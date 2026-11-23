https://ukraina.ru/20261123/voyuyut-protiv-nas-chuzhimi-rukami-ekspert-o-roli-ssha-v-konflikte-na-ukraine-1084687698.html

"Воюют против нас чужими руками": эксперт о роли США в конфликте на Украине

"Воюют против нас чужими руками": эксперт о роли США в конфликте на Украине - 23.11.2026 Украина.ру

"Воюют против нас чужими руками": эксперт о роли США в конфликте на Украине

США не являются нейтральной стороной конфликта и по-прежнему остаются одним из участников прокси-войны, воюя против России чужими руками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг о русских добровольцах в Донбассе и в Югославии, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2026-11-23T18:32

2026-11-23T18:32

2026-11-23T18:32

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Журналист поинтересовался, будет ли Владимир Путин в личном разговоре с Дональдом Трампом указывать на то, что при атаке на Крымский мост ВСУ использовали "Старлинк" и американский разведывательный БПЛА, а также на планы передать ВСУ массовые ракеты "Ржавый кинжал" и Барракуда".Поликарпов заявил, что США не являются нейтральной стороной украинского конфликта. "Это по-прежнему один из участников прокси войны. И теоретически Путин может предъявить Трампу сам факт того, что они против нас воюют чужими руками", — пояснил он, отметив, что вряд ли это будет продуктивно."Я вообще не считаю, что эта встреча лидеров России, США и Китая будет аналогом Ялты", — отметил эксперт.Он обратил внимание на позиции президента США после выборов в Конгресс. "Тем более, позиции Трампа после промежуточных выборов не очень хорошие", — подчеркнул Поликарпов.При этом он привел оценку американских историков. "Впрочем, сами американские историки отмечают, что у президента есть как раз два последних года из восьми лет, чтобы сделать то, что он хотел. Просто потому, что ему уже терять нечего", — уточнил историк."Понятно, что США не являются нейтральной стороной конфликта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в интервью "Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование" в дзен-канале Украина.ру.

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