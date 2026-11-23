https://ukraina.ru/20261123/paralich-energetiki-ukrainy-polikarpov-pro-otvet-na-massirovannye-ataki-vsu-1084688746.html

Паралич энергетики Украины: чем ответит Россия на массированные атаки ВСУ

Паралич энергетики Украины: чем ответит Россия на массированные атаки ВСУ - 23.11.2026 Украина.ру

Паралич энергетики Украины: чем ответит Россия на массированные атаки ВСУ

В ближайшие месяцы необходимо как минимум парализовать энергетику Украины и затруднить ее транспортную систему — все это обязательно скажется на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг о русских добровольцах в Донбассе и в Югославии, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2026-11-23T19:29

2026-11-23T19:29

2026-11-23T20:25

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Отвечая на вопрос о том, что необходимо сделать в части ПВО при угрозе массовых запусков дронов со стороны Украины, эксперт назвал главной задачей вывод из строя энергосистемы Украины.Поликарпов заявил, что не верит, что Украина сможет запускать по 1500–2000 дронов в сутки. По его мнению, этой зимой надо выводить из строя энергосистему Украины этой зимой. "Чтобы у нее полностью остановилось военное производство", — уточнил эксперт.Он также отметил, что разрушать украинский тыл проще. Хотя можно возразить, что тыл Украины – это Европа. Но это не значит, что надо махнуть на него рукой и ничего не делать. В ближайшие месяцы нужно как минимум устроить паралич энергетики Украины и серьезно затруднить ее транспортную систему, подчеркнул Поликарпов."Шансы победить в войне на истощение у нас есть. Может быть, это даже произойдет в следующем году. Самое главное, что у нас есть экономическая устойчивость", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в интервью "Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование" в дзен-канале Украина.ру.

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