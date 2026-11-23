https://ukraina.ru/20261123/ubegayut-dazhe-koty-ukraintsy-gibnut-v-rumynii-v-nadezhde-spastis-ot-ttsk-1084675784.html

Убегают даже коты. Украинцы гибнут в Румынии в надежде спастись от ТЦК

Убегают даже коты. Украинцы гибнут в Румынии в надежде спастись от ТЦК - 23.11.2026 Украина.ру

Убегают даже коты. Украинцы гибнут в Румынии в надежде спастись от ТЦК

Группа украинских граждан заблудилась на территории Румынии, в горном регионе Марамуреш, при попытке нелегально попасть на территорию Европейского союза. Сообщается, что один из украинцев замерз в горах насмерть

2026-11-23T16:32

2026-11-23T16:32

2026-11-23T16:32

эксклюзив

украина

румыния

карпаты

bild

тцк

нацисты

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Беглецов заметила жительница румынского села, которая сообщила о них в местную погранслужбу. Двадцать второго ноября румынские власти развернули срочные поисковые мероприятия – поскольку Карпаты уже завалены снегом, в горах идет метель и стоит минусовая температура. Пограничники спасли двух обессиленных украинских мужчин, а потом наткнулись на мертвое тело их спутника."В ходе спасательной операции поисковые группы обнаружили двух граждан Украины в районе села Репедя, в непосредственной близости от румынской государственной границы. Вскоре после этого был найден третий человек, у которого, к сожалению, отсутствовали признаки жизни", – сообщила об этом инциденте представитель пограничной полиции Алина Петрару.Этот трагический эпизод не удивил никого в Румынии. Украинские мужчины постоянно пытаются перейти границу в горах, чтобы спастись от принудительной мобилизации и отправки на фронт. Этот приграничный участок расположен в самой высокой и труднодоступной части Карпатских гор. Он покрыт глухими лесами, и "ухилянты" пробираются в Европу под их покровом, стараясь забраться как можно выше – куда редко заглядывают украинские пограничники. А это существенно повышает риск смертельных обморожений.Национальное управление метеорологии Румынии заранее предупреждало о том, что 22 ноября в Марамуреше ожидается штормовой ветер со скоростью до 120 км/ч, а видимость во время метели может снизиться менее чем до 50 метров. Украинские синоптики давали тот же неблагоприятный прогноз, и беглецы прекрасно знали о непогоде. Они решили воспользоваться стихией, чтобы незаметно перейти границу – предпочитая этот смертельный риск перспективе бесконечной игры в прятки с украинским ТЦК.Иногда беглецам везет. Двадцать пятого октября пограничники нашли в районе села Репедя двух замерзающих граждан Украины, которые к тому времени не могли ходить. Первого ноября румынские горноспасатели наткнулись на еще одну группу истощенных украинцев, которые целую неделю плутали в горах, поднявшись на высоту 1700 метров. Беглецы укрылись в шалаше, где летом живут румынские пастухи, и разожгли огонь, пытаясь согреться. Румынские пограничники обошлись с нарушителями гуманно – они доставили измученных людей в больницу, где им оказали неотложную помощь.По данным румынской полиции, начиная с 2022 года на территорию страны проникли более 32 тысяч граждан Украины, большинство которых пробирались в Европу через горы Марамуреша. Румынские спасатели провели на этом участке границы более 400 спасательных операций и спасли около 160 замерзающих украинских мужчин. Однако 29 обнаруженных украинцев скончались, а некоторые "ухилянты" бесследно пропали в Карпатах – лишившись жизни в результате несчастного случая или погибнув от пули украинских силовиков."По ночам они не видят ни ущелий, ни расщелин в скалах и получают тяжелые травмы. Некоторых мы находим замерзшими. Недавно мы нашли возле реки мертвого украинца. Он упал в воду и замерз. Рядом с телом лежал телефон. Он еще пытался позвонить матери", – рассказали немецкому изданию Bild румынские пограничники.Они отметили, что склоны Марамуреша завалены следами украинских нарушителей – бутылками воды, окурками и одеждой, – потому что в последние годы Карпаты превратились для уклонистов в основной коридор для бегства с территории Украины.Западная пресса пишет об этих людях драматичные репортажи. Bild сообщил читателям о судьбе 26-летнего Василия, бежавшего от бусификации из Ивано-Франковска. После получения повестки он решил перебраться в Румынию через горы, минуя засады украинских пограничников. Мужчина пережил в Карпатах кому и остановку сердца. Он потерял из-за переохлаждения обе почки, но заявил, что счастлив, потому что чувствует себя на свободе.Международное агентство Associated Press рассказало историю 28-летнего украинца Владислава Дуды, которого с трудом вытащили из глубокой горной расщелины. Молодой мужчина провел несколько дней без еды. Он почти замерз, но согревал под курткой своего кота по кличке Персик, бежавшего с Украины вместе с хозяином."Мы видели, что единственное, о чем он беспокоился, был кот. О себе он не беспокоился. Кот был теплый, согревал его, тем и спас ему жизнь", – рассказал журналистам Дэн Бенга, директор горноспасательной службы Марамуреша.Румынские власти активно поддерживают Зеленского, оказывая ему военную, финансовую и политическую поддержку. Эта восточноевропейская страна поставляет Украине вооружения, помогая затягивать кровопролитный конфликт. Однако большинство жителей Румынии относятся к беглецам с нескрываемым сочувствием. Они понимают, что украинские мужчины призывного возраста спасаются от произвола бусификаторов. Жители пограничных сел, которые, как правило, понимают русский и украинский, оказывают истощенным украинцам помощь – дают им еду, лекарства и теплые вещи, помогая поскорее связаться с медиками.Недавняя история в соседней Молдавии, где украинские пограничники едва не утопили переплывавшего Днестр украинца, получила в румыноязычных медиа значительный резонанс. Румынские пользователи социальных сетей с возмущением писали о жестокости украинских силовиков, констатируя, что Украина окончательно превратилась при Зеленском в государство-концлагерь. И эти настроения разительно отличаются от позиции официального Бухареста.Население румынского Марамуреша имеет к украинским националистам особые счеты. Минувшим летом в украинских медиа опубликовали официальный снимок из штаб-квартиры 3-го армейского корпуса ВСУ, образованного на основе нацистского подразделения "Азов"*. Эта фотография была сделана во время визита министра обороны Украины Евгения Хмары, который приехал в гости к ультраправым боевикам. На ней видна карта с изображением территорий, на которые претендуют украинские националисты, – включая принадлежащий Румынии регион Марамуреш и Южную Буковину.Снимок из бункера "Азова" вызвал в Румынии серьезное возмущение. Румыны задаются вопросом – почему их правительство поддерживает националистический режим, который недвусмысленно выдвигает к Румынии территориальные претензии, не стесняясь демонстрировать их публично.А жители приграничного Марамуреша испытывают в этом смысле особое беспокойство. Ведь они категорически не хотят, чтобы их регион присоединили к Украине – стране, откуда убегают даже коты.* террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20261019/v-bolnitse-s-sotryaseniem-ukrainets-spasennyy-vo-vremya-pobega-cherez-dnestr-poprosil-ubezhische-v-1083919722.html

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Александр Савко

эксклюзив, украина, румыния, карпаты, bild, тцк, нацисты