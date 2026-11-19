https://ukraina.ru/20261119/totalnaya-voyna-vo-vsem-e-uzhase-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1084573383.html

"Тотальная война во всем её ужасе". Эксперты и политики о будущем Украины

"Тотальная война во всем её ужасе". Эксперты и политики о будущем Украины - 19.11.2026 Украина.ру

"Тотальная война во всем её ужасе". Эксперты и политики о будущем Украины

Как все изменилось. Если раньше (по историческим меркам – вчера) политики, политологи и СМИ говорили и писали о "мостах дружбы", то теперь в обиходе выражение "война мостов". На Украине обсуждают, к чему приведет обострение боевых действий, кто больше пострадает в итоге

2026-11-19T06:04

2026-11-19T06:04

2026-11-19T06:04

эксклюзив

крымский мост

киев

украина

руслан бортник

россия

сво

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ВС РФ ранее нанесли удары по Северному и Южному мостам в Киеве, а ВСУ (или кто-то, лишь прикрывающийся вывеской "ВСУ") ударили по Крымскому мосту. Кроме того, продолжается нанесение массированных ударов по энергообъектам на подконтрольной Киеву части Украины.Атака на переговорный процессПоследствия ударов по украинской энергосистеме будут важнее, чем последствия ударов по Крымскому мосту, считает бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*."Я вижу, что после жесточайшего удара по Украине… нам разгоняют радость – падение пролета Крымского моста", — сказал он в эфире одного из интернет-каналов. Экс-депутат напомнил, что в это же время были повреждены в очередной раз Северный и Южный мосты в Киеве, а это две логистические артерии для всей страны и для столицы."По факту падение одного пролета Крымского моста несоизмеримо с тем, что происходит в Киеве, с тем, что происходит в Украине", — сказал Мосийчук*, добавив, что и "ответка" от России за Крымский мост непременно будет и может оказаться серьезной.Он также заявил, что украинцев обманывают, когда говорят, что по Крымскому мосту били украинскими ракетами "Фламинго", на самом деле "это перекрашенные британские ракеты".Мосийчук подчеркнул, что все эти удары можно считать атакой на переговорный процесс – "то есть это не о мостах, это о мире и о будущем Украины". А продолжение войны, по его мнению, может закончиться разделением страны на левый и правый берег, как это уже бывало в истории, — "к этому… всё идет".По этой-то причине и спонсируют "войну мостов". Удар по Крымскому мосту неизбежно вызовет ответные удары, а ракет у РФ больше, да и о ядерном оружии нельзя забывать, заявил политик.По его мнению, о перспективе достижения какого-либо мирного соглашения говорить не приходится – "нет заинтересантов". В частности, представителям киевского режима, как они уже сами себя называют, все равно, сгорит Украина или нет, сказал Мосийчук, добавив, что для них это может быть даже и хорошо, поскольку вместе со страной сгорят и следы коррупции."Война мостов"Удачные удары ВСУ по Крымскому мосту нанесли России огромный ущерб, в том числе ущерб репутационный, считает близкий к Банковой украинский политолог Руслан Бортник. Он сослался на мнение одного из специалистов, утверждающего, что восстановление моста потребует значительного времени. Кроме того, все увидели, что эти удары были "очень прицельными", а российская ПВО "ничего не смогла сделать".Для Киева это и информационная победа, делающая более сильной его позицию на переговорах, это осложнит выбор в пользу каких-то уступок, отметил политолог в своем видеоблоге.Что касается новых ударов ВС РФ по Южному и Северному мостам в Киеве, то Бортник сообщил, что в результате снова возникли трудности в работе метро, вообще Киев перестал быть транспортным узлом, связность левого и правого берегов столицы затрудняется еще больше, жизнь киевлян крайне осложнилась."Вот такая война мостов, целью которой является демонстрация военных возможностей и военной мощи, нанесение тотального ущерба противнику, создание условий для гуманитарных кризисов, для эмиграции, для оттока населения из регионов, которые будут таким образом изолированы, — тотальная война во всем её ужасе", — описал ситуацию Бортник."Готовьтесь к худшему"Он отметил, что власти, в частности премьер Корецкий, публикуя данные о сотнях дронов и ракет, которые летят или полетят в сторону Украины, фактически говорят гражданам: "Готовьтесь к худшему", но не говорят, что они намерены предпринять для устранения угроз. Но это пиар, такие новости читаемы, а политикам необходимо оставаться в центре внимания.Бортник также предположил, что Москва ужесточила свои требования, об этом косвенно свидетельствует тот факт, что ЕС увеличивает финансирование Киева. А США, по мнению эксперта, "явно хотят договориться с Россией". Но без Европы не договориться, ЕС своими санкциями может сорвать любую разрядку между сторонами.Хотя новые европейские санкции окажут ограниченное воздействие на российскую экономику, все самые эффективные меры уже были приняты ранее, так что новые санкции – шаг политический, Европа хочет сказать: "Без нас не договоритесь".Однако между сторонами пока нет даже принципиальной договоренности договариваться, сейчас каждая из сторон просто пытается усилить свои позиции, считает политолог. По его словам, европейские страны часто не склонны или просто не способны договариваться, неслучайно именно в Европе начались две мировые войны.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261118/ekonomika-ukrainy-i-voyna-sveta-zerna-i-masla-ne-budet-no-es-khochet-voevat-1084565580.html

https://ukraina.ru/20261118/budet-polnaya-katastrofa-eksperty-i-politiki-o-tom-chto-zhdt-ukrainu--1084557151.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, крымский мост, киев, украина, руслан бортник, россия, сво