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"Историческая встреча": Путин и Трамп перевернули мировую дипломатию

"Историческая встреча": Путин и Трамп перевернули мировую дипломатию - 19.11.2026 Украина.ру

"Историческая встреча": Путин и Трамп перевернули мировую дипломатию

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Китае стала главным событием мировой политики. Переговоры продлились менее часа, совместных заявлений лидеры не сделали, однако зарубежные СМИ уже называют её исторической и с тревогой обсуждают предстоящий трёхсторонний саммит Россия — США — Китай

2026-11-19T10:31

2026-11-19T10:31

2026-11-19T10:31

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Что пишет зарубежная прессаNBC News (США): "Историческая встреча Трампа и Путина продолжалась около 40 минут". Американский телеканал одним из первых сообщил о завершении переговоров двух президентов.BBC (Великобритания): "Трамп, Си и Путин готовятся провести историческую встречу на полях АТЭС". Британская телерадиокорпорация подчёркивает беспрецедентный характер предстоящего трёхстороннего саммита.Reuters (Великобритания): "Историческая встреча Трампа с Путиным стала главным событием его поездки по Азии". Агентство отмечает дипломатическое значение переговоров крупнейших ядерных держав.POLITICO (США): "Предстоящая трёхсторонняя встреча Трампа с Си и Путиным пугает союзников". По данным издания, западные партнёры Вашингтона опасаются возможных договорённостей по Украине и Тайваню.France 24 (Франция): "Трамп прибыл в Китай на исторический саммит с Путиным и Си". Французский телеканал обращает внимание на прошедшие переговоры Трампа и Путина, опасаясь, что вопросы будущего Украины обсуждались без участия Киева и европейских столиц.Теперь же, когда Путин и Трамп встретились в Китае, а впереди — трёхсторонний саммит с Си Цзиньпином, Киев и Брюссель окончательно превращаются в наблюдателей. Подробнее – в материале Виктории Титовой Встреча в Шэньчжэне: "бывшие гегемоны" ошиблись, новый миропорядок началсяБольше событий представлено в ежедневном обзоре Чтобы не остаться у разбитого корыта: Зеленский собирает свой стол. Хроника событий на утро 19 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, китай, россия, сша, владимир путин, атэс, reuters, politico, дональд трамп, си цзиньпин