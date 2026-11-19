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Вэсэушница спросила украинских школьников, что такое НАТО. Ответы ее удивили

Вэсэушница спросила украинских школьников, что такое НАТО. Ответы ее удивили - 19.11.2026 Украина.ру

Вэсэушница спросила украинских школьников, что такое НАТО. Ответы ее удивили

Украинская военнослужащая Леся Ганжа пожаловалась, что десятиклассники не знают названий операций ВСУ и даже не могут объяснить, что такое НАТО. Зато о сотрудниках ТЦК у детей уже сложилось вполне определенное мнение, посетовала она

2026-11-19T10:49

2026-11-19T10:49

2026-11-19T10:49

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С неприятным открытием столкнулась военнослужащая Третьей штурмовой бригады Леся Ганжа. Недавно она решила попробовать себя в роли преподавателя предмета "Защита Украины" в одном из художественных лицеев. Уже на первом уроке выяснилось, что школьники знают о ВСУ гораздо меньше, чем ожидала Ганжа.Военная приготовилась обсуждать с десятиклассниками мировую безопасность, НАТО и украинскую армию, однако выяснилось, что подрастающему поколению не под силу даже расшифровка названия Североатлантического альянса.Помимо этого, подростки не сумели объяснить разницу между ВСУ и Силами обороны Украины, не знали, чем занимается Национальная гвардия, и не могли назвать воинские подразделения. Не ответили школьники и на вопросы о боевых операциях своей армии. Не знали они и расположения Купянска, о котором украинские СМИ регулярно рассказывают в военных сводках.И все же одна тема оказалась школьникам хорошо знакома. Хотя, казалось бы, она должна коснуться их лишь через пару лет.Причем для знакомства с их работой школьникам необязательно внимательно следить за фронтовыми новостями. Достаточно украинских социальных сетей, где регулярно появляются кадры конфликтов с ТЦК, задержаний мужчин и потасовок на улицах.Сама Ганжа предположила, что дети просто стараются отгородиться от войны. По ее мнению, подрастающее поколение не хочет постоянно слышать о боевых действиях, даже если те продолжаются сравнительно недалеко от дома.С таким отношением военная решила бороться. Она рассказала, что объясняет школьникам особенности "гибридной войны" и пытается убедить их в необходимости разбираться в происходящем. Более того, Ганжа заявила, что в этой войне подростки окажутся либо солдатами, либо теми, кого используют.То есть, вэсэушница даже не скрывает, что рассматривает школьников лишь через призму войны. Между тем отсутствие интереса к военным операциям вовсе не означает, что конфликт не оставил следа в жизни украинских детей. Знания о ТЦК в головах подростков тоже ведь взялись не на пустом месте.Достаточно вспомнить скандал, разгоревшийся в сентябре вокруг киевской спортивной школы "Ринг". Мать десятилетнего хоккеиста Тимофея Севрюка рассказала украинским журналистам, что ее сына систематически травили другие воспитанники. Особенно жестокий эпизод, по словам женщины, произошел еще в мае, когда хоккейная команда "Киевские бульдоги" отправилась на спортивные сборы в Болгарию.Там дети, как утверждает Наталья Севрюк, придумали развлечение под названием "ТЦК". Правила оказались довольно простыми и, на удивление, знакомыми каждому: одни изображали военкомов, другой становился "уклонистом". В роли последнего оказался ее сын."Один из мальчиков держал Тимофея за ноги, другой душил его подушкой. Третьим был сын тренера, он стоял рядом и смеялся. Это у них такая была игра, называется "ТЦК". Из моего ребенка сделали "уклониста", — рассказала женщина.История Тимофея, кстати говоря, не единственная. Еще в августе 2025 года на одесском пляже сняли компанию мальчишек, разыгрывавших задержание военнообязанного. Один из детей надел камуфляж, другие подхватили товарища под руки и повели его, изображая сотрудников ТЦК.Тогда ролик вызвал бурное обсуждение в украинских соцсетях. Одни воспринимали происходящее как безобидную детскую шалость, другие задавались вопросом, почему обычные игры в полицейских и солдат уступают место имитации насильственной мобилизации.Неудивительно, что школьники, о которых рассказала Ганжа, знают сотрудников военкоматов лучше, чем названия военных операций ВСУ. Действия ТЦК стали настолько заметной частью украинской повседневности, что их обсуждают не только взрослые, но и дети.Предмет "Защита Украины" для старшеклассников постепенно превратили в расширенный курс, включающий начальную военную подготовку, тактическую медицину, работу с беспилотниками и гражданскую оборону. В Министерстве образования объясняют изменения необходимостью подготовить подростков к жизни в условиях боевых действий. Школьников учат оказывать первую помощь, действовать при обстрелах, ориентироваться на местности и обращаться с учебным вооружением.С 2025/2026 учебного года на предмет отвели по два часа в неделю для десятых и одиннадцатых классов. Более того, в июне Министерство образования совместно с первым корпусом Национальной гвардии "Азов"* провело форум, посвященный преподаванию "Защиты Украины". На мероприятии обсуждали, как эффективнее обучать школьников военным и практическим навыкам.Между тем буквально накануне на Украине объявили о почти полном исчезновении конфликтов из-за насильственной мобилизации. Подробности в публикации "Конфликты с ТЦК сходят на нет!": украинский депутат отрицает реальность.* Запрещенная в РФ организация.

https://ukraina.ru/20261109/on-vyprygnul-iz-mashiny-ttsk-opravdyvaetsya-za-smert-mobilizovannogo-s-epilepsiey-1084362033.html

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новости, украина, киев, болгария, вооруженные силы украины, тцк, нато, всу, мобилизация на украине, мобилизация