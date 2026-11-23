https://ukraina.ru/20261123/gaz-dengi-i-reparatsii-evrosoyuz-szhigaet-ukrainu-v-voyne-protiv-rossii-1084682776.html

Газ, деньги и репарации: Евросоюз сжигает Украину в войне против России

Газ, деньги и репарации: Евросоюз сжигает Украину в войне против России - 23.11.2026 Украина.ру

Газ, деньги и репарации: Евросоюз сжигает Украину в войне против России

Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине уже готовится, но формат участия представителей Евросоюза в этих переговорах все еще неясен

2026-11-23T18:39

2026-11-23T18:39

2026-11-23T18:39

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На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона уже пригласила европейцев приехать в Москву, чтобы выслушать их позицию по украинскому урегулированию. По словам президента, Москве нужно понять, с чем Европа придет на трехсторонние переговоры, чтобы решить, в каком формате будет продолжать диалог с Украиной.Владимир Путин подчеркнул, что для России неприемлемы идеи некоторых европейских стран разместить на территории Украины свои войска после завершения боевых действий.Он сказал, что Россия признает за Украиной право на безопасность, но при этом не намерена отказываться от права на собственную безопасность, а это как раз тот момент, который в Европе никто не хочет обсуждать.Говорят о мире, думают о войнеС одной стороны, руководство Евросоюза упорно повторяет, что мира на Украине нельзя добиться без его непосредственного участия в процессе урегулирования. В ходе последнего раунда трехсторонних российско-американо-украинских переговоров 10 и 11 ноября в ОАЭ делегация ЕС даже приехала в Абу-Даби, чтобы добиваться непосредственного участия во встрече.Когда европейцам не удалось заручиться согласием российской стороны на присоединение к переговорам, они остались в Абу-Даби, чтобы консультировать украинскую делегацию.При этом для представителей Евросоюза обсуждение мира прежде всего сводится к вопросам установления перемирия и ввода войск так называемой коалиции желающих на территорию Украины якобы для наблюдения за прекращением огня. Рассматривать предпосылки для долгосрочного урегулирования украинского вопроса, на чем настаивает Россия, европейцы не хотят.Это косвенно подтвердил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе визита в Азербайджан 18 ноября. Там он заявил, что новый порядок безопасности Европе не нужен."Нужно лишь соблюдение правил и принципов, о которых мы договорились", — сказал Вадефуль, имея в виду Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный в Хельсинки в 1975 году, и Парижскую хартию 1990 года.Что не так с амбициями Евросоюза сыграть посредническую роль в украинском урегулировании, Вадефуль уже совершенно открыто объяснил после недавней встречи представителей сообщества со спецпосланниками президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.По его данным, две трети населения Германии якобы поддерживает выделение помощи Украине, но при этом все граждане страны замечают снижение уровня жизни, а также дефицит и удорожание энергоресурсов.Как полагает Вадефуль, задача правительства Германии в том, чтобы убедить граждан, что между помощью Киеву и удорожанием жизни нет прямой взаимосвязи. По его словам, если Россия проиграет, а украинский конфликт будет урегулирован на условиях Европы, то для немецкой экономики, равно как и для экономики всего ЕС, энергоносители вновь станут очень дешевыми.Для нынешнего руководства Евросоюза и ведущих его стран не мирное урегулирование на взаимоприемлемых условиях, а безусловное поражение России все еще является единственным возможным сценарием окончания украинского конфликта. Это не только политическая потребность, но и единственный способ окупить огромные вложения в украинскую войну, а в придачу получить контроль над столь необходимыми Европе российскими энергетическими ресурсами.Тем временем во Франции, которая считается второй страной-локомотивом ЕС после Германии, призывают задуматься о последствиях нагнетания напряженности вокруг России. Кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на своей странице в соцсетях 23 ноября предупредила, что у украинского конфликта есть только три возможных исхода."Либо НАТО вступит в конфликт, и это будет третья мировая война, либо конфликт затянется на годы, либо все страны поймут последствия", — написала она.Ле Пен обещала, что будет способствовать диалогу сторон, если на пост президента Франции изберут ее.Надежда на мир придет со сменой правящих элит во Франции и ГерманииЕвросоюз все поставил на то, что Россия проиграет на Украине и ее обяжут одобрить использование замороженных активов (210 млрд евро), которые хранятся в международном депозитарии Euroclear в Бельгии, рассказал в интервью Украина.ру политолог, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Кроме того, Евросоюз надеется, что Россия заплатит репарации за восстановление Украины, а также надеется на бесплатные поставки российского газа, которые пойдут в качестве компенсации, добавил политолог.При этом к переговорам руководство Евросоюза и отдельных его стран стремится только для того, чтобы оправдаться перед своими же гражданами и перед критиками из других партий, которые сейчас упрекают правительство в том, что оно не стремится к миру, рассказал Борисов."Так они могут сказать — видите, мы предприняли усилия, но Россия не хочет мира. Мы же ей предложили приостановить огонь, заплатить компенсацию, уйти из Крыма, с Донбасса, но она же не хочет. А мы по-настоящему пытаемся принудить Россию к миру. Это чисто внутриполитическая повестка, не более того", — полагает политолог.В качестве главных политических сил, которые в Евросоюзе противятся истинному переговорному процессу, Борисов назвал действующие правительства Германии и Франции. Он указал на то, что в этом их сильно поддерживает Великобритания, которая формально не находится в составе Евросоюза.При этом политолог отметил, что определенная надежда на пересмотр европейской позиции может появиться с приходом новых политических сил к власти во Франции и Германии."Правда, во Франции Ле Пен пока не победила, мы исходим из того, что там во власти все еще действующее правительство Макрона. Я не сомневаюсь, что Ле Пен будет новым президентом Франции, но какова будет ее политика — это только предстоит понять", — заявил Борисов.В Германии он не исключает распада правительства Фридриха Мерца в начале следующего года: правящая коалиция не может договориться по важнейшим вопросам снижения налогов, и это может способствовать уходу Мерца с должности канцлера."В новом правительстве все равно будут представители ХДС, кардинально политика не поменяется, но новая метла всегда по-новому метет. Именно правительства Мерца 2.0 не стоит ожидать. Там будут другие люди", — подытожил Тимофей Борисов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, украина, германия, марин ле пен, фридрих мерц, ес, нато