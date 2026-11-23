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ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, сообщили в оперштабе

ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, сообщили в оперштабе - 23.11.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, сообщили в оперштабе

ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью дронов. По данным оперштаба региона в результате атаки были повреждены гражданские объекты в нескольких районах

2026-11-23T17:10

2026-11-23T17:10

2026-11-23T17:10

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В оперштабе сообщили, что в Грайворонском округе дрон атаковал автомобиль в хуторе Масычево. В Грайвороне от взрыва беспилотника сгорела машина. Еще один дрон повредил окна в квартире и крышу коммерческого здания. Третий беспилотник ударил по частному дому, повредив кровлю, окна и входную дверь.По информации оперштаба, в Шебекино дрон разбил окна коммерческого объекта. Взрыв второго беспилотника повредил линию электропередачи. Еще один дрон взорвался на территории частного дома, повредив окна и фасад. В селе Вознесеновка беспилотник атаковал предприятие, повредив один из корпусов.В Белгородском округе в селе Стрелецкое от взрыва дрона разбиты стекла у легкового и грузового автомобилей. В Солохах повреждена машина. В поселке Майский повреждены четыре автомобиля. В селе Красный Октябрь выбиты окна, повреждены навес дома и машина. В Новой Нелидовке повреждены крыша и фасад частного дома.Также сообщается, что в Борисовском округе в поселке Борисовка два дрона взорвались на парковках предприятий, повредив микроавтобус и грузовик. Еще один беспилотник пробил крышу коммерческого здания.В Ракитянском округе в селе Святославка дрон ударил по частному дому, выбив окна и пробив кровлю. В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка от удара беспилотника выбиты окна коммерческого объекта, проинформировали в пресс-службе оперштаба.Больше важных новостей в публикации: "Неонацизм ЮНЕСКО, реализм от Мендель. Хроника событий на утро 22 ноября" в дзен-канале Украина.ру.

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