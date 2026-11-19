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Экс-сотрудник СБУ раскрыл, на чем держится наглость Зеленского

Экс-сотрудник СБУ раскрыл, на чем держится наглость Зеленского - 19.11.2026 Украина.ру

Экс-сотрудник СБУ раскрыл, на чем держится наглость Зеленского

Дерзкая манера поведения Владимира Зеленского объясняется тем, что он отлично понимает свою ценность для военно-промышленного лобби, которое получает баснословные прибыли от боевых действий, объяснил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, передает РИА Новости

2026-11-19T07:30

2026-11-19T07:30

2026-11-19T07:32

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Он уверен, что менять Зеленского сейчас не станут, поскольку существует целый ряд влиятельных сил, зарабатывающих на противостоянии десятки и сотни миллиардов долларов. Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что этим игрокам выгодна текущая фигура, поэтому они будут оказывать ей всестороннюю поддержку.По его мнению, сам Зеленский прекрасно ориентируется в политических интригах и полностью осознает свою нужность определенным кругам. Именно понимание собственной незаменимости, по мнению Прозорова, и позволяет ему вести себя так вызывающе.По той же причине, как считает бывший силовик, не спешат действовать и украинские антикоррупционные ведомства, созданные при западной поддержке. Прозоров предположил, что у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уже собрано немало серьезного компромата на Зеленского, однако ведомства не дают этим материалам ход, пока он остается востребованным.Ранее Зеленский не раз вступал в открытые споры с президентом США Дональдом Трампом, публично оспаривая его инициативы и игнорируя выдвигаемые условия. В частности, он выступал против планов американского лидера по присоединению Гренландии, а также отказался прекращать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки требованиям Вашингтона. В ответ Трамп отмечал, что Украине необходим другой руководитель, способный прийти к соглашению с Москвой.Еще о Зеленском - в материале "Есть надёжная крыша": почему США не смогут убрать Зеленского без Европы — эксперт на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, василий прозоров, дональд трамп, сбу, украина.ру, набу