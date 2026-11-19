"Зовут попрошайкой": украинка из ФРГ рассказала о неприязни немцев к Зеленскому
08:30 19.11.2026 (обновлено: 08:43 19.11.2026)
© REUTERS / Kemal Aslan
© REUTERS / Kemal Aslan
Жители Германии стали относиться к украинцам с заметным негативом, посетовала на видео в соцсетях живущая в ФРГ уроженка Украины Светлана Билак
По ее наблюдениям, неприязнь к приезжим прослеживается даже в публикациях немецких СМИ, однако сильнее всего она заметна в социальных сетях.
Особенно остро пользователи реагируют при обсуждении любой помощи украинцам, а Владимира Зеленского в стране и вовсе называют "попрошайкой".
Сама Билак связывает такую перемену настроений с информационной повесткой. Она считает, что Украина и ее граждане слишком долго подаются в медиа исключительно в образе жертвы, и подобная риторика со временем начинает вызывать у местных жителей отторжение.
Подробнее об отношении к Киеву - в материале Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха на сайте Украина.ру.
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