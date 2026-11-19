Три народных правила: как теперь добраться в Крым и чем живет полуостров
© Фото : Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Крым, поезд
© Фото : Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Как живет Крым после атаки на Крымский мост? И каким образом теперь можно попасть в Крым?
Необычайная радость и счастье охватили сердца жителей Украины — удалось нанести удар по Крымскому мосту.
Судя по сообщениям в украинских СМИ пабликах, они готовы и дальше терпеть все неудобства и лишения, лишь бы только крымчанам не давать спокойной жизни. Это удивительное свойство политического украинца, которое давно замечено и отражено в поговорках и анекдотах: пусть соседу будет хуже, чем мне, и тогда я всё стерплю.
Не надо, впрочем, забывать, что комментарии пишут в том числе боты. А статьи про «переможный удар по мосту» — те несколько политических обозревателей, которые остались на Украине и продолжают «призывать к перемоге».
Народ пишет другое: «Нам хана» — это самый политкорректный текст из комментариев.
Никто не призывает выпустить «переможную» марку и фотографироваться рядом с ней. Да и как фотографироваться? Киев уже превратился в два города — не все смогут добраться до почтамта на Крещатике.
Елена Зеленская еще в 2023 году говорила: «Мы готовы три года жить без света и тепла, только возьмите нас в ЕС». В ЕС Украину не возьмут, это понятно. А если возьмут — то специальным "ассоциированным членом». А жить без света и тепла — вот это действительно сбылось.
Днепропетровск, например, уже пять суток без электричества.
17 ноября, 18:00Елена Маркосян: Миллиарды Запада и террор против Крыма не помогут Украине уйти от мира на условиях РоссииИзвестный политический обозреватель, публицист Елена Маркосян заявляет, что ни западные финансовые транши, ни атаки на Крымский мост не изменят исход конфликта. Украина достигла точки социально-экономического истощения, которая неизбежно приведет к завершению боевых действий на условиях Москвы.
Но, как сказал Дмытро Корчинский*, один из идеологов современного украинского национализма, «украинцам придется пострадать»:
«Тыл должен немного пострадать. Ну, будет немного меньше централизованного отопления. Жили 10 тысяч лет без отопления. Думаю, можно вспомнить старые навыки».
Ну что ж, это их выбор.
Вода, еда и свет
А что же происходит в Крыму, где живут бывшие сограждане украинцев?
Проблемы есть, в том числе из-за ударов украинских (натовских) дронов и ракет. Но все они решаются, и вполне оперативно.
Есть перебои с электричеством, но свет везде есть — отключения по 3, максимум по 6 часов в день. Все относятся к этому с пониманием.
Отопление не отключается: закупили генераторы, которые работают в котельных при отключении света. Народ в домах с электроплитами закупил газовые плиты и баллоны. Это самый популярный и ходовой в Крыму сейчас товар.
Что касается воды, еды, вообще любых товаров для Крыма — с этим нет никаких проблем. В магазинах всё было и есть, никто не кинулся сметать с прилавков сахар и крупу.
И, кстати, Крымский мост не использовали для перевозки грузов.
«Крымский мост практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ на полуостров, поэтому логистические цепочки поставок сохранены», — сообщил советник главы Крыма Крючков.
Основной трафик по мосту составляли личные автомобили и автобусы.
Поезда, паром и автобусы
Через мост восстановлено движение поездов. Минтранс сообщает:
«Курсирование поездов по железнодорожной части Крымского моста осуществляется по расписанию. Ведётся работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения».
А также, возможно, «для перевозки пассажиров и грузов» будет задействована паромная переправа, которая работала раньше, до постройки моста.
Паром работает уже сейчас, но только для пассажиров, не для транспорта. Посадка в Крыму — Морвокзал Керчи. Посадка на Кубани — порт «Кавказ». Нужны оригиналы паспортов и оригиналы свидетельств о рождении детей. Сканы и «Госуслуги» не подходят.
Во время шторма паром не работает, информацию нужно узнавать и проверять заранее.
Кстати, судя по сообщениям жителей России, которые собираются в Крым сейчас и на новогодние праздники, никто не собирается отказываться от своих планов: билеты на поезда раскупаются.
16 ноября, 18:30Владимир Джаралла: Удар по Крымскому мосту должен показать Европе, что говорить о поражении Украины раноГлавная причина удара по Крымскому мосту чисто медийная, потому что киевский режим существует исключительно в медийной плоскости. Теперь европейцы, главные союзники нынешнего уже незаконного режима Украины, могут заявлять о том, что говорить о поражении слишком рано.
Все поезда, которые задерживались, прибыли на станцию Керчь. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи ходят по расписанию.
Всех, кто вынужденно «застрял» в Крыму со своим транспортом и не может выехать, разместили в Керчи в специальных пунктах: отдельные номера, горячее питание и возможность зарядить телефон.
Но как теперь добраться до Крыма тем, кто едет не на поезде, а на своей машине?
Трасса «Новороссия» и три народных правила
Пока что — только по трассе «Новороссия», которая проходит через Ростовскую область, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Поскольку на некоторых участках трассы действует военное положение, КПП закрываются по тревоге, и предсказать, как и за сколько вы приедете, невозможно.
На этой трассе действуют «три народных правила»: не ехать ночью, даже если очень надо; следить за МОГами; и третье — «если боишься — не едь, если едешь — не бойся».
Легковые автомобили попадают под удар украинского дрона крайне редко. Охота идёт за фурами, цистернами и военными грузами.
На МОГах вывешивают флаги: жёлтый флаг — внимание, красный флаг — опасность дронов.
В любом случае, ехать по трассе на своей машине надо только при очень большой необходимости. Ехать только днём, останавливаться только возле АЗС, в населенных пунктах. Ночлег планировать в больших городах.
Вчера, 17:00Покровский* высмеял удары по Крымскому мосту и взялся учить российских певцовЛидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский* записал издевательское видео после ударов ВСУ по Крымскому мосту. Музыкант предложил российским артистам, певшим о переправе, вооружиться инструментами и отправиться на ремонт
Нужно также напомнить, что снимать на фото и видео ничего нельзя. С собой брать оригиналы документов, воду, еду и запас топлива. Топливо на АЗС на трассе то есть, то нет.
Но всё-таки: лучше сейчас выбирать путь на пароме или по железной дороге.
В ближайшее время увеличат количество пригородных поездов, все поезда дальнего следования продолжают ходить по расписанию. Доехать из Керчи до Тамани и из Тамани в Керчь проблемой не будет.
Ну а если уже добрались до Крыма, увидите сами: полуостров живет своей обычной, будничной трудовой и курортной жизнью.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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