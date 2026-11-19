https://ukraina.ru/20261119/tri-narodnykh-pravila-kak-teper-dobratsya-v-krym-i-chem-zhivet-poluostrov-1084588693.html

Три народных правила: как теперь добраться в Крым и чем живет полуостров

Три народных правила: как теперь добраться в Крым и чем живет полуостров - 19.11.2026 Украина.ру

Три народных правила: как теперь добраться в Крым и чем живет полуостров

Как живет Крым после атаки на Крымский мост? И каким образом теперь можно попасть в Крым?

2026-11-19T07:39

2026-11-19T07:39

2026-11-19T07:39

эксклюзив

крым

керчь

крымский мост

дмитрий крючков

елена зеленская

минтранс

ес

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Необычайная радость и счастье охватили сердца жителей Украины — удалось нанести удар по Крымскому мосту.Судя по сообщениям в украинских СМИ пабликах, они готовы и дальше терпеть все неудобства и лишения, лишь бы только крымчанам не давать спокойной жизни. Это удивительное свойство политического украинца, которое давно замечено и отражено в поговорках и анекдотах: пусть соседу будет хуже, чем мне, и тогда я всё стерплю.Не надо, впрочем, забывать, что комментарии пишут в том числе боты. А статьи про «переможный удар по мосту» — те несколько политических обозревателей, которые остались на Украине и продолжают «призывать к перемоге».Народ пишет другое: «Нам хана» — это самый политкорректный текст из комментариев.Никто не призывает выпустить «переможную» марку и фотографироваться рядом с ней. Да и как фотографироваться? Киев уже превратился в два города — не все смогут добраться до почтамта на Крещатике.Елена Зеленская еще в 2023 году говорила: «Мы готовы три года жить без света и тепла, только возьмите нас в ЕС». В ЕС Украину не возьмут, это понятно. А если возьмут — то специальным "ассоциированным членом». А жить без света и тепла — вот это действительно сбылось.Днепропетровск, например, уже пять суток без электричества.Но, как сказал Дмытро Корчинский*, один из идеологов современного украинского национализма, «украинцам придется пострадать»:«Тыл должен немного пострадать. Ну, будет немного меньше централизованного отопления. Жили 10 тысяч лет без отопления. Думаю, можно вспомнить старые навыки».Ну что ж, это их выбор.Вода, еда и светА что же происходит в Крыму, где живут бывшие сограждане украинцев?Проблемы есть, в том числе из-за ударов украинских (натовских) дронов и ракет. Но все они решаются, и вполне оперативно.Есть перебои с электричеством, но свет везде есть — отключения по 3, максимум по 6 часов в день. Все относятся к этому с пониманием.Отопление не отключается: закупили генераторы, которые работают в котельных при отключении света. Народ в домах с электроплитами закупил газовые плиты и баллоны. Это самый популярный и ходовой в Крыму сейчас товар.Что касается воды, еды, вообще любых товаров для Крыма — с этим нет никаких проблем. В магазинах всё было и есть, никто не кинулся сметать с прилавков сахар и крупу.И, кстати, Крымский мост не использовали для перевозки грузов.«Крымский мост практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ на полуостров, поэтому логистические цепочки поставок сохранены», — сообщил советник главы Крыма Крючков.Основной трафик по мосту составляли личные автомобили и автобусы.Поезда, паром и автобусыЧерез мост восстановлено движение поездов. Минтранс сообщает:«Курсирование поездов по железнодорожной части Крымского моста осуществляется по расписанию. Ведётся работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения».А также, возможно, «для перевозки пассажиров и грузов» будет задействована паромная переправа, которая работала раньше, до постройки моста.Паром работает уже сейчас, но только для пассажиров, не для транспорта. Посадка в Крыму — Морвокзал Керчи. Посадка на Кубани — порт «Кавказ». Нужны оригиналы паспортов и оригиналы свидетельств о рождении детей. Сканы и «Госуслуги» не подходят.Во время шторма паром не работает, информацию нужно узнавать и проверять заранее.Кстати, судя по сообщениям жителей России, которые собираются в Крым сейчас и на новогодние праздники, никто не собирается отказываться от своих планов: билеты на поезда раскупаются.Все поезда, которые задерживались, прибыли на станцию Керчь. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи ходят по расписанию.Всех, кто вынужденно «застрял» в Крыму со своим транспортом и не может выехать, разместили в Керчи в специальных пунктах: отдельные номера, горячее питание и возможность зарядить телефон.Но как теперь добраться до Крыма тем, кто едет не на поезде, а на своей машине?Трасса «Новороссия» и три народных правилаПока что — только по трассе «Новороссия», которая проходит через Ростовскую область, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Поскольку на некоторых участках трассы действует военное положение, КПП закрываются по тревоге, и предсказать, как и за сколько вы приедете, невозможно.На этой трассе действуют «три народных правила»: не ехать ночью, даже если очень надо; следить за МОГами; и третье — «если боишься — не едь, если едешь — не бойся».Легковые автомобили попадают под удар украинского дрона крайне редко. Охота идёт за фурами, цистернами и военными грузами.На МОГах вывешивают флаги: жёлтый флаг — внимание, красный флаг — опасность дронов.В любом случае, ехать по трассе на своей машине надо только при очень большой необходимости. Ехать только днём, останавливаться только возле АЗС, в населенных пунктах. Ночлег планировать в больших городах.Нужно также напомнить, что снимать на фото и видео ничего нельзя. С собой брать оригиналы документов, воду, еду и запас топлива. Топливо на АЗС на трассе то есть, то нет.Но всё-таки: лучше сейчас выбирать путь на пароме или по железной дороге.В ближайшее время увеличат количество пригородных поездов, все поезда дальнего следования продолжают ходить по расписанию. Доехать из Керчи до Тамани и из Тамани в Керчь проблемой не будет.Ну а если уже добрались до Крыма, увидите сами: полуостров живет своей обычной, будничной трудовой и курортной жизнью.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

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https://ukraina.ru/20261117/pochemu-ukraina-bt-po-krymskomu-mostu-imenno-seychas-i-est-li-u-evropy-shansy-na-vyzhivanie--shishkin-1084558336.html

https://ukraina.ru/20261116/vladimir-dzharalla-udar-po-krymskomu-mostu-dolzhen-pokazat-evrope-chto-govorit-o-porazhenii-ukrainy-1084537023.html

https://ukraina.ru/20261118/pokrovskiy-vysmeyal-udary-po-krymskomu-mostu-i-vzyalsya-uchit-rossiyskikh-pevtsov-1084582236.html

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