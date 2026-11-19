https://ukraina.ru/20261119/stydilsya-obnarodovat-navrotskogo-poymali-na-taynom-podarke-trampu-1084594936.html
"Стыдился обнародовать": Навроцкого поймали на тайном подарке Трампу
"Стыдился обнародовать": Навроцкого поймали на тайном подарке Трампу - 19.11.2026 Украина.ру
"Стыдился обнародовать": Навроцкого поймали на тайном подарке Трампу
Президент Польши Кароль Навроцкий тайно подарил главе Белого дома Дональду Трампу на 80-летие изысканное дубовое кресло, инкрустированное янтарём, получившее название "янтарный трон". Об этом сообщает TVN24
2026-11-19T10:01
2026-11-19T10:01
2026-11-19T10:01
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По данным телеканала, подарок вручили 14 июня 2026 года, когда американскому лидеру исполнилось 80 лет. Кресло украшено большой янтарной панелью с изображением Белого дома, американского орла, подлокотниками в виде львиных голов и миниатюрными изображениями американских достопримечательностей на ножках. Причём о подарке даже не сообщили польскому Министерству иностранных дел и посольству Польши в Вашингтоне. Официально же Трампу преподнесли мраморную табличку для арки, которую планируют построить в Вашингтоне к 250-летию независимости США.На этом фоне депутат Европарламента от правящей в Польше "Гражданской коалиции" Кшиштоф Брейза сообщил в X, что направил вопросы в канцелярию президента Навроцкого. Поводом стало сообщение СМИ о подаренном троне."Как вы думаете, почему К. Навроцкий стыдился обнародовать для общественности, что именно этот янтарный трон он подарил на день рождения президенту Трампу? Мегаломания? Что ещё приходит вам в голову? Я только что направил в канцелярию президента вопросы по этому поводу", — негодует Брейза.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Чтобы не остаться у разбитого корыта: Зеленский собирает свой стол. Хроника событий на утро 19 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, вашингтон, сша, кароль навроцкий, дональд трамп, владимир зеленский, министерство иностранных дел, европарламент, украина.ру
Новости, Польша, Вашингтон, США, Кароль Навроцкий, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, министерство иностранных дел, Европарламент, Украина.ру
"Стыдился обнародовать": Навроцкого поймали на тайном подарке Трампу
Президент Польши Кароль Навроцкий тайно подарил главе Белого дома Дональду Трампу на 80-летие изысканное дубовое кресло, инкрустированное янтарём, получившее название "янтарный трон". Об этом сообщает TVN24
По данным телеканала, подарок вручили 14 июня 2026 года, когда американскому лидеру исполнилось 80 лет. Кресло украшено большой янтарной панелью с изображением Белого дома, американского орла, подлокотниками в виде львиных голов и миниатюрными изображениями американских достопримечательностей на ножках.
Причём о подарке даже не сообщили польскому Министерству иностранных дел и посольству Польши в Вашингтоне. Официально же Трампу преподнесли мраморную табличку для арки, которую планируют построить в Вашингтоне к 250-летию независимости США.
На этом фоне депутат Европарламента от правящей в Польше "Гражданской коалиции" Кшиштоф Брейза сообщил в X, что направил вопросы в канцелярию президента Навроцкого. Поводом стало сообщение СМИ о подаренном троне.
"Как вы думаете, почему К. Навроцкий стыдился обнародовать для общественности, что именно этот янтарный трон он подарил на день рождения президенту Трампу? Мегаломания? Что ещё приходит вам в голову? Я только что направил в канцелярию президента вопросы по этому поводу", — негодует Брейза.
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