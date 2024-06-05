https://ukraina.ru/20240605/1055484122.html

Паранойя Зеленского и международное хамство. Что сейчас обсуждает украинская элита

Паранойя Зеленского и международное хамство. Что сейчас обсуждает украинская элита - 05.06.2024 Украина.ру

Паранойя Зеленского и международное хамство. Что сейчас обсуждает украинская элита

Представители украинской элиты на текущей неделе активно обсуждали внешнеполитические провалы Зеленского, а также его длительное турне по разным странам, несмотря на активизацию боевых действий

2024-06-05T07:15

2024-06-05T07:15

2024-06-05T08:16

украина

запад

швейцария

владимир зеленский

петр порошенко

юрий луценко

рада

укрэнерго

офис президента

эксклюзив

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Бывший генпрокурор Юрий Луценко пеняет Зеленскому, что тот сконцентрировался на саммите в Швейцарии, а должен был бы заниматься мобилизацией и фортификацией. В интервью телеканалу "Эспрессо" Луценко предупреждает о массированной летней кампании наступления ВС РФ. "Вместо женевского шоу нужно заниматься страшной кампанией, которую нам предстоит вести. Я не хочу никого пугать, но для всех разумных людей, которые наблюдают за фронтом, понято – нас ждет страшная кампания, когда 530 тысяч россиян, которые сейчас сосредоточены на фронте, а в августе к ним присоединятся еще 250 тысяч, будут пробовать прорвать украинский фронт", - пугает бывший генпрокурор.Экс-нардеп Игорь Мосийчук критикует и позицию Зеленского, который переругался с главами многих государств, что идет во вред украинской дипломатии. "Вы видели последние заявления Зеленского, он сказал Байден слабак, через день - Трамп лузер. Сегодня идет наезд на Си Цзиньпина. Я смотрю на эти телеграм-помойки ОП (Офиса президента. - Ред.), в них СИ Цзиньпин уже убийца детей. Святой Зе сказал – понеслось. Это ничего общего не имеет с дипломатией. На Банковой есть план: в случае дипломатических и военных поражений обвинить в этом коллективный Запад, Китай", - говорит Мосийчук.Депутат Рады от "Европейской солидарности" Владимир Арьев вообще назвал Зеленского параноиком за его недипломатические высказывания о лидерах других стран, а также отметил, что у того наблюдается явный наполеоновский комплекс, поэтому он ни за что не покинет президентское кресло. "Нельзя себя вести, как enfant terrible, раздавая обвинения вокруг себя по всему миру - и хотеть, чтобы тебя и дальше лелеяли, нянчили и носили на руках. Терпение уже обрывается, и это видно по подготовке к "саммиту мира", - говорит порошенковский депутат.Чтобы оставшиеся на Украине политические конкуренты Зеленского не помышляли о бунте, не сомневались в его легитимности, им стали чаще выдавать повестки. По этой причине однопартийцы Петра Порошенко даже отказались ехать на съезд "Евросолидарности". Украинский журналист Сергей Иванов пишет, что в центральном офисе "Евросолидарности" царит паника: все делегаты-мужчины отказались ехать на съезд партии из-за страха повесток. Порошенко нужно переизбрать лидером партии, а некем."Кто бы мог подумать, что в 2024-м мем "пусть сыновья Порошенко воюют" будет звучать от депутатов Порошенко. Более того, местонахождение сыновей в рядах Лондонской ТРО - общеизвестное и вызывает вопрос даже у самых ярых апологетов сивочолого", - отмечает Иванов.Критикует Зеленского и его бывший соратник Дмитрий Разумков. По его словам, Офис Зеленского и спикер парламента Руслан Стефанчук блокируют повышение зарплат украинским военным. "Власти использовали депутата Цабаля, подавшего блокирующее постановление к этому закону. Стефанчук нарушал закон, держа его под сукном больше года и не вынося на голосование. А теперь Комитет по нацбезопасности зарегистрировал проект постановления, где хочет вообще отменить этот закон, так и не вступивший в силу, вместе с нормами о выплатах!" - рассказывает бывший спикер Рады.В июне украинцам повышают тарифы на электроэнергию, объясняя повышение необходимостью ремонта. Однако организатор Майдана и бывшая заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль на днях объяснила украинцам, что причина совсем в другом. По ее словам, европейцы полностью оплачивают ремонт, а если денег не хватает, то Украина может взять заем под очень низкий процент. Проще говоря, власти Украины не против взять деньги заграницей, но заодно и с украинцев содрать лишнюю шкуру. За последние пару месяцев зарплаты руководства компании "Укрэнерго" выросли в четыре раза. Опальный депутат Александр Дубинский недавно также говорил, что деньги от повышения тарифов идут в карман богатейшему украинцу Ринату Ахметову и Ростиславу Шурме, замглавы Офиса президента.Ветеран украинской политики Юлия Тимошенко на этой неделе выступила против недавно принятого закона, по которому английский язык стал фактически вторым государственным. Сделано это было в угоду США и Великобритании. При этом Юлия Тимошенко отметила, что украинским элитам свойственен комплекс неполноценности, когда всё украинское им просто "не идет в горло", поэтому им необходимо постоянно кому-нибудь прислуживать. В этом она права, хотя в бытность премьер-министром и сама была не против прислуживать Западу.Бывший глава Института национальной памяти, заядлый русофоб Владимир Вятрович отметил, что ни в одном неанглоязычном государстве Европейского Союза нет специального закона об английском языке, но такие законы характерны лишь для некоторых бывших британских колоний в Азии.О других особенностях политической жизни Украины в интервью Михаила Павлива Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края.

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украина, запад, швейцария, владимир зеленский, петр порошенко, юрий луценко, рада, укрэнерго, офис президента, эксклюзив