https://ukraina.ru/20261119/podstantsii-toplivo-i-sukhogruz-rossiyskie-drony-atakovali-logistiku-vsu-pod-odessoy-1084594643.html
Подстанции, топливо и сухогруз: российские дроны атаковали логистику ВСУ под Одессой
Подстанции, топливо и сухогруз: российские дроны атаковали логистику ВСУ под Одессой - 19.11.2026 Украина.ру
Подстанции, топливо и сухогруз: российские дроны атаковали логистику ВСУ под Одессой
Российские военные минувшей ночью нанесли серию ударов беспилотниками по энергетическим и портовым объектам, а также морским судам, обеспечивающим нужды Вооруженных сил Украины, сообщило 19 ноября Минобороны РФ
2026-11-19T09:22
2026-11-19T09:22
2026-11-19T09:22
сво
спецоперация
россия
одесская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_8997c53e5c6c9cc8d4b8204b0ce6ea37.jpg
По данным военного ведомства, в Одесской области были выведены из строя две электроподстанции ПС-110 — "Каролино" в Каролино-Бугазе и объект в Белгороде-Днестровском. Эти узлы отвечали за распределение электроэнергии, необходимой для работы портов и логистических центров региона.Кроме того, под удар попали объекты на территории порта Черноморск, где хранились горюче-смазочные материалы для украинской армии. Также в акватории региона было поражено морское судно типа "сухогруз", которое следовало в порт Одессы с грузами двойного назначения для нужд ВСУ.Параллельно дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 53 украинских беспилотника в небе над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями и Республикой Татарстан.О других успехах ВС РФ - в материале С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам на сайте Украина.ру.
россия
одесская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_138:0:775:478_1920x0_80_0_0_22d1852ce9da37d1427690ad8eeccfd6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, одесская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Одесская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Подстанции, топливо и сухогруз: российские дроны атаковали логистику ВСУ под Одессой
Российские военные минувшей ночью нанесли серию ударов беспилотниками по энергетическим и портовым объектам, а также морским судам, обеспечивающим нужды Вооруженных сил Украины, сообщило 19 ноября Минобороны РФ
По данным военного ведомства, в Одесской области были выведены из строя две электроподстанции ПС-110 — "Каролино" в Каролино-Бугазе и объект в Белгороде-Днестровском. Эти узлы отвечали за распределение электроэнергии, необходимой для работы портов и логистических центров региона.
Кроме того, под удар попали объекты на территории порта Черноморск, где хранились горюче-смазочные материалы для украинской армии.
Также в акватории региона было поражено морское судно типа "сухогруз", которое следовало в порт Одессы с грузами двойного назначения для нужд ВСУ.
Параллельно дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 53 украинских беспилотника в небе над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями и Республикой Татарстан.