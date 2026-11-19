https://ukraina.ru/20261119/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1084590167.html

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 19.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 19 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-19T02:03

2026-11-19T02:03

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 18 ноября и в ночь на 19 ноября объявлялась в Крыму, Севастополе и в районе Крымского моста, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Запорожской, Ростовской, Херсонской областях*, в Адыгее, ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и в районе Крымского моста, в Краснодарском крае, в Липецкой, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Херсонской, Курской, Тульской, Запорожской, Волгоградской, Рязанской, Калужской, Орловской, Брянской, Смоленской, Ростовской, Белгородской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Самарской, Владимирской, Ульяновской областях*, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.В 1:35 мск глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил в канале на платформе "Макс", что в результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 18 ноября и в ночь на 19 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (22:38 мск), Калуги (0:01 мск), Саратова (1:18 мск).Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 235.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений

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