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Казимеж Соснковский: "тень Пилсудского" и его неудавшийся преемник

Казимеж Соснковский: "тень Пилсудского" и его неудавшийся преемник - 19.11.2026 Украина.ру

Казимеж Соснковский: "тень Пилсудского" и его неудавшийся преемник

19 ноября 1885 года родился Казимеж Соснковский. Не получив военного образования, он дослужился до главнокомандующего Войска Польского. Хотя генерала считали "тенью Пилсудского", преемником маршала он так и не стал

2026-11-19T08:00

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Соснковский родился в Варшаве в семье мелкого шляхтича. Его отец был химиком, руководил варшавской пробирной палатой. Богдан Соснковский был лояльным подданным Российской империи, однако детей воспитывал на примере своих предков, которые принимали участие в антироссийских восстаниях.Когда Казимежу было 11 лет, его отец умер. Мальчик сначала учился в одной из гимназий Варшавы, и закончил там все восемь классов, но из-за принадлежности к нелегальному кружку не смог получить аттестат. Мать отправила его в Санкт-Петербург там он закончил классическую гимназию с золотой медалью.Вернувшись в 1904-м в Варшаву, Казимеж поступил на факультет архитектуры Политехнического института. Там он занялся политикой – принимал участие в демонстрациях, выезжал в Германию и Австрию, где собирал деньги на деятельность Польской социалистической партии (ПСП).В феврале 1906 года принял участие в VII съезде ПСП во Львове. Там Соснковский познакомился с Юзефом Пилсудским. Благодаря последнему Соснковский вступил в Революционную фракцию и в Боевую организацию ПСП. После завершения подпольных военных курсов Соснковский стал командующим Варшавским округом Боевой организации.Год спустя Соснковский уехал в Швейцарию, чтобы завершить архитектурное образование. Однако нехватка средств привела к тому, что в 1907-м он поступил во Львовский политехнический университет. Во Львове в основном занимался подпольной деятельностью: основал военную школу Боевой организации ПСП и проводил там обучение, также был одним из основателей Союза активных боевых действий (Związek Walki Czynnej, ZWZ) и занимал должность начальника его штаба.Из-за начала Первой Мировой войны Соснковский не получил диплом. Зато он стал начальником штаба 1-й бригады Польских легионов в австрийской армии под началом Пилсудского. Соснковский 8 октября 1914 года сразу получил чин подполковника – случай абсолютно уникальный.Наибольшую славу Соснковскому принесла битва при Ловчувке (Западная Галичина) 22-25 декабря 1914 года. За героизм в ходе неё он был награжден австро-венгерским орденом Железной Короны и польским орденом Virtuti Militari, а позже был повышен до полковника.В сентябре 1916 года он недолго командовал 1-й бригадой легионов, когда Пилсудский подал в отставку. После отказа Польских легионов принести присягу марионеточному Королевству Польскому (де-факто – Вене и Берлину), в июле 1917 года Соснковский был арестован и заключён в крепость Магдебурга, где уже находился Пилсудский. Они были освобождены 8 ноября 1918 года и вместе доставлены в Варшаву, где через три дня Пилсудкий стал главнокомандующим Войска Польского, а вскоре – временным Начальником Польского государства.Соснковский, в свою очередь, был назначен командующим Варшавским военным округом и произведён в генерал-майоры, однако последующие несколько месяцев провёл в госпитале с гриппом-"испанкой". С марта 1919 года Соснковский занимал должность заместителя военного министра Польши.В 1920 году Соснковский командовал резервной армией. За свои эффективные действия на фронте, которые ненадолго остановили Красную Армию и позволили польским войскам перегруппироваться, он впоследствии был награжден орденом Virtuti Militari второй степени.После Варшавской битвы, состоявшейся 15 августа 1920 года, Соснковский приказал арестовать около 1000 солдат и офицеров, большинство из которых были евреями (евреев тогда массово обвиняли в поддержке Красной армии). Кроме того, по его приказу под Варшавой был создан концлагерь, куда поместили около 17 тысяч евреев – добровольцев и мобилизованных, а также солдат и офицеров польской армии, выведенных с фронта. Его создание вызвало международный скандал.После войны Соснковский стал военным министром Польши, а 3 мая 1922 года он был произведён в генерал-лейтенанты. Пилсудский считал, что только Соснковский, наряду с Эдуардом Рыдз-Смиглы, подходит на должность главнокомандующего в случае войны.В 1923 году Соснковский стал военным министром в следующем правительстве, возглавляемом Владиславом Грабским, но это не понравилось Пилсудскому, который относился к новому премьер-министру с презрением. Соснковский подал в отставку 17 февраля 1924 года. В последующие годы он служил представителем Польши в Лиге Наций и командующим 7-м корпусным округом в Познани.Когда в мае 1926 года Пилсудский и его ближайшее окружение совершили военный переворот и установили в Польше так называемый "режим санации", Соснковский попытался покончить жизнь самоубийством – не смог выбрать между присягой и дружбой с Пилсудским. Он выстрелил себе в грудь, но лишь серьёзно ранил себя. После выздоровления занимал посты инспектора Вооружённых сил и председателя Комитета по вооружению и оборудованию.Соснковский заменял маршала во время его зарубежных отпусков, исполняя обязанности Генерального инспектора Вооружённых сил с декабря 1930 по март 1931 года (поездка Пилсудского на Мадейру) и в марте 1932 года (отпуск маршала в Египте). В то время Соснковского всё чаще называли "тенью Пилсудского".После смерти Пилсудского в 1935 году Соснковского постепенно лишили любого влияния. Правящий триумвират – президент Игнаций Мосцицкий, министр иностранных дел Юзеф Бек и маршал Рыдз-Смиглы, – был к нему враждебен. В свою очередь, Соснковский стал демонстративно поддерживать отношения с оппозиционными политиками во главе с Владиславом Сикорским, а в 1938 году выступил против участия Польши – совместно с нацистской Германией – разделе Чехословакии.На момент нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года генерал-полковник Соснковский был одним из самых опытных польских военачальников. Однако лишь 10 сентября он был назначен командующим Южным фронтом – де-факто несуществующим. У него не было ни штаба, ни транспорта, ни средств связи."Шеф" (псевдоним Сосновского) решил, что вместо командования распадающимся Южным фронтом он лично возглавит три пехотные дивизии, и вместе с ними отправится на помощь "всегда верному городу" Львову. Однако оперативная группа Соснковского прорваться во Львов так и не смогла.22 сентября 1939 года, оказавшись в окружении немецких и советских войск, Соснковский приказал своим солдатам уничтожить тяжёлую технику, рассредоточиться и самостоятельно искать путь в Венгрию. Сам он пересёк границу 4 октября 1939 года.11 октября Соснковский был уже в Париже и стал министром без портфеля в эмигрантском правительстве, а 13 ноября премьер Сикорский назначил его главнокомандующим Союза вооруженной борьбы (Związek Walki Zbrojnej, ZWZ). Соснковский создал структуру организации, её оперативный аппарат и наладил связь между Польшей и Парижем. Однако в феврале 1940 года он ушел с поста главнокомандующего ZWZ – причиной стали кадровые разногласия.После нападения нацистской Германии на СССР Соснковский яростно выступал против переговоров с Советским Союзом и подписания "соглашения Сикорского-Майского". Соснковский перешёл в оппозицию правительству Сикорского, а позже и правительству Станислава Миколайчика.После гибели генерала Сикорского 4 июля 1943 года, Соснковский был назначен на пост главнокомандующего польскими вооруженными силами, что вызвало резкое недовольство британского правительства. Генерала обвиняли, среди прочего, в подстрекательстве к мятежу внутри Армии Крайовой (партизанские подразделения, подчинённые эмиграционному правительству Польши) и в чрезмерной концентрации власти в своих руках.В конце июля 1944 года генерал резко выступил против восстания в Варшаве, считая его оправданным только в случае сотрудничества с Советским Союзом. Если СССР не придёт на помощь Варшаве, восстание закончится лишь массовым убийством населения, заявил генерал – в итоге так и случилось.В начале сентября 1944 года Соснковский обнародовал обращение к Армии Крайовой, в котором фактически обвинил Британию в провоцировании как Второй мировой войны, так и трагедии Варшавского восстания. Отставки Соснковского потребовал Уинстон Черчилль. 30 сентября 1944 года он был освобождён от должности главнокомандующего, его сменил генерал Тадеуш Бур-Коморовский, который через два дня подписал с нацистами акт о капитуляции Варшавы и отправился в почётный плен.Соснковский был отправлен в Канаду, где жили его сыновья, причём без права выезда не только в Великобританию, но и в США. Хотя формально он оставался в рядах Польских вооружённых сил на Западе, денег ему не платили – ведь эта армия финансировалась из британского бюджета. В конце 1946 года он купил небольшую ферму в Арунделе и занялся сельским хозяйством.В марте 1947 года Казимеж Соснковский был демобилизован из польских вооружённых сил и получил генеральскую пенсию. Он, наконец, смог въехать в США. Соснковский активно участвовал в польских эмиграционных организациях, печатал собственные работы и активно выступал на публике, постоянно критикуя любые соглашения с Советским Союзом.Соснковский умер 11 октября 1969 года. Урна с его прахом была помещена в церкви Святого Станислава в Париже. 12 ноября 1992 года останки генерала захоронены в склепах Архикафедрального собора Святого Иоанна Крестителя в Варшаве.P.S.: В сентябре 1939 года немецкая авиация разбомбила польский бронепоезд (вообще-то русский, угнанный где-то поляками в 1920 году). Его даже показывали Гитлеру. Назывался он "Генерал Соснковский". Морали не будет – и так всё понятно. – Ред.

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история, варшава, польша, германия, юзеф пилсудский, сикорский, красная армия, лига наций, первая мировая война, вторая мировая война, переворот, эмиграция, поляки, госпереворот, генерал, российская империя, австро-венгрия