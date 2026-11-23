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ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, сообщили в оперштабе
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, сообщили в оперштабе - 23.11.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, сообщили в оперштабе
ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью дронов. По данным оперштаба региона в результате атаки были повреждены гражданские объекты в нескольких районах
2026-11-23T17:10
2026-11-23T17:10
2026-11-23T17:10
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В оперштабе сообщили, что в Грайворонском округе дрон атаковал автомобиль в хуторе Масычево. В Грайвороне от взрыва беспилотника сгорела машина. Еще один дрон повредил окна в квартире и крышу коммерческого здания. Третий беспилотник ударил по частному дому, повредив кровлю, окна и входную дверь.По информации оперштаба, в Шебекино дрон разбил окна коммерческого объекта. Взрыв второго беспилотника повредил линию электропередачи. Еще один дрон взорвался на территории частного дома, повредив окна и фасад. В селе Вознесеновка беспилотник атаковал предприятие, повредив один из корпусов.В Белгородском округе в селе Стрелецкое от взрыва дрона разбиты стекла у легкового и грузового автомобилей. В Солохах повреждена машина. В поселке Майский повреждены четыре автомобиля. В селе Красный Октябрь выбиты окна, повреждены навес дома и машина. В Новой Нелидовке повреждены крыша и фасад частного дома.Также сообщается, что в Борисовском округе в поселке Борисовка два дрона взорвались на парковках предприятий, повредив микроавтобус и грузовик. Еще один беспилотник пробил крышу коммерческого здания.В Ракитянском округе в селе Святославка дрон ударил по частному дому, выбив окна и пробив кровлю. В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка от удара беспилотника выбиты окна коммерческого объекта, проинформировали в пресс-службе оперштаба.Больше важных новостей в публикации: "Неонацизм ЮНЕСКО, реализм от Мендель. Хроника событий на утро 22 ноября" в дзен-канале Украина.ру.
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Новости, Белгородская область, Грайворон , Шебекино, дроны, Удары дронами, Главные новости, главное, атака, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, СВО, дзен СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, новости СВО, новости СВО сейчас
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, сообщили в оперштабе
ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью дронов. По данным оперштаба региона в результате атаки были повреждены гражданские объекты в нескольких районах
В оперштабе сообщили, что в Грайворонском округе дрон атаковал автомобиль в хуторе Масычево. В Грайвороне от взрыва беспилотника сгорела машина. Еще один дрон повредил окна в квартире и крышу коммерческого здания. Третий беспилотник ударил по частному дому, повредив кровлю, окна и входную дверь.
По информации оперштаба, в Шебекино дрон разбил окна коммерческого объекта. Взрыв второго беспилотника повредил линию электропередачи. Еще один дрон взорвался на территории частного дома, повредив окна и фасад. В селе Вознесеновка беспилотник атаковал предприятие, повредив один из корпусов.
В Белгородском округе в селе Стрелецкое от взрыва дрона разбиты стекла у легкового и грузового автомобилей. В Солохах повреждена машина. В поселке Майский повреждены четыре автомобиля. В селе Красный Октябрь выбиты окна, повреждены навес дома и машина. В Новой Нелидовке повреждены крыша и фасад частного дома.
Также сообщается, что в Борисовском округе в поселке Борисовка два дрона взорвались на парковках предприятий, повредив микроавтобус и грузовик. Еще один беспилотник пробил крышу коммерческого здания.
В Ракитянском округе в селе Святославка дрон ударил по частному дому, выбив окна и пробив кровлю. В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка от удара беспилотника выбиты окна коммерческого объекта, проинформировали в пресс-службе оперштаба.