https://ukraina.ru/20261123/melanya-i-put-k-miru-model-iz-yugoslavii-ubedila-rossiyu-i-ukrainu-provesti-sovmestnuyu-operatsiyu-1084678358.html

Меланья и путь к миру: модель из Югославии убедила Россию и Украину провести совместную операцию

Меланья и путь к миру: модель из Югославии убедила Россию и Украину провести совместную операцию - 23.11.2026 Украина.ру

Меланья и путь к миру: модель из Югославии убедила Россию и Украину провести совместную операцию

Меланья Трамп и ее помощник Марк Бекман создали альтернативную переговорную группу, которая обсуждает сеть локальных перемирий для апробирования согласованной почти год назад в Абу-Даби системы мониторинга прекращения огня. Стороны не против, но Зеленский хочет сделать это где-то на берегу Днепра, а Владимир Путин — в Константиновке.

2026-11-23T16:59

2026-11-23T16:59

2026-11-23T16:59

россия

украина

херсонская область

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Несмотря на оптимизм, высказываемый американским переговорщиком Джаредом Кушнером, стоит признать, что основная переговорная линия по Украине зашла в тупик."Мы стремимся к будущему, в котором Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, Россия будет уверена, что НАТО не стремится к конфронтации, а НАТО и его партнеры будут уверены, что Россия уважает суверенитет и безопасность своих соседей", — заявил Кушнер, комментируя информацию о готовности России обсуждать гарантии Украине по аналогии с пятой статьей НАТО.Такое будущее, где все без исключения будут сильными, безопасными и уважительными друг к другу, выглядит маниловщиной. Да и инсайды, например, Игнатиуса из The Washington Post о том, что Владимир Путин "в частном порядке" согласился на предоставление Украине гарантий безопасности со стороны США и Европы по образцу пятой статьи договора НАТО, в нынешней ситуации не кажутся правдоподобными. И дело не только в словах замглавы МИД РФ Рябкова о неприемлемости любых вариантов "квазичленства" Украины в НАТО. Проблема в том, что это "квазичленство" обсуждается уже года полтора, и до сих пор нет четкого и согласованного представления о том, что оно должно собой представлять. Например, будет ли введен на территорию Украины западный контингент? Москва на это не пойдет. Европа согласится только при железных гарантиях США вмешаться, если Россия атакует европейские войска. При Трампе США таких гарантий точно не дадут. Не вполне понятно, и нужно ли это Киеву. Еще недавно Зеленский был категорически против, требуя не войск НАТО, а денег на ВСУ, но теперь он говорит обратное.По данным Игнатиуса, США предложили, чтобы после прекращения огня Россия отвела свои войска от границы, но что подразумевается под границей? Таких вопросов миллион, и с начала года, когда стороны всерьез обсуждали создание на Донбассе свободной экономической зоны, переговоры не продвинулись ни на шаг. Тем не менее продолжать даже зашедшую в тупик линию все равно надо, как минимум потому, что она дает Трампу возможность не вводить против России принятые Конгрессом "адские санкции" под предлогом, что они помешают переговорам. Ее и продолжают — сейчас, по словам Пескова, решают, где пройдет следующий раунд.Но недавно появилась и потенциально не тупиковая линия. Как известно, Россия и Украина при посредничестве первой леди США Меланьи Трамп и под контролем МККК провели успешную гуманитарную операцию в Алешках Херсонской области. Успех ее заключается не только в том, что из зоны боевых действий удалось вывезти несколько сотен человек, а оставшимся передать необходимые для жизни припасы, но и в том, что около пяти суток продержалось перемирие. По результатам в Белом доме состоялось мероприятие, на котором рядом сидели представители России Кирилл Дмитриев и Яна Лантратова, а также представители Украины Давид Арахамия и Дмитрий Лубинец. Подход Меланьи назвали "немного необычным", но он сработал. Один из еврочиновников потом даже скажет Арахамии, что вид того, как украинцы и россияне общаются, "не убивая друг друга", помог показать людям, что "есть шанс на мир".Как участник событий Меланья Трамп появилась в августе 2025 года, когда через мужа передала письмо с просьбой защитить пострадавших от конфликта детей, чья "невинность стоит выше географии, правительства и идеологии". Владимир Путин ответил согласием на сотрудничество, Россия предоставила информацию об эвакуированных из зоны боевых действий детях, и уже в октябре–декабре 2025 года 15 детей воссоединились с найденными на Украине родственниками. В феврале 2026 года процесс продолжился, но детей начали передавать и в Россию. Эта процедура в очередной раз отчетливо показала наличие в текущем конфликте элементов гражданской войны — родственники находятся по обе стороны линии соприкосновения. По данным, которые озвучивала детский омбудсмен РФ Львова-Белова, к тому времени 129 детей из 104 семей воссоединились с родственниками на Украине и в других странах, а 29 детей вернулись в Россию. В ноябре этого года Лубинец говорил о еще 30 возвращенных.И вот осенью роль Меланьи возросла, и эта не имеющая никакого дипломатического опыта бывшая модель из Югославии фактически стала архитектором самого длительного перемирия за почти пять лет конфликта.На днях в New York Times вышел большой материал, в котором раскрыт истинный идеолог и организатор параллельного переговорного процесса. Им оказался помощник Меланьи Трамп — юрист по образованию, кинопродюсер и глава рекламного агентства Марк Бекман. В течение примерно года он налаживал контакты одновременно со спецпосланником Путина Дмитриевым и, по сути, заменившим Ермака для Зеленского главой фракции "Слуга народа" в Верховной раде Арахамией. Договор состоялся в результате согласия спецслужб и омбудсменов, а вот составлял его именно Бекман. Удивительно, как этот вроде бы далекий от политики человек понял, как надо разговаривать со сторонами. Бекман составил два документа: один на русском языке, где Алешки представлены как часть России, а другой — на украинском, где город был назван оккупированной территорией Украины. При этом в обоих документах содержалась одинаковая пошаговая инструкция прекращения огня. Также Арахамия сообщил, что благодаря Бекману Россия согласилась на выезд жителей Алешек на территорию Украины без предварительного указания фамилий.Сам же Бекман крайне положительно отзывался о работе российской стороны, говоря об "оказании полного содействия".Для реалий СВО (особенно медийно-пропагандистских реалий) это может показаться чем-то фантастическим, но спецслужбы России и Украины во время перемирия поддерживали прямую связь, выступая посредниками и координаторами между ВС РФ и ВСУ. Спецслужбы даже договорились запустить по два беспилотника с каждой стороны для наблюдения за возможными нарушениями. Кроме того, Бекман добился присутствия в Алешках во время операции журналистов не только из России, но и из Украины и США. Раз это работало 5 суток в Херсонской области, нет причин сомневаться, что при наличии политической воли сработает долгосрочно и в других местах.Последнее и могло бы стать тем переговорным прорывом, которого нет в челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера уже 21 месяц. Арахамия заявил, что Меланья Трамп и Марк Бекман были "единственными двумя людьми, которые вели переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией в Алешках и в Херсонской области в целом". По инициативе Меланьи Бекман обратился к Дмитриеву, с которым они познакомились во время решения "детского" вопроса, и дальше все состоялось.В субботу в эфире Fox News Трамп заявил, что Меланья "отлично справилась", и понадеялся, что в ближайшее время удастся договориться о "более масштабной версии" локального перемирия. Тут же выступил и Зеленский, предложив еще 15 населенных пунктов для проведения таких же гуманитарных операций. Он назвал 9 населенных пунктов в Херсонской области и 6 в Запорожской: Голая Пристань, Днепрорудное, Каменское, Васильевка и др. Все их объединяет то, что они находятся либо непосредственно на берегу Днепра или Каховского водохранилища, либо в нескольких километрах к югу от них. Это значит, что география их расположения похожа на Алешки, из-за водной преграды в этой зоне давно нет активных наземных боев, а значит, потенциальное локальное перемирие не будет сорвано изменениями линии фронта. В принципе, в Херсонской и на западе Запорожской областей с точки зрения продвижения войск не происходит ничего, кроме взаимных обстрелов через Днепр. Поэтому идея локализации конфликта вне этой зоны, то есть восточнее города Запорожья и в Донбассе, витает в воздухе. Сеть локальных перемирий могла бы привести к такому исходу.Также, считает Арахамия, такие операции помогли бы опробовать комплексную систему мониторинга прекращения огня, о которой стороны договорились в Абу-Даби еще в феврале этого года. Применить систему только не смогли, потому что не договорились о самом перемирии. Украина хочет сначала остановки военных действий, а потом обсуждения гарантий, а Россия — наоборот. Вариант с сетью локальных перемирий в Херсонской и Запорожской областях эту проблему потенциально снимает.Сразу после операции в Алешках Владимир Путин предложил организовать следующую гуманитарную миссию в Константиновке на Донбассе. 13 ноября Песков сообщил, что американцы в этом тоже "искренне заинтересованы". 23 ноября Песков повторил, что инициатива Москвы по гуманитарной операции в Константиновке "сохраняет актуальность, несмотря на отсутствие реакции киевского режима".Стороны предлагают разные локации и, может быть, найдут на карте что-то, устраивающее всех. По крайней мере, Трамп очень хочет увидеть реальные подвижки до начала работы нового Конгресса в январе, поэтому Меланья надеется на еще одно перемирие до католического Рождества.

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россия

украина

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