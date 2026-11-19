https://ukraina.ru/20261119/podstantsii-toplivo-i-sukhogruz-rossiyskie-drony-atakovali-logistiku-vsu-pod-odessoy-1084594643.html

Подстанции, топливо и сухогруз: российские дроны атаковали логистику ВСУ под Одессой

Подстанции, топливо и сухогруз: российские дроны атаковали логистику ВСУ под Одессой - 19.11.2026 Украина.ру

Подстанции, топливо и сухогруз: российские дроны атаковали логистику ВСУ под Одессой

Российские военные минувшей ночью нанесли серию ударов беспилотниками по энергетическим и портовым объектам, а также морским судам, обеспечивающим нужды Вооруженных сил Украины, сообщило 19 ноября Минобороны РФ

2026-11-19T09:22

2026-11-19T09:22

2026-11-19T09:22

сво

спецоперация

россия

одесская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

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По данным военного ведомства, в Одесской области были выведены из строя две электроподстанции ПС-110 — "Каролино" в Каролино-Бугазе и объект в Белгороде-Днестровском. Эти узлы отвечали за распределение электроэнергии, необходимой для работы портов и логистических центров региона.Кроме того, под удар попали объекты на территории порта Черноморск, где хранились горюче-смазочные материалы для украинской армии. Также в акватории региона было поражено морское судно типа "сухогруз", которое следовало в порт Одессы с грузами двойного назначения для нужд ВСУ.Параллельно дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 53 украинских беспилотника в небе над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями и Республикой Татарстан.О других успехах ВС РФ - в материале С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам на сайте Украина.ру.

россия

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сво, спецоперация, россия, одесская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру