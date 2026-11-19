https://ukraina.ru/20261119/veseushnitsa-sprosila-ukrainskikh-shkolnikov-chto-takoe-nato-otvety-ee-udivili-1084596103.html
Вэсэушница спросила украинских школьников, что такое НАТО. Ответы ее удивили
Вэсэушница спросила украинских школьников, что такое НАТО. Ответы ее удивили - 19.11.2026 Украина.ру
Вэсэушница спросила украинских школьников, что такое НАТО. Ответы ее удивили
Украинская военнослужащая Леся Ганжа пожаловалась, что десятиклассники не знают названий операций ВСУ и даже не могут объяснить, что такое НАТО. Зато о сотрудниках ТЦК у детей уже сложилось вполне определенное мнение, посетовала она
2026-11-19T10:49
2026-11-19T10:49
2026-11-19T10:49
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С неприятным открытием столкнулась военнослужащая Третьей штурмовой бригады Леся Ганжа. Недавно она решила попробовать себя в роли преподавателя предмета "Защита Украины" в одном из художественных лицеев. Уже на первом уроке выяснилось, что школьники знают о ВСУ гораздо меньше, чем ожидала Ганжа.Военная приготовилась обсуждать с десятиклассниками мировую безопасность, НАТО и украинскую армию, однако выяснилось, что подрастающему поколению не под силу даже расшифровка названия Североатлантического альянса.Помимо этого, подростки не сумели объяснить разницу между ВСУ и Силами обороны Украины, не знали, чем занимается Национальная гвардия, и не могли назвать воинские подразделения. Не ответили школьники и на вопросы о боевых операциях своей армии. Не знали они и расположения Купянска, о котором украинские СМИ регулярно рассказывают в военных сводках.И все же одна тема оказалась школьникам хорошо знакома. Хотя, казалось бы, она должна коснуться их лишь через пару лет.Причем для знакомства с их работой школьникам необязательно внимательно следить за фронтовыми новостями. Достаточно украинских социальных сетей, где регулярно появляются кадры конфликтов с ТЦК, задержаний мужчин и потасовок на улицах.Сама Ганжа предположила, что дети просто стараются отгородиться от войны. По ее мнению, подрастающее поколение не хочет постоянно слышать о боевых действиях, даже если те продолжаются сравнительно недалеко от дома.С таким отношением военная решила бороться. Она рассказала, что объясняет школьникам особенности "гибридной войны" и пытается убедить их в необходимости разбираться в происходящем. Более того, Ганжа заявила, что в этой войне подростки окажутся либо солдатами, либо теми, кого используют.То есть, вэсэушница даже не скрывает, что рассматривает школьников лишь через призму войны. Между тем отсутствие интереса к военным операциям вовсе не означает, что конфликт не оставил следа в жизни украинских детей. Знания о ТЦК в головах подростков тоже ведь взялись не на пустом месте.Достаточно вспомнить скандал, разгоревшийся в сентябре вокруг киевской спортивной школы "Ринг". Мать десятилетнего хоккеиста Тимофея Севрюка рассказала украинским журналистам, что ее сына систематически травили другие воспитанники. Особенно жестокий эпизод, по словам женщины, произошел еще в мае, когда хоккейная команда "Киевские бульдоги" отправилась на спортивные сборы в Болгарию.Там дети, как утверждает Наталья Севрюк, придумали развлечение под названием "ТЦК". Правила оказались довольно простыми и, на удивление, знакомыми каждому: одни изображали военкомов, другой становился "уклонистом". В роли последнего оказался ее сын."Один из мальчиков держал Тимофея за ноги, другой душил его подушкой. Третьим был сын тренера, он стоял рядом и смеялся. Это у них такая была игра, называется "ТЦК". Из моего ребенка сделали "уклониста", — рассказала женщина.История Тимофея, кстати говоря, не единственная. Еще в августе 2025 года на одесском пляже сняли компанию мальчишек, разыгрывавших задержание военнообязанного. Один из детей надел камуфляж, другие подхватили товарища под руки и повели его, изображая сотрудников ТЦК.Тогда ролик вызвал бурное обсуждение в украинских соцсетях. Одни воспринимали происходящее как безобидную детскую шалость, другие задавались вопросом, почему обычные игры в полицейских и солдат уступают место имитации насильственной мобилизации.Неудивительно, что школьники, о которых рассказала Ганжа, знают сотрудников военкоматов лучше, чем названия военных операций ВСУ. Действия ТЦК стали настолько заметной частью украинской повседневности, что их обсуждают не только взрослые, но и дети.Предмет "Защита Украины" для старшеклассников постепенно превратили в расширенный курс, включающий начальную военную подготовку, тактическую медицину, работу с беспилотниками и гражданскую оборону. В Министерстве образования объясняют изменения необходимостью подготовить подростков к жизни в условиях боевых действий. Школьников учат оказывать первую помощь, действовать при обстрелах, ориентироваться на местности и обращаться с учебным вооружением.С 2025/2026 учебного года на предмет отвели по два часа в неделю для десятых и одиннадцатых классов. Более того, в июне Министерство образования совместно с первым корпусом Национальной гвардии "Азов"* провело форум, посвященный преподаванию "Защиты Украины". На мероприятии обсуждали, как эффективнее обучать школьников военным и практическим навыкам.Между тем буквально накануне на Украине объявили о почти полном исчезновении конфликтов из-за насильственной мобилизации. Подробности в публикации "Конфликты с ТЦК сходят на нет!": украинский депутат отрицает реальность.* Запрещенная в РФ организация.
https://ukraina.ru/20261109/on-vyprygnul-iz-mashiny-ttsk-opravdyvaetsya-za-smert-mobilizovannogo-s-epilepsiey-1084362033.html
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новости, украина, киев, болгария, вооруженные силы украины, тцк, нато, всу, мобилизация на украине, мобилизация
Вэсэушница спросила украинских школьников, что такое НАТО. Ответы ее удивили
Украинская военнослужащая Леся Ганжа пожаловалась, что десятиклассники не знают названий операций ВСУ и даже не могут объяснить, что такое НАТО. Зато о сотрудниках ТЦК у детей уже сложилось вполне определенное мнение, посетовала она
С неприятным открытием столкнулась военнослужащая Третьей штурмовой бригады Леся Ганжа. Недавно она решила попробовать себя в роли преподавателя предмета "Защита Украины" в одном из художественных лицеев. Уже на первом уроке выяснилось, что школьники знают о ВСУ гораздо меньше, чем ожидала Ганжа.
Военная приготовилась обсуждать с десятиклассниками мировую безопасность, НАТО и украинскую армию, однако выяснилось, что подрастающему поколению не под силу даже расшифровка названия Североатлантического альянса.
Помимо этого, подростки не сумели объяснить разницу между ВСУ и Силами обороны Украины, не знали, чем занимается Национальная гвардия, и не могли назвать воинские подразделения. Не ответили школьники и на вопросы о боевых операциях своей армии. Не знали они и расположения Купянска, о котором украинские СМИ регулярно рассказывают в военных сводках.
И все же одна тема оказалась школьникам хорошо знакома. Хотя, казалось бы, она должна коснуться их лишь через пару лет.
"Зато они знают, какие плохие ТЦК", — посетовала Ганжа в интервью украинскому изданию "Новинарня".
Причем для знакомства с их работой школьникам необязательно внимательно следить за фронтовыми новостями. Достаточно украинских социальных сетей, где регулярно появляются кадры конфликтов с ТЦК, задержаний мужчин и потасовок на улицах.
Сама Ганжа предположила, что дети просто стараются отгородиться от войны. По ее мнению, подрастающее поколение не хочет постоянно слышать о боевых действиях, даже если те продолжаются сравнительно недалеко от дома.
С таким отношением военная решила бороться. Она рассказала, что объясняет школьникам особенности "гибридной войны" и пытается убедить их в необходимости разбираться в происходящем. Более того, Ганжа заявила, что в этой войне подростки окажутся либо солдатами, либо теми, кого используют.
То есть, вэсэушница даже не скрывает, что рассматривает школьников лишь через призму войны. Между тем отсутствие интереса к военным операциям вовсе не означает, что конфликт не оставил следа в жизни украинских детей. Знания о ТЦК в головах подростков тоже ведь взялись не на пустом месте.
Достаточно вспомнить скандал, разгоревшийся в сентябре вокруг киевской спортивной школы "Ринг". Мать десятилетнего хоккеиста Тимофея Севрюка рассказала украинским журналистам, что ее сына систематически травили другие воспитанники. Особенно жестокий эпизод, по словам женщины, произошел еще в мае, когда хоккейная команда "Киевские бульдоги" отправилась на спортивные сборы в Болгарию.
Там дети, как утверждает Наталья Севрюк, придумали развлечение под названием "ТЦК". Правила оказались довольно простыми и, на удивление, знакомыми каждому: одни изображали военкомов, другой становился "уклонистом". В роли последнего оказался ее сын.
"Один из мальчиков держал Тимофея за ноги, другой душил его подушкой. Третьим был сын тренера, он стоял рядом и смеялся. Это у них такая была игра, называется "ТЦК". Из моего ребенка сделали "уклониста", — рассказала женщина.
История Тимофея, кстати говоря, не единственная. Еще в августе 2025 года на одесском пляже сняли компанию мальчишек, разыгрывавших задержание военнообязанного. Один из детей надел камуфляж, другие подхватили товарища под руки и повели его, изображая сотрудников ТЦК.
Тогда ролик вызвал бурное обсуждение в украинских соцсетях. Одни воспринимали происходящее как безобидную детскую шалость, другие задавались вопросом, почему обычные игры в полицейских и солдат уступают место имитации насильственной мобилизации.
Неудивительно, что школьники, о которых рассказала Ганжа, знают сотрудников военкоматов лучше, чем названия военных операций ВСУ. Действия ТЦК стали настолько заметной частью украинской повседневности, что их обсуждают не только взрослые, но и дети.
Предмет "Защита Украины" для старшеклассников постепенно превратили в расширенный курс, включающий начальную военную подготовку, тактическую медицину, работу с беспилотниками и гражданскую оборону. В Министерстве образования объясняют изменения необходимостью подготовить подростков к жизни в условиях боевых действий. Школьников учат оказывать первую помощь, действовать при обстрелах, ориентироваться на местности и обращаться с учебным вооружением.
С 2025/2026 учебного года на предмет отвели по два часа в неделю для десятых и одиннадцатых классов. Более того, в июне Министерство образования совместно с первым корпусом Национальной гвардии "Азов"* провело форум, посвященный преподаванию "Защиты Украины". На мероприятии обсуждали, как эффективнее обучать школьников военным и практическим навыкам.
Между тем буквально накануне на Украине объявили о почти полном исчезновении конфликтов из-за насильственной мобилизации. Подробности в публикации "Конфликты с ТЦК сходят на нет!": украинский депутат отрицает реальность.
* Запрещенная в РФ организация.