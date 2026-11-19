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Зеленский объяснил, почему Трамп требует уступок именно от Киева
Зеленский объяснил, почему Трамп требует уступок именно от Киева - 19.11.2026 Украина.ру
Зеленский объяснил, почему Трамп требует уступок именно от Киева
Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC снова посетовал, что американскому лидеру Дональду Трампу гораздо легче оказывать давление на Киев, чем на Москву
2026-11-19T10:21
2026-11-19T10:21
2026-11-19T10:21
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По его словам, нажать на Украину проще, поскольку страна и без того находится под тяжелым прессом боевых действий с самого их начала. При этом Зеленский считает, что глава Белого дома выбрал для общения с российским президентом Владимиром Путиным более мягкую тактику, тогда как от украинской стороны Вашингтон постоянно добивается уступок.Он подчеркнул, что не видит в подобной линии поведения какой-то личной неприязни со стороны Трампа. Отвечая на вопрос журналиста о том, почему президент США регулярно возлагает именно на него вину за нежелание прекратить боевые действия, он пояснил, что дело здесь прежде всего в отношениях между государствами.В октябре Зеленский уже выступал с резкой критикой в адрес Трампа во время беседы с британским журналистом Стивеном Бартлеттом. Тогда он обвинял главу Белого дома в несправедливом отношении к Киеву, попытках переложить на Украину вину за рост цен на топливо в США, а, кроме того, требовал от Вашингтона разговаривать с Москвой так же жестко, как с украинской стороной, и ввести обещанные санкции.Подробнее - в материале Решил поучить дипломатии: Зеленский набросился на Трампа с обвинениями на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру
Зеленский объяснил, почему Трамп требует уступок именно от Киева
Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC снова посетовал, что американскому лидеру Дональду Трампу гораздо легче оказывать давление на Киев, чем на Москву
По его словам, нажать на Украину проще, поскольку страна и без того находится под тяжелым прессом боевых действий с самого их начала.
При этом Зеленский считает, что глава Белого дома выбрал для общения с российским президентом Владимиром Путиным более мягкую тактику, тогда как от украинской стороны Вашингтон постоянно добивается уступок.
Он подчеркнул, что не видит в подобной линии поведения какой-то личной неприязни со стороны Трампа.
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему президент США регулярно возлагает именно на него вину за нежелание прекратить боевые действия, он пояснил, что дело здесь прежде всего в отношениях между государствами.
В октябре Зеленский уже выступал с резкой критикой в адрес Трампа во время беседы с британским журналистом Стивеном Бартлеттом. Тогда он обвинял главу Белого дома в несправедливом отношении к Киеву, попытках переложить на Украину вину за рост цен на топливо в США, а, кроме того, требовал от Вашингтона разговаривать с Москвой так же жестко, как с украинской стороной, и ввести обещанные санкции.