https://ukraina.ru/20240616/1055676583.html

Три призыва в Швейцарии и отказ от подписей. Итоги 16 июня на Украине

Три призыва в Швейцарии и отказ от подписей. Итоги 16 июня на Украине - 16.06.2024 Украина.ру

Три призыва в Швейцарии и отказ от подписей. Итоги 16 июня на Украине

В коммюнике по итогам саммита по Украине в Швейцарии содержится три призыва. Ряд государств-участников саммита отказались подписывать документ

2024-06-16T18:30

2024-06-16T18:30

2024-06-16T18:30

эксклюзив

хроники

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На сайте правительства Швейцарии опубликовали коммюнике по итогам саммита по Украине. В документе содержатся три призыва к России."Во-первых, любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищённым, охраняемым и экологически обоснованным. Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдение", - указывается в документе.Второй призыв касается безопасности в Чёрном и Азовском морях."Во-вторых, глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В этой связи решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Чёрном и Азовском морях. Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы. Продовольственная безопасность ни в коем случае не должна превращаться в оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно предоставляться заинтересованным третьим странам", - отмечается в коммюнике.Примечательно, что ранее Украина несколько раз атаковала морские порты России. Кроме того, непродуманным минированием подконтрольной акватории украинские военные создали угрозу транспорту в западной части Чёрного моря. Также украинские безэкипажные катера атаковали танкеры в Керченском проливе. Помимо этого сообщалось, что Украина используют морские транспортные пути не только и не столько для экспорта зерна, сколько для перевозок вооружений.Третий призыв касается обмена пленных."В-третьих, все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена", — сообщалось коммюнике.Также участники мероприятия призвали к возвращению на Украину "всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и всех другие украинских гражданских лиц, "которые были задержаны незаконно".При этом, именно украинская сторона не раз срывала обмены пленными и была ответственна за последний длительный период, когда отмены не проходили. В пятницу, 14 июня, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в очередной раз предложила своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с призывом провести обмен пленными."Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Д.В.Лубинцу с просьбой оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов. Публикую список украинских военнослужащих, которые готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных. Надеюсь, что гуманитарный диалог продолжится и наши военнослужащие смогут вскоре вернуться в Россию", - написала Москалькова в своём телеграм-канале.Что касается детей, то ещё в апреле украинские полицейские при сотрудничестве с немецкими коллегами нашли в ФРГ 161 украинского ребёнка, которые ранее считались вывезенными в Россию или Белоруссию, о чём сообщал глава Нацполиции Украины Иван Выговский в ходе встречи в Берлине с президентом Федерального ведомства уголовной полиции МВД Германии Гольгером Мюнхом. Также европейские СМИ не раз писали о фактах похищения украинских детей в Европе или отъёма представителями европейских государств у украинских родителей их детей под различными предлогами.По итогам саммита Владимир Зеленский также назвал условия, при которых Украина готова начать переговоры с Россией."Мы готовы начать переговоры с Россией уже завтра, если Россия будет уважать нашу территориальную целостность", - заявил Зеленский.Более того, он упрекнул Китай за неучастие в саммите."Мы хотим, чтобы Китай уважал нашу территориальную целостность и суверенитет. Я считаю, что Китай… мог бы помочь нам… Что касается друзей, то друзья это те, кто помогают, когда сложно, мне хотелось бы, чтобы Китай стал другом Украины, серьезным экономическим партнером", - сказал Зеленский, отметив, что Украина всегда уважала территориальную целостность Китая и не считает его врагом.При этом часть стран-участниц саммита отказалась подписывать текст коммюнике. Так, организаторы мероприятия вывесили на экранах пресс-центра в Бюргенштоке список государств, завизировавших итоговую декларацию. Из него следует, что документ подписали 79 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, а также Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия и Таиланд."Кроме всех заявлений, что необходимо обсуждать вопрос мирных переговоров с РФ, добавилась ещё зрада из 12 стран, которые отказались подписать "пустое" коммюнике. В итоге весь форум оказался обычным сбором поговорить, где ничего нового и важного не", - прокомментировал это популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный на Украине канал - "ЗеРада" - отметил, что итоги саммита не были неожиданными."В итоговую декларацию саммита не вошли пункты про границу 1991 году, которые пытался туда засунуть Офис президента. Поэтому перемога, которую активно продвигали в украинских СМИ последние дни, превратилась в зраду. Остается загадкой зачем было это широко рекламировать? Видимо, всё так плохо, что временные перемоги тоже считаются. Понятно, что декларацию. Не подписали оппоненты глобалистов, но этого никто и не ожидал, учитывая последние дипломатические успехи Кулебы и Ко. Россию пригласили к обсуждению, не назвав при этом её прямо. Так что, без сюрпризов", - указывалось в публикации канала.Ещё один популярный телеграм-канал - "Резидент" - со ссылкой на источник сообщил, что на деле Украина добивалась на саммите не мира, а пыталась найти новые источники поставок оружия."Наш источник в украинской делегации в Швейцарии рассказал, что Андрей Ермак использует саммит в Швейцарии для дополнительного поиска союзников, для продолжения войны. Переговоры прошли с лидерами многих стран, с просьбой поставить оружие и снаряды. У стран Африки мы договаривались за старую советскую тяжелую технику и самолеты, в обмен на зерно и металлургию", - писали авторы канала.В целом же многие наблюдатели указывают на то, что саммит не достиг заявленных целей и не приблизил установление мира на Украине.

https://ukraina.ru/20240616/1055673117.html

https://ukraina.ru/20240616/1055671512.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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