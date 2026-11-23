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Европа готова вести переговоры с Россией, — Мерц

Европа готова вести переговоры с Россией, — Мерц - 23.11.2026 Украина.ру

Европа готова вести переговоры с Россией, — Мерц

Европейские страны готовы возобновить переговоры с Москвой, завил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. По его словам, для избежания эскалации нужны интенсивные консультации по ситуации в Балтийском море

2026-11-23T18:25

2026-11-23T18:25

2026-11-23T18:27

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Канцлер ФРГ подчеркнул, что эскалация напряженности в Балтийском регионе не служит интересам ни одной из сторон."Ни у кого из нас нет заинтересованности в эскалации в Балтийском регионе. Стабильность и безопасность в этой зоне имеет первостепенное значение", — сказал он.Мерц отметил, что европейские страны открыты к переговорам с российской стороной в многостороннем формате."Европа готова к переговорам с Россией, и мирные переговоры должны пройти в скором времени на уровне советников в формате Украина-Россия-Европа-США", — заявил он.Тем самым канцлер подтвердил свои слова, сказанные им 19 ноября после встречи представителей "коалиции желающих" в Берлине. Мерц выступил за проведение встречи с участием России, Украины, США и европейских стран на нейтральной территории. В качестве одного из возможных мест он назвал Объединённые Арабские Эмираты.Представлять европейские интересы за столом переговоров, по замыслу канцлера, должны Германия, Франция, Великобритания, Польша и Италия.Кроме того, он допустил возможность постепенного смягчения антироссийских санкций. Подробнее – в материале Мерц назвал условия для завершения украинского конфликта и снятия санкций.

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новости, россия, германия, европа, фридрих мерц, нато