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"Замешан Зеленский". Азаров рассказал о коррупционных схемах на миллиарды

"Замешан Зеленский". Азаров рассказал о коррупционных схемах на миллиарды - 23.11.2026 Украина.ру

"Замешан Зеленский". Азаров рассказал о коррупционных схемах на миллиарды

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил президента Владимира Зеленского в создании централизованной коррупционной системы. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале

2026-11-23T16:53

2026-11-23T16:53

2026-11-23T16:53

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По словам Азарова, лозунг "Геть корупціонерів!", под которым Зеленский пришел к власти, оказался для украинцев несбыточной мечтой. Политик утверждает, что действующий президент, вопреки образу своего сериального персонажа-антикоррупционера, сам возглавил коррупцию."При Зеленском коррупция в Украине стала носить системный характер, — заявил Азаров. — Он выстроил систему взимания платы с людей за все. Требование о поборах исходит от администрации самого Зеленского".Бывший премьер заявил, что в коррупционные схемы вовлечены глава администрации президента, его заместители и министры. Масштабы коррупции, по его оценке, достигают десятков миллиардов долларов.Данное заявление прозвучало на фоне антикоррупционных скандалов на Украине. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастным к коррупции в энергетической сфере. Среди фигурантов оказались соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. В октябре НАБУ в рамках операции "Карфаген" сообщило о разоблачении преступной организации, участники которой подкупали высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов для прикрытия наркоторговли и мошеннической деятельности.Больше важных новостей в публикации: "Неонацизм ЮНЕСКО, реализм от Мендель. Хроника событий на утро 22 ноября" в дзен-канале Украина.ру.

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