https://ukraina.ru/20261123/gde-otvety-zelenskiy-usomnilsya-v-garantiyakh-trampa-i-potreboval-chlenstva-v-nato-itogi-23-noyabrya--1084682364.html

"Где ответы?": Зеленский усомнился в гарантиях Трампа и потребовал членства в НАТО. Итоги 23 ноября

"Где ответы?": Зеленский усомнился в гарантиях Трампа и потребовал членства в НАТО. Итоги 23 ноября - 23.11.2026 Украина.ру

"Где ответы?": Зеленский усомнился в гарантиях Трампа и потребовал членства в НАТО. Итоги 23 ноября

Зеленский вновь потребовал от Запада гарантий, аналогичных 5-й статье НАТО, и полноправного членства в Альянсе — при этом признал, что конкретных ответов нет. Одновременно он дал понять, что недоволен работой главкома ВСУ Драпатого в сфере ПВО. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке Украина.ру

2026-11-23T18:00

2026-11-23T18:00

2026-11-23T18:00

эксклюзив

украина

запад

германия

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

михаил драпатый

дональд трамп

украина.ру

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Зеленский требует НАТО и западные войска: "Почему бы не принять нас в Альянс?"Выступая перед Парламентской ассамблеей НАТО, Зеленский очертил ряд требований по будущим гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что механизм, похожий на коллективную оборону Альянса, требует чётких ответов от партнёров, которые на данный момент отсутствуют. "Когда мы говорим о гарантиях, подобных статье 5, нам нужны ответы на очень конкретные вопросы. Какие страны поддержат Украину, если на неё снова нападут? Что именно будут делать наши партнёры в ответ? Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Сколько это будет стоить? И действительно ли это будет работать?" — заявил он. По его словам, Украина не услышала ответов на эти вопросы, несмотря на все усилия.Зеленский также дал понять, что Киев готов делиться с союзниками "уникальными наработками, добытыми на поле боя", и что страны НАТО уже заинтересованы в опыте украинских военных. Однако главный тезис — требование полноправного членства: "Почему бы не сказать вслух то, о чём думают так многие: не было бы эффективнее принять Украину в НАТО? Разве не было бы лучше для всех нас, дешевле и надёжнее воплотить это, когда речь идёт фактически о защите безопасности?" США продвигают гарантии Украине без членства в НАТО и без размещения западных войск, а Россия выступает против и того, и другого. Иными словами, Зеленский требует того, чего Запад дать не может или не хочет, — и это лишь подчёркивает тупик, в котором оказался киевский режим.Зеленский недоволен Драпатым: будущее главкома ВСУ под вопросомНелегитимный президент Украины, судя по всему, не очень доволен работой главкома ВСУ Михаила Драпатого в сфере противовоздушной обороны. Издание "Страна.ua" делает такой вывод на основании сообщения в телеграм-канале Зеленского о совещании с руководством военных ведомств. Зеленский рассказал, что обсудил с Драпатым и представителями ГУР вопросы работы ПВО, и подчеркнул, что ожидает от главкома полного выполнения обозначенных заданий — при этом слово "полное" было выделено прописными буквами. Это сигнал: в окружении Зеленского растёт раздражение действиями военного руководства, а сам главком, ранее заочно обвинённый в России в применении запрещённых методов ведения войны и заочно арестованный, оказывается под давлением. Эксперты уже отмечали, что создание нового Управления дронов ВСУ в обход сил беспилотных систем Роберта Бровди (Мадьяра) стало результатом интриг Драпатого. Противоречия в высшем командовании украинской армии выгодны ВС РФ — и это ещё один признак разложения киевского режима.Германия даёт 11,6 млрд евро: Запад снова платит за войнуГермания планирует предоставить Украине 11,6 млрд евро военной помощи в 2027 году, сообщил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль. Всего с начала конфликта Германия оказала Украине помощи на 34 млрд евро. За последние годы помощь существенно выросла: в 2024 году — 7,1 млрд, в 2025-м — 8,3 млрд, в 2026-м — 11,5 млрд. Окончательное голосование по бюджету в Бундестаге запланировано на 27 ноября. Зеленский на пресс-конференции в Берлине заявлял, что Украина хочет получить от Запада 115 млрд долларов финансирования на будущий год.На этом фоне Евросоюз представил новый проект бюджета на 2028–2034 годы с сокращением общих расходов на 204 млрд евро, но резерв для Украины в 100 млрд евро оставлен без изменений. Сокращения затрагивают социально-экономическое развитие регионов, конкурентоспособность, науку, образование и гражданскую защиту.Пока Брюссель и Берлин ищут миллиарды для Киева, в Бельгии 23 ноября массово отменяются авиарейсы из-за общенациональной забастовки против мер жёсткой экономии. Европейские налогоплательщики всё явственнее ощущают, что их деньги уходят на войну, а не на собственные нужды.

https://ukraina.ru/20261123/zelenskomu-malo-garantiy-zapada-teper-on-trebuet-nato-tselikom-1084678905.html

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эксклюзив, украина, запад, германия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, михаил драпатый, дональд трамп, украина.ру, всу, украина-нато