пакет ограничительных мер против России. Новые санкции затронут финансовый сектор, нефтяную отрасль, энергетику и криптовалютные сервисы. Кроме того, Брюссель намерен ужесточить визовые ограничения и ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях на территории ЕС
О планах Еврокомиссии говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В частности, под ограничения предлагается включить ещё 60 российских банков, которые планируют отключить от международной системы SWIFT. Также в список намерены внести 70 танкеров, используемых для перевозки российской нефти.
Отдельное направление нового пакета касается криптовалют. Еврокомиссия собирается создать специальную рабочую группу, которая займётся подготовкой ограничений против платформ, связанных с криптовалютными операциями. Впервые меры затронут и электроэнергетический сектор.
Помимо экономических ограничений, Брюссель предлагает запретить гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в российских компаниях. Ещё одна инициатива предусматривает визовые ограничения для бывших российских военнослужащих, участвовавших в СВО.
Под ограничения также может попасть российский спорт. Еврокомиссия предлагает не допускать команды и спортсменов из РФ к соревнованиям на территории Евросоюза, а также запретить использование официальной российской символики во время спортивных мероприятий.
Представленный документ пока является предложением Еврокомиссии. Для вступления новых ограничений в силу их должны одобрить страны Евросоюза.
Сегодня на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте канцлер Германии Фридрих Мерц завил, что европейские страны готовы возобновить переговоры с Москвой. Ранее он допустил возможность постепенного смягчения антироссийских санкций. Подробнее – в материале Мерц назвал условия для завершения украинского конфликта и снятия санкций.