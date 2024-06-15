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Ермак: Украина готова представить России "мирный план" после конференции

Ермак: Украина готова представить России "мирный план" после конференции - 15.06.2024 Украина.ру

Ермак: Украина готова представить России "мирный план" после конференции

Украинская сторона будет искать возможности передать представителям РФ наработки по "мирному плану" после конференции в Швейцарии. Об этом заявил глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью "24 каналу"

2024-06-15T17:23

2024-06-15T17:23

2024-06-15T17:26

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После окончания конференции в Швейцарии украинская сторона будет искать возможности передать представителям России наработки по "мирному плану", заявил Ермак.При этом глава Офиса подчеркнул, что Украина не готова уступать территории ради урегулирования конфликта.По его словам, Украина готова представить России "мирный план" после саммита мира в Швейцарии. Возможно, российский представитель увидит этот план на втором саммите, добавил он.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется, что в следующий раз ситуация на Украине будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, чем швейцарский саммит.Песков также отметил, что на саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, предложения главы российского государства Владимира Путина о перемирии не будет на повестке дня.Швейцарская конференция по Украине будет проходить 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток в окрестностях города Люцерна. Всего на мероприятие приедут представители 92 стран, хотя приглашение получили 160.Изначально Киев планировал, что на саммит соберутся лидеры всех стран-участниц, но в итоге ожидается только 57 президентов и премьеров.Из крупнейших стран-партнеров Украины в саммите примут участие лидеры Германии, Британии, Франции, Нидерландов и Польши. США будет представлять вице-президент Камала Харрис.Крупнейшие страны "глобального юга" не отправили на саммит ни одного первого лидера. От Бразилии, Индии, ЮАР, Индонезии, Израиля, Арабских Эмиратов и Филиппин будет посланники уровня ниже министерского.Китай от участия в саммите отказался, настаивая, что на него нужно было обязательно пригласить Россию.О том, почему на швейцарском "мирной" конференции не получится достигнуть результатов, которые хотел бы видеть Зеленский - в авторской статье Романа Гнатюка: Саммит в преддверии настоящих переговоров

https://ukraina.ru/20240614/1055650612.html

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новости, украина, россия, швейцария, андрей ермак, владимир зеленский, конференция, саммит, переговоры, война, мир