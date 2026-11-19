https://ukraina.ru/20261119/zovut-poproshaykoy-ukrainka-iz-frg-rasskazala-o-nepriyazni-nemtsev-k-zelenskomu-1084593916.html

"Зовут попрошайкой": украинка из ФРГ рассказала о неприязни немцев к Зеленскому

"Зовут попрошайкой": украинка из ФРГ рассказала о неприязни немцев к Зеленскому - 19.11.2026 Украина.ру

"Зовут попрошайкой": украинка из ФРГ рассказала о неприязни немцев к Зеленскому

Жители Германии стали относиться к украинцам с заметным негативом, посетовала на видео в соцсетях живущая в ФРГ уроженка Украины Светлана Билак

2026-11-19T08:30

2026-11-19T08:30

2026-11-19T08:43

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владимир зеленский

украина.ру

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По ее наблюдениям, неприязнь к приезжим прослеживается даже в публикациях немецких СМИ, однако сильнее всего она заметна в социальных сетях. Особенно остро пользователи реагируют при обсуждении любой помощи украинцам, а Владимира Зеленского в стране и вовсе называют "попрошайкой".Сама Билак связывает такую перемену настроений с информационной повесткой. Она считает, что Украина и ее граждане слишком долго подаются в медиа исключительно в образе жертвы, и подобная риторика со временем начинает вызывать у местных жителей отторжение.Подробнее об отношении к Киеву - в материале Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, киев, владимир зеленский, украина.ру