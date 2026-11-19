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Трамп назвал Си Цзиньпина другом после встречи с Путиным

Трамп назвал Си Цзиньпина другом после встречи с Путиным - 19.11.2026 Украина.ру

Трамп назвал Си Цзиньпина другом после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проводят двусторонние переговоры в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Как сообщает Центральное телевидение Китая, в ходе встречи американский лидер назвал китайского коллегу своим другом и подчеркнул особый характер отношений между Вашингтоном и Пекином

2026-11-19T09:29

2026-11-19T09:29

2026-11-19T09:29

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По словам Трампа, состоявшаяся ранее встреча с президентом России Владимиром Путиным заложила основу для успешного трехстороннего диалога с участием России, США и Китая. Американский президент выразил уверенность в возможности конструктивного взаимодействия трех держав по ключевым международным вопросам. Одной из тем переговоров стала ситуация вокруг Ормузского пролива. Как передает Reuters, Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин выступают за обеспечение беспрепятственных поставок нефти через этот стратегически важный морской маршрут. Кроме того, президент США сообщил о намерении совместно с Китаем содействовать урегулированию украинского конфликта. Американский лидер вновь назвал председателя КНР своим другом, отметив особый характер двусторонних отношений. Также Трамп рассчитывает на продуктивные переговоры и намерен обсудить с китайской стороной дополнительные меры поддержки американских фермеров. По словам президента США, отношения между Вашингтоном и Пекином стали более справедливыми, и именно к такому формату взаимодействия стремится американская администрация. Напомним, перед встречей с китайским лидером Дональд Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Позднее в этот же день должна состояться трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая. Местом проведения саммита станет государственная резиденция "Цилинь Шаньчжуан". Накануне резиденцию уже посетил Владимир Путин, проведший там двусторонние переговоры с Си ЦзиньпиномВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, китай, россия, сша, дональд трамп, атэс, reuters, украина.ру, владимир путин, си цзиньпин