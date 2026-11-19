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Экс-сотрудник СБУ раскрыл, на чем держится наглость Зеленского
Экс-сотрудник СБУ раскрыл, на чем держится наглость Зеленского - 19.11.2026 Украина.ру
Экс-сотрудник СБУ раскрыл, на чем держится наглость Зеленского
Дерзкая манера поведения Владимира Зеленского объясняется тем, что он отлично понимает свою ценность для военно-промышленного лобби, которое получает баснословные прибыли от боевых действий, объяснил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, передает РИА Новости
2026-11-19T07:30
2026-11-19T07:30
2026-11-19T07:32
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Он уверен, что менять Зеленского сейчас не станут, поскольку существует целый ряд влиятельных сил, зарабатывающих на противостоянии десятки и сотни миллиардов долларов. Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что этим игрокам выгодна текущая фигура, поэтому они будут оказывать ей всестороннюю поддержку.По его мнению, сам Зеленский прекрасно ориентируется в политических интригах и полностью осознает свою нужность определенным кругам. Именно понимание собственной незаменимости, по мнению Прозорова, и позволяет ему вести себя так вызывающе.По той же причине, как считает бывший силовик, не спешат действовать и украинские антикоррупционные ведомства, созданные при западной поддержке. Прозоров предположил, что у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уже собрано немало серьезного компромата на Зеленского, однако ведомства не дают этим материалам ход, пока он остается востребованным.Ранее Зеленский не раз вступал в открытые споры с президентом США Дональдом Трампом, публично оспаривая его инициативы и игнорируя выдвигаемые условия. В частности, он выступал против планов американского лидера по присоединению Гренландии, а также отказался прекращать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки требованиям Вашингтона. В ответ Трамп отмечал, что Украине необходим другой руководитель, способный прийти к соглашению с Москвой.Еще о Зеленском - в материале "Есть надёжная крыша": почему США не смогут убрать Зеленского без Европы — эксперт на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, василий прозоров, дональд трамп, сбу, украина.ру, набу
Новости, Украина, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Василий Прозоров, Дональд Трамп, СБУ, Украина.ру, НАБУ
Экс-сотрудник СБУ раскрыл, на чем держится наглость Зеленского
07:30 19.11.2026 (обновлено: 07:32 19.11.2026)
Дерзкая манера поведения Владимира Зеленского объясняется тем, что он отлично понимает свою ценность для военно-промышленного лобби, которое получает баснословные прибыли от боевых действий, объяснил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, передает РИА Новости
Он уверен, что менять Зеленского сейчас не станут, поскольку существует целый ряд влиятельных сил, зарабатывающих на противостоянии десятки и сотни миллиардов долларов.
Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что этим игрокам выгодна текущая фигура, поэтому они будут оказывать ей всестороннюю поддержку.
По его мнению, сам Зеленский прекрасно ориентируется в политических интригах и полностью осознает свою нужность определенным кругам. Именно понимание собственной незаменимости, по мнению Прозорова, и позволяет ему вести себя так вызывающе.
По той же причине, как считает бывший силовик, не спешат действовать и украинские антикоррупционные ведомства, созданные при западной поддержке. Прозоров предположил, что у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уже собрано немало серьезного компромата на Зеленского, однако ведомства не дают этим материалам ход, пока он остается востребованным.
Ранее Зеленский не раз вступал в открытые споры с президентом США Дональдом Трампом, публично оспаривая его инициативы и игнорируя выдвигаемые условия. В частности, он выступал против планов американского лидера по присоединению Гренландии, а также отказался прекращать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки требованиям Вашингтона. В ответ Трамп отмечал, что Украине необходим другой руководитель, способный прийти к соглашению с Москвой.