https://ukraina.ru/20261123/zelenskogo-snova-ostavili-u-dverey-nato-ryutte-otkazalsya-obeschat-kievu-chlenstvo-1084684143.html
Зеленского снова оставили у дверей НАТО: Рютте отказался обещать Киеву членство
Зеленского снова оставили у дверей НАТО: Рютте отказался обещать Киеву членство - 23.11.2026 Украина.ру
Зеленского снова оставили у дверей НАТО: Рютте отказался обещать Киеву членство
Генсек НАТО Марк Рютте признал, что союзники до сих пор не договорились о вступлении Украины в альянс, несмотря на настойчивые требования Владимира Зеленского. Киевскому руководству напомнили, что решение принимают страны НАТО, а не те, кто хочет к ним присоединиться
2026-11-23T17:10
2026-11-23T17:10
2026-11-23T17:10
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Об отсутствии единой позиции Рютте заявил 23 ноября на ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине. По его словам, перспектива членства Украины формально сохраняется, однако далеко не все участники альянса готовы поддержать ее вступление.Генсек подчеркнул, что подобные решения принимаются исключительно внутри организации. Поэтому сколько бы Киев ни добивался приглашения, без согласия союзников вопрос с места не сдвинется.Не стал он обещать Украине членство и в рамках возможного мирного соглашения с Россией. Когда у генсека спросили, может ли расширение НАТО стать одним из пунктов будущих переговоров с Москвой, тот предпочел не забегать вперед."Чтобы строить предположения о таких переговорах, сначала нужны сами переговоры", — ответил Рютте.Особенно неудобно для Зеленского этот ответ прозвучал на фоне его очередного обращения к союзникам. На той же ассамблее глава киевского режима вновь заявил, что обещанных Западом гарантий безопасности ему недостаточно.Речь идет о механизме, похожем на пятую статью Устава НАТО, которая предусматривает коллективную оборону стран альянса. Такой вариант для Украины обсуждает администрация президента США Дональда Трампа, предлагая обеспечить ее безопасность без полноценного членства в организации.Однако Зеленский усомнился, что подобные обещания смогут защитить страну в случае нового вооруженного конфликта. По его словам, Киев до сих пор не получил ответов на самые важные вопросы: кто именно придет на помощь, какие силы будут задействованы и готовы ли западные государства разместить своих военных непосредственно на Украине.В последние дни Зеленский особенно активно добивается западного военного присутствия на Украине. Ранее он заявил, что хотел бы видеть в стране американские военные базы по примеру государств Ближнего Востока, которые не входят в НАТО, но размещают у себя военнослужащих США.Подробнее об этом — в публикации Зеленскому мало гарантий Запада: теперь он требует НАТО целиком.
https://ukraina.ru/20261123/kreml-nameren-vyyasnit-gotova-li-evropa-k-mirnomu-dialogu-1084678101.html
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новости, украина, киев, запад, владимир зеленский, дональд трамп, нато, рютте
Новости, Украина, Киев, Запад, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Рютте
Зеленского снова оставили у дверей НАТО: Рютте отказался обещать Киеву членство
Генсек НАТО Марк Рютте признал, что союзники до сих пор не договорились о вступлении Украины в альянс, несмотря на настойчивые требования Владимира Зеленского. Киевскому руководству напомнили, что решение принимают страны НАТО, а не те, кто хочет к ним присоединиться
Об отсутствии единой позиции Рютте заявил 23 ноября на ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине. По его словам, перспектива членства Украины формально сохраняется, однако далеко не все участники альянса готовы поддержать ее вступление.
Генсек подчеркнул, что подобные решения принимаются исключительно внутри организации. Поэтому сколько бы Киев ни добивался приглашения, без согласия союзников вопрос с места не сдвинется.
"Только НАТО решает, кто может стать членом. Внутри альянса по этому вопросу существует полная ясность", — заявил Рютте.
Не стал он обещать Украине членство и в рамках возможного мирного соглашения с Россией. Когда у генсека спросили, может ли расширение НАТО стать одним из пунктов будущих переговоров с Москвой, тот предпочел не забегать вперед.
"Чтобы строить предположения о таких переговорах, сначала нужны сами переговоры", — ответил Рютте.
Особенно неудобно для Зеленского этот ответ прозвучал на фоне его очередного обращения к союзникам. На той же ассамблее глава киевского режима вновь заявил, что обещанных Западом гарантий безопасности ему недостаточно.
Речь идет о механизме, похожем на пятую статью Устава НАТО, которая предусматривает коллективную оборону стран альянса. Такой вариант для Украины обсуждает администрация президента США Дональда Трампа, предлагая обеспечить ее безопасность без полноценного членства в организации.
Однако Зеленский усомнился, что подобные обещания смогут защитить страну в случае нового вооруженного конфликта. По его словам, Киев до сих пор не получил ответов на самые важные вопросы: кто именно придет на помощь, какие силы будут задействованы и готовы ли западные государства разместить своих военных непосредственно на Украине.
В последние дни Зеленский особенно активно добивается западного военного присутствия на Украине. Ранее он заявил, что хотел бы видеть в стране американские военные базы по примеру государств Ближнего Востока, которые не входят в НАТО, но размещают у себя военнослужащих США.