https://ukraina.ru/20261119/stydilsya-obnarodovat-navrotskogo-poymali-na-taynom-podarke-trampu-1084594936.html

"Стыдился обнародовать": Навроцкого поймали на тайном подарке Трампу

"Стыдился обнародовать": Навроцкого поймали на тайном подарке Трампу - 19.11.2026 Украина.ру

"Стыдился обнародовать": Навроцкого поймали на тайном подарке Трампу

Президент Польши Кароль Навроцкий тайно подарил главе Белого дома Дональду Трампу на 80-летие изысканное дубовое кресло, инкрустированное янтарём, получившее название "янтарный трон". Об этом сообщает TVN24

2026-11-19T10:01

2026-11-19T10:01

2026-11-19T10:01

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По данным телеканала, подарок вручили 14 июня 2026 года, когда американскому лидеру исполнилось 80 лет. Кресло украшено большой янтарной панелью с изображением Белого дома, американского орла, подлокотниками в виде львиных голов и миниатюрными изображениями американских достопримечательностей на ножках. Причём о подарке даже не сообщили польскому Министерству иностранных дел и посольству Польши в Вашингтоне. Официально же Трампу преподнесли мраморную табличку для арки, которую планируют построить в Вашингтоне к 250-летию независимости США.На этом фоне депутат Европарламента от правящей в Польше "Гражданской коалиции" Кшиштоф Брейза сообщил в X, что направил вопросы в канцелярию президента Навроцкого. Поводом стало сообщение СМИ о подаренном троне."Как вы думаете, почему К. Навроцкий стыдился обнародовать для общественности, что именно этот янтарный трон он подарил на день рождения президенту Трампу? Мегаломания? Что ещё приходит вам в голову? Я только что направил в канцелярию президента вопросы по этому поводу", — негодует Брейза.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Чтобы не остаться у разбитого корыта: Зеленский собирает свой стол. Хроника событий на утро 19 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, вашингтон, сша, кароль навроцкий, дональд трамп, владимир зеленский, министерство иностранных дел, европарламент, украина.ру